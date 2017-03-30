Правительство Коми настаивает на включении Усинска в Арктическую зону

Экспертные оценки федерального правительства по этому вопросу ожидаются к середине этого года, сообщил в интервью ТАСС Глава Республики Коми Сергей Гапликов в ходе Международного арктического форума в Архангельске.





«Мы получили ответ от Минэкономразвития России, что в рамках концепции пространственного развития, которая готовится, будут внедрены соответствующие критерии (по уточнению границ Арктической зоны) и будет проанализирован годичный статистический учёт. Раньше это было, потом в 1990-е годы мы это потеряли. - заявил Глава Республики Коми Сергей Гапликов.

- Вопрос требует осмысления. Экспертные изучения, оценки, рекомендации мы получим примерно к середине года, это ляжет в основу доработки концепции пространственного развития, а в первом квартале следующего года её планируется представить Президенту на утверждение», сообщает пресс-служба Главы Республики Коми.

Также, включения в состав Арктической зоны Российской Федерации ожидают Инта и Усть-Цилемский район.