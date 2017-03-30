Общественников приглашают в новый Общественный Совет

Администрация МО ГО «Усинск» в связи с истечением сроков полномочий членов Общественного Совета МО ГО «Усинск», проводит конкурс по формированию нового состава.

В срок до 17 апреля 2017 года Общественным организациям, гражданам, изъявившим желание выдвинуть своего представителя, быть выдвинутыми в Общественный Совет необходимо направить в администрацию городского округа «Усинск» (кабинет № 118) заявление о рассмотрении кандидатуры для включения в состав Общественного Совета, оформленное решением руководящего органа организации. Общественная организация вправе предложить не более одного кандидата.

К заявлению прикладываются:

Информация о деятельности общественного объединения (обязательно); Копия свидетельства о регистрации общественного объединения (при наличии государственной регистрации в органах юстиции). Заверенная подписью руководителя и печатью (при наличии) общественного объединения выписка из решения руководящего органа общественного объединения, правомочного направить представителя в состав Общественного Совета (обязательно); Письменное согласие представителя на включение в состав Общественного Совета (обязательно). Информация о кандидате в состав Общественного Совета (резюме) (желательно). Копия Устава общественного объединения.

***Членами Совета не могут быть:

—лица, замещающие государственные должности РФ, государственные должности субъектов РФ, должности федеральной государственной службы, должности государственной гражданской службы РФ, муниципальные должности, должности муниципальной службы, избранные депутатами федерального, регионального и муниципального уровней;

—лица, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными решением суда, вступившем в законную силу;

—лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;

—руководители учреждений социальной сферы (по рекомендации министерства труда и социальной защиты РФ).