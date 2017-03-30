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30.03.2017 13:20
Общественников приглашают в новый Общественный Совет

Администрация МО ГО «Усинск» в связи с истечением сроков полномочий членов Общественного Совета МО ГО «Усинск», проводит конкурс по формированию нового состава.

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В срок до 17 апреля 2017 года Общественным организациям, гражданам, изъявившим желание выдвинуть своего представителя, быть выдвинутыми в Общественный Совет необходимо направить в администрацию городского округа «Усинск» (кабинет № 118) заявление о рассмотрении кандидатуры для включения в состав Общественного Совета, оформленное решением руководящего органа организации. Общественная организация вправе предложить не более одного кандидата.

К заявлению прикладываются:

  1. Информация о деятельности общественного объединения (обязательно);
  2. Копия свидетельства о регистрации общественного объединения (при наличии государственной регистрации в органах юстиции).
  3. Заверенная подписью руководителя и печатью (при наличии) общественного объединения выписка из решения руководящего органа общественного объединения, правомочного направить представителя в состав Общественного Совета (обязательно);
  4. Письменное согласие представителя на включение в состав Общественного Совета (обязательно).
  5. Информация о кандидате в состав Общественного Совета (резюме) (желательно).
  6. Копия Устава общественного объединения.

***Членами Совета не могут быть:

—лица, замещающие государственные должности РФ, государственные должности субъектов РФ, должности федеральной государственной службы, должности государственной гражданской службы РФ, муниципальные должности, должности муниципальной службы, избранные депутатами федерального, регионального и муниципального уровней;

—лица, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными решением суда, вступившем в законную силу;

—лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;

—руководители учреждений социальной сферы (по рекомендации министерства труда и социальной защиты РФ).

Комментарии (6)

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  • а
    30.03.2017, 13:44:29
    4
    изъявивший желание гражданин какие документы должен предоставить?
  • ?
    30.03.2017, 13:53:08
    5
    А может тут кто-нибудь из тусующихся на сайте юристов и депутатов , участников общественного совета дать более подробную информацию:
    - какое количество участников в совете;
    - причины возможного отказа;
    - кто и как отбирает кандидатуры;
    - только ли участники общественных объединений могут стать членами совета или физ лица так же могут претендовать?
  • !
    30.03.2017, 14:04:35
    5
    из простых надо...а не высокопоставленных служащих
  • Гость
    30.03.2017, 14:31:01
    6
    Толку-то от этого Совета, если он имеет только рекомендательные функции.
  • вот я
    01.04.2017, 0:32:13
    1
    Хотелось бы, чтобы члены Общественного совета отчитались о своей работе. Это можно сделать через Усинск.Онлайн?
    А в новый совет предлагаю незасвеченных людей, которых не пиарят, а которые делами славны. Владимир Бахмутенко, например.
    • вот я
      01.04.2017, 8:26:47
      0
      Члены Общественного совета минисуют мой пост? Хаха.
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