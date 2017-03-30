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30.03.2017 12:49
Как заставить заплатить алименты нерадивого бывшего мужа
В Усинском филиале Общественной приемной Главы РК состоялась "Прямая линия" и личный прием граждан на тему: «По вопросам взыскания алиментов». На вопросы граждан ответила Татьяна Гурьянова – и.о. начальника отдела судебных приставов по Усинску.
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С каких доходов подлежат уплате алименты на несовершеннолетних детей?

- Удержание алиментов производится из следующих видов доходов: заработная плата, стипендия, пенсионные выплаты, с пособий по временной нетрудоспособности (больничные), с различных доходов по акциям, с доходов, получаемых от передачи имущества в аренду и многих иных доходов. Полый перечень содержится в Постановлении Правительства РФ от 18.07.1996 №841 «О перечне видов заработной платы и иного дохода, из которого производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей».

Если бывший муж не работает, каков будет размер алиментов?

- Размер алиментов, в таком случае, рассчитывается исходя из среднемесячного заработка по Республике Коми, устанавливаемой Росстатом, в зависимости от размера удержания, назначенного судом, либо иным исполнительным документом.

По общему правилу, предусмотренному законодательством иски в суд нужно предъявлять по месту жительства ответчика. В отношении взыскания алиментов данное правило также действует или взыскатель может обратиться в суд по месту своего жительства?

- По данной категории дел имеет место альтернативная подсудность, т.е. подсудность по выбору истца. Иск может быть подан как по месту жительства ответчика, так и по месту жительства самого истца. В случае, если место проживания ответчика неизвестно, судья должен объявить его в розыск через органы внутренних дел.

Нужно ли платить госпошлину при обращении в суд по вопросу взыскания алиментов?

- При подаче иска в суд по данной категории дел государственная пошлина не уплачивается.

После завершения судебных процедур и получения исполнительного листа или судебного приказа, что делать дальше?

- Можно сдать исполнительный документ вместе с заявлением о возбуждении исполнительного производства (лично или отправив заказным письмом с уведомлением о вручении) в территориальное отделение Федеральной службы судебных приставов. В заявлении необходимо указать наименование и адрес подразделения Федеральной службы судебных приставов, свои персональные данные, а также номер своего банковского счета, на который, в последствии, будут перечисляться денежные средства, а также номер и дату выдачи исполнительного документа. Судебный пристав – исполнитель после получения исполнительного документа обязан вынести постановление о возбуждении исполнительного производства, либо наоборот отказ в возбуждении исполнительного производства с объяснением причин принятия такого решения. Копия постановления направляется взыскателю.

Вместо обращения к приставам закон позволяет взыскателю направить исполнительный документ по месту работы должника (лично или отправив заказным письмом с уведомлением о вручении). Для этого также необходимо написать заявление (в адрес работодателя должника), в котором указать свои персональные данные, а также номер своего банковского счета, на который будут перечисляться денежные средства. К заявлению нужно приложить подлинник исполнительного документа.

Какой из способов направления исполнительного листа эффективнее?

- Если место работы должника известно, и вы уверены в репутации организации, и ее постоянстве – то смело направляйте исполнительный документ по месту его работы. Практика показывает, что взыскание по алиментным обязательствам этим способом происходит быстрее. Бухгалтерия предприятия обязана самостоятельно извещать службу судебных приставов о взыскании алиментов.

А если место работы неизвестно либо организация не заслуживает должного внимания и значится как ООО «Рога и копыта», то остается выбирать второй способ – обращение в Федеральную службу судебных приставов.

Исполнительный лист направлен в службу судебных приставов, а алименты так и не поступают, что делать?

- Необходимо обратиться в службу судебных приставов с тем, чтобы выяснить какой именно пристав-исполнитель занимается взысканием по вашему исполнительному документу. В рамках возбужденного исполнительного производства судебным приставом-исполнителем для определения имущественного положения должника и источников его дохода направляются запросы в налоговую инспекцию, в ГИБДД, в банковские и кредитные учреждения и.т.п. В том случае, если судебный пристав не предпринимает предусмотренных законом действий, либо осуществляет их с нарушением закона, о взыскатель может сообщить о недобросовестном приставе его непосредственному руководителю (старшему приставу), в управление Федеральной Службы Судебных приставов РФ по соответствующему региону, а также в Прокуратуру.

