На старт – в новой форме от нефтяников

В апреле в Сыктывкаре стартуют соревнования в зачет V круглогодичной республиканской спартакиады среди людей с ограниченными возможностями здоровья.

Усинск будет представлен спортсменами местного отделения общества инвалидов, которые выйдут на старт в новой форме.

Сравнительно недавно представители общества инвалидов побывали на личном приеме у депутата Госсовета Республики Коми Александра Лейфрида. Они рассказали о своих успехах на соревнованиях как местного, так и международного уровня, поделились проблемой отсутствия спортивной экипировки.

Голос спортсменов был услышан. Депутат помог с приобретением десяти комплектов спортивных костюмов, средства выделило ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Отныне усинцы будут выступать в одинаковой качественной форме.

– Мы принимаем участие в самых разнообразных мероприятиях, а команда выступает, как говорится, кто в чем – несолидно. Хорошая экипировка на соревнованиях значит очень много. Теперь все изменится – Усинск будет узнаваем, в наших спортсменах еще сильнее укрепится командный дух. Благодарим ЛУКОЙЛ-Коми за содействие! – поделилась председатель Усинского общества инвалидов Валентина Крутякова.