В апреле россиян ждет повышенная пенсия и новые налоговые условия

Пенсии, контроль за лекарствами, льготы по налогу, а также что положено подробно расписать в трудовом договоре читайте далее по ссылке.

Пенсии снова подрастут

С первого апреля средняя страховая пенсия по старости увеличится на 35 рублей. Это средняя. А у каждого пенсионера будет своя добавка. Поскольку повышается пенсионный балл, в котором рассчитывается пенсия. Через несколько дней он будет стоить на 0,38 процента больше, чем сейчас. То есть, 78,58 рубля. Такие изменения предусмотрены Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. N 416-ФЗ "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".

Также с 1 апреля социальные пенсии повысят на 1,5 процента. Прибавка коснется почти 4 миллионов человек, среди которых инвалиды, ветераны войны и другие льготники. В среднем их социальные пенсии поднимутся до 8 742 рубля, а у детей-инвалидов до 13 241 рубля. Все эти расчеты производятся на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 16 марта 2017 г. N 307 г. Москва "Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2017 г. социальных пенсий".

Как уже писала "Российская газета", причиной повышения социальных пенсий стал рост прожиточного минимума за прошлый год. Он составил чуть более 8 тысяч рублей.

В России усилят контроль за лекарствами

С 1 апреля значительно расширяются требования к срочной отчетности в Росздравнадзор о нежелательных реакциях и к периодической отчетности по безопасности лекарственных препаратов. Об этом говорится в приказе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 15.02.2017 г. № 1071 "Об утверждении порядка осуществления фармаконадзора".

Как сообщили на сайте Росздравнадзора, мониторинг лекарственных средств будет проходить на современном научном уровне, что обеспечивает раннее выявление угроз жизни и здоровью, возникающих при применении препаратов. Это должно защитить население от потенциально опасных лекарств.

ЦБ ужесточил оценку экономического положения банков

С первого апреля Банк России начнет рассчитывать риски концентрации банков, размер активов которых составляет 500 миллиардов рублей и более. Это один из новых критериев, по которым регулятор определяет экономическую устойчивость кредитных организаций. Об этом говорится в указании Банка России от 25.07.2016 N 4082-У. Теперь банкам придется устанавливать кредитные лимиты по отрасли, по географическим зонам и типам инструментов. Также кредитные организации будут обязаны отчитываться перед Центробанком о своих нарушениях.

Первая оценка показателя риска концентрации для банков, размер активов которых составляет менее 500 миллиардов рублей, будет проведена по состоянию на 1 октября 2017 года.

Заканчиваются льготы по налогу на имущество

30 апреля станет последним днем, когда россиянам не будут начисляться пени за неоплаченные платежки по налогу на имущество физических лиц за 2015 год. Об этом говорится в Федеральном законе от 30 ноября 2016 г. N 401-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Но касается эта норма не всех. А только тех регионов (из 28), которые первыми перешли на расчеты имущественного налога за 2015 год, исходя из кадастровой (а не инвентаризационной) стоимости и не установили у себя дополнительный период без пени. Отсрочка по начислению пени давалась, чтобы у налогоплательщиков было время уточнить свои обязательства и кадастровую стоимость.

Неделя неполная - отпуск по полной

30 апреля Россия присоединится к Конвенции о работе на условиях неполного рабочего времени. Речь идет о тех, кто трудится меньше восьми часов в день и сорока часов в неделю.

Отныне, если работодатель сокращает ваше рабочее время, он все равно должен соблюдать все правила, которые действуют при полной загрузке. Это, например, оплата отпуска, больничных, работы в праздничные дни. И все это положено подробно расписать в трудовом договоре.