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30.03.2017 11:06
На старт – в новой форме от нефтяников
В апреле в Сыктывкаре стартуют соревнования в зачет V круглогодичной республиканской спартакиады среди людей с ограниченными возможностями здоровья.
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Усинск будет представлен спортсменами местного отделения общества инвалидов, которые выйдут на старт в новой форме.

Сравнительно недавно представители общества инвалидов побывали на личном приеме у депутата Госсовета Республики Коми Александра Лейфрида. Они рассказали о своих успехах на соревнованиях как местного, так и международного уровня, поделились проблемой отсутствия спортивной экипировки.

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Голос спортсменов был услышан. Депутат помог с приобретением десяти комплектов спортивных костюмов, средства выделило ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Отныне усинцы будут выступать в одинаковой качественной форме.

– Мы принимаем участие в самых разнообразных мероприятиях, а команда выступает, как говорится, кто в чем – несолидно. Хорошая экипировка на соревнованиях значит очень много. Теперь все изменится – Усинск будет узнаваем, в наших спортсменах еще сильнее укрепится командный дух. Благодарим ЛУКОЙЛ-Коми за содействие! – поделилась председатель Усинского общества инвалидов Валентина Крутякова.

Комментарии (2)

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  • Суждение
    30.03.2017, 11:26:40
    3
    Позитива всем !!!
    Шарапова Марина - умничка ! Кто б мог подумать , что она так активно ЖИВЁТ , а не доживает.... МОЛОДЕЦ , так держать : молода, позитивна и энергична !!!!
  • Ника
    30.03.2017, 22:42:00
    1
    Командный стиль-это круто!!! Всем успехов и спортивных достижений! Болеем за вас!
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