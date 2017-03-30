Общественников приглашают в новый Общественный Совет

Администрация МО ГО «Усинск» в связи с истечением сроков полномочий членов Общественного Совета МО ГО «Усинск», проводит конкурс по формированию нового состава.
В срок до 17 апреля 2017 года Общественным организациям, гражданам, изъявившим желание выдвинуть своего представителя, быть выдвинутыми в Общественный Совет необходимо направить в администрацию городского округа «Усинск» (кабинет № 118) заявление о рассмотрении кандидатуры для включения в состав Общественного Совета, оформленное решением руководящего органа организации. Общественная организация вправе предложить не более одного кандидата.
К заявлению прикладываются:
- Информация о деятельности общественного объединения (обязательно);
- Копия свидетельства о регистрации общественного объединения (при наличии государственной регистрации в органах юстиции).
- Заверенная подписью руководителя и печатью (при наличии) общественного объединения выписка из решения руководящего органа общественного объединения, правомочного направить представителя в состав Общественного Совета (обязательно);
- Письменное согласие представителя на включение в состав Общественного Совета (обязательно).
- Информация о кандидате в состав Общественного Совета (резюме) (желательно).
- Копия Устава общественного объединения.
***Членами Совета не могут быть:
—лица, замещающие государственные должности РФ, государственные должности субъектов РФ, должности федеральной государственной службы, должности государственной гражданской службы РФ, муниципальные должности, должности муниципальной службы, избранные депутатами федерального, регионального и муниципального уровней;
—лица, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными решением суда, вступившем в законную силу;
—лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
—руководители учреждений социальной сферы (по рекомендации министерства труда и социальной защиты РФ).
- какое количество участников в совете;
- причины возможного отказа;
- кто и как отбирает кандидатуры;
- только ли участники общественных объединений могут стать членами совета или физ лица так же могут претендовать?
А в новый совет предлагаю незасвеченных людей, которых не пиарят, а которые делами славны. Владимир Бахмутенко, например.