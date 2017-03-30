Как заставить заплатить алименты нерадивого бывшего мужа

В Усинском филиале Общественной приемной Главы РК состоялась "Прямая линия" и личный прием граждан на тему: «По вопросам взыскания алиментов». На вопросы граждан ответила Татьяна Гурьянова – и.о. начальника отдела судебных приставов по Усинску.

С каких доходов подлежат уплате алименты на несовершеннолетних детей?

- Удержание алиментов производится из следующих видов доходов: заработная плата, стипендия, пенсионные выплаты, с пособий по временной нетрудоспособности (больничные), с различных доходов по акциям, с доходов, получаемых от передачи имущества в аренду и многих иных доходов. Полый перечень содержится в Постановлении Правительства РФ от 18.07.1996 №841 «О перечне видов заработной платы и иного дохода, из которого производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей».

Если бывший муж не работает, каков будет размер алиментов?

- Размер алиментов, в таком случае, рассчитывается исходя из среднемесячного заработка по Республике Коми, устанавливаемой Росстатом, в зависимости от размера удержания, назначенного судом, либо иным исполнительным документом.

По общему правилу, предусмотренному законодательством иски в суд нужно предъявлять по месту жительства ответчика. В отношении взыскания алиментов данное правило также действует или взыскатель может обратиться в суд по месту своего жительства?

- По данной категории дел имеет место альтернативная подсудность, т.е. подсудность по выбору истца. Иск может быть подан как по месту жительства ответчика, так и по месту жительства самого истца. В случае, если место проживания ответчика неизвестно, судья должен объявить его в розыск через органы внутренних дел.

Нужно ли платить госпошлину при обращении в суд по вопросу взыскания алиментов?

- При подаче иска в суд по данной категории дел государственная пошлина не уплачивается.

После завершения судебных процедур и получения исполнительного листа или судебного приказа, что делать дальше?

- Можно сдать исполнительный документ вместе с заявлением о возбуждении исполнительного производства (лично или отправив заказным письмом с уведомлением о вручении) в территориальное отделение Федеральной службы судебных приставов. В заявлении необходимо указать наименование и адрес подразделения Федеральной службы судебных приставов, свои персональные данные, а также номер своего банковского счета, на который, в последствии, будут перечисляться денежные средства, а также номер и дату выдачи исполнительного документа. Судебный пристав – исполнитель после получения исполнительного документа обязан вынести постановление о возбуждении исполнительного производства, либо наоборот отказ в возбуждении исполнительного производства с объяснением причин принятия такого решения. Копия постановления направляется взыскателю.

Вместо обращения к приставам закон позволяет взыскателю направить исполнительный документ по месту работы должника (лично или отправив заказным письмом с уведомлением о вручении). Для этого также необходимо написать заявление (в адрес работодателя должника), в котором указать свои персональные данные, а также номер своего банковского счета, на который будут перечисляться денежные средства. К заявлению нужно приложить подлинник исполнительного документа.

Какой из способов направления исполнительного листа эффективнее?

- Если место работы должника известно, и вы уверены в репутации организации, и ее постоянстве – то смело направляйте исполнительный документ по месту его работы. Практика показывает, что взыскание по алиментным обязательствам этим способом происходит быстрее. Бухгалтерия предприятия обязана самостоятельно извещать службу судебных приставов о взыскании алиментов.

А если место работы неизвестно либо организация не заслуживает должного внимания и значится как ООО «Рога и копыта», то остается выбирать второй способ – обращение в Федеральную службу судебных приставов.

Исполнительный лист направлен в службу судебных приставов, а алименты так и не поступают, что делать?

- Необходимо обратиться в службу судебных приставов с тем, чтобы выяснить какой именно пристав-исполнитель занимается взысканием по вашему исполнительному документу. В рамках возбужденного исполнительного производства судебным приставом-исполнителем для определения имущественного положения должника и источников его дохода направляются запросы в налоговую инспекцию, в ГИБДД, в банковские и кредитные учреждения и.т.п. В том случае, если судебный пристав не предпринимает предусмотренных законом действий, либо осуществляет их с нарушением закона, о взыскатель может сообщить о недобросовестном приставе его непосредственному руководителю (старшему приставу), в управление Федеральной Службы Судебных приставов РФ по соответствующему региону, а также в Прокуратуру.