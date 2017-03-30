Правительство Коми настаивает на включении Усинска в Арктическую зону

Экспертные оценки федерального правительства по этому вопросу ожидаются к середине этого года, сообщил в интервью ТАСС Глава Республики Коми Сергей Гапликов в ходе Международного арктического форума в Архангельске.
«Мы получили ответ от Минэкономразвития России, что в рамках концепции пространственного развития, которая готовится, будут внедрены соответствующие критерии (по уточнению границ Арктической зоны) и будет проанализирован годичный статистический учёт. Раньше это было, потом в 1990-е годы мы это потеряли. - заявил Глава Республики Коми Сергей Гапликов.
- Вопрос требует осмысления. Экспертные изучения, оценки, рекомендации мы получим примерно к середине года, это ляжет в основу доработки концепции пространственного развития, а в первом квартале следующего года её планируется представить Президенту на утверждение», сообщает пресс-служба Главы Республики Коми.
Также, включения в состав Арктической зоны Российской Федерации ожидают Инта и Усть-Цилемский район.
1. Из налогооблагаемой базы предприятий и организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность в арктической