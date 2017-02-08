Станислав Хахалкин посетил с рабочим визитом Акись и Усть-Лыжу

Руководитель администрации МО ГО «Усинск» продолжает рабочие поездки по селам и встречи с населением.

фото: пресс-служба усинской мэрии

Как сообщает пресс-служба администрации города, в ходе плановой поездки в деревню Акись и село Усть-Лыжа рабочая группа, в состав которой вошли руководитель администрации МО ГО «Усинск» Станислав Хахалкин, его заместитель по градостроительству Евгений Видюков, депутат Совета МО ГО «Усинск» Игорь Сластен, руководители управлений и отделов администрации, главный врач и специалисты Усинской ЦРБ, посетила социально-значимые объекты: библиотеки, детский сад, школу, дом культуры, а также осмотрели земельные участки под планируемое строительство новых жилых домов.

Представители администрации на местах осмотрели сооружения социальной сферы, требующие капитального ремонта, обсудили наболевшие вопросы их эксплуатации. Выслушав жалобы на недостаточное отопление в библиотеке Усть-Лыжи и в доме культуры в д. Акись, Станислав Юрьевич дал поручение рассмотреть все варианты решения этих вопросов (составить сметы на ремонт и утепление этих помещений, посчитать насколько рентабельнее возведение новых зданий).

Во время поездки руководство муниципалитета встретилось с Андреем Беляевым, руководителем сельской администрации, сотрудниками предприятий, учреждений, организаций, работающих на территории этих населенных пунктов. Вторая часть рабочей поездки включила в себя встречу с сельчанами. Приветствуя сельчан, Станислав Хахалкин еще раз обозначил сложность экономической ситуации в стране, но, несмотря на эти временные трудности, многие социальные обязательства выполняются. Пусть медленно, но их реализация есть. Примером этого могут служить новостройки в селах и деревнях нашего муниципалитета. На сегодняшний день только недавно построенный детский сад с. Усть-Лыжа функционирует в рабочем режиме.

Вопросов от местных жителей было много. Так, например, в деревне Акись есть жалобы на неудобный график движения автобусов в город, в Усть-Лыже на перебои с электроснабжением, на качество воды. Также много нареканий вызывает и график доставки почты. Довольно много вопросов поступило и Александре Халиловой, главному врачу УЦРБ. Она постаралась ответить максимально развернуто, пообещала скорый приезд специалистов для прохождения диспансеризации и флюорографии на местах.

В свою очередь Станислав Юрьевич подчеркнул, что обязательно будут учтены все пожелания сельчан при распределении бюджета на последующие годы. Конечно, понятно, что сейчас, в условиях дефицита бюджета муниципалитета (по сравнению с прошлыми годами), будет довольно сложно найти средства на осуществление всех этих планов. Однако, как отметил Станислав Юрьевич, возможно привлечение внебюджетных средств (спонсоров, социальных партнёров и др.).

В завершение встречи, Станислав Хахалкин также сообщил сельчанам хорошую новость – в 2018 году запланировано начало строительства нового дома культуры в Усть-Лыже.

Подводя итоги встречи с сельчанами, все присутствующие отметили необходимость подобных встреч. Благодаря таким поездкам можно не только услышать, но и лично увидеть существующие проблемы на местах и оперативно найти все возможные варианты их решения.