Комментарии (14)

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  • 851
    30.03.2017, 13:01:05
    1
    "Размер алиментов, в таком случае, рассчитывается исходя из среднемесячного заработка по Республике Коми" А указать конкретный размер? Где его взять?
  • вопрос
    30.03.2017, 13:47:47
    0
    как должны реагировать приставы на обращение алиментополучательницы, если та пишет приставам письмо примерно такого содержания: "подозреваю, бывший муж теперь занимает должность выше чем раньше, значит получает больше, прошу выяснить, почему алименты не увеличились?" Приставы ей отправляют справку бывшего с заработной плате или все же обязаны составить письмо по существу?
  • Гость
    30.03.2017, 14:52:03
    0
    Как это-бывший муж не работает, а алименты должен платитить? исходя из среднемесячного заработка?
  • Кензо
    30.03.2017, 19:28:03
    -3
    Комментарий удален. Нарушение правил сайта
    • )))))для кензо
      30.03.2017, 20:53:27
      5
      У вас что-алименты более 50 тысяч в месяц???Ущемляются права вашего ребёнка-подавайте на бывшую в суд.Или в опеку обратитесь.
    • ///
      31.03.2017, 0:22:16
      0
      Для кензо
      А как вы можете это доказать?
      • Кензо
        31.03.2017, 8:18:42
        -2
        Комментарий удален. Нарушение правил сайта
  • Читатель
    31.03.2017, 6:11:06
    0
    А бывшую жену как заставить платить алименты.
    После развода сын остался со мной, однако бывшая жена даже и не думает каким то образом участвовать в воспитании ребенка. Он находится полнстью на моем обеспечннии. На мой вопрос о том собирается ли бывшая жена платить алименты я получил ответ который меня очень удивил, она ответила, что для женщины очень унизительно платить алименты и я как мужчина должен это понимать. На алименты я не стал подавать, попросил только, что бы хоть иногда давала ребенку деньги в виде подарка на праздники. Однако и это происходит редко. Вот так. Участвовать в воспитании детей это святая обязанность каждого из родителей, даже если они в разводе.
    • ))))) читателю
      31.03.2017, 7:19:01
      1
      Вы-просто большой молодец,что не оставили ребёнка с такой мамашей
      Ну,ваш случай не единичный..Как правило такой же совет:подавайте в суд.А то если эта "кукушка" не изъявляет желания участвовать в судьбе ребёнка-значит он просто не нужен.(((Вам удачи и всего всего))
    • Библиотекарь
      31.03.2017, 8:10:43
      -4
      Перевелись мужики вообще
      Мужики оставляют своих детей и не платят алименты - это повсеместно, стоит женщине уйти от ноящего и недалекого мужа и оставить ему ребёнка, потому что угрожает суицидом и другими тупыми вещами. Наиграетесь скоро в рыцаря и отдадите бабушкам-дедушкам или бывшей, а она ждёт поверьте. Настоящий мужик не ноет, принял решение- воспитывай! Кукушки это которые своих деток в роддомах оставляют.
      • )))))библиотекарю
        31.03.2017, 8:41:26
        0
        А вы тупых передач Малахова на смотрелись или Гордона????(((("она ждёт "(((((под дверью бы ночевала...пороги суда оббивала...а так живёт в своё удовольствие ((((в моём доме такой тоже парень живёт..бывшая бросила дочку и таскается шалапендра...и уже и забыла о дочке ((((
        • бабай
          31.03.2017, 9:04:46
          -3
          Будь настояшей женшиной,пройди все тяготы жизни,докажи что ты есть ты,и не имей мне мужику мозг!
      • Читатель
        01.04.2017, 7:15:16
        0
        Библиотекарю
        Мне всегда казалось, что воспитание своих детей это не игра, а серьезное длительное дело. А написал я здесь просто для того, что бы было понятно, что алименты не платят не только мужчины, но и женщины. Мне мой ребенок только в радость и я воспитывают его настоящим мужчиной. Для информации Сын сам выразил желание остаться со мной, это его выбор. Кстати я уже вырастил и выдал за муж еще и дочь. Это его старшая сестра.
  • Ия
    31.03.2017, 9:48:26
    0
    Попробуй взыскать алименты, когда бывший муж постоянную регистрацию имеет в одном регионе, временную - в другом, фактически проживает в третьем, имущества в собственности не имеет, но гостиничным бизнесом занимается. Задолженность за 10 лет - почти миллион. Приставы ничего сделать не могут.
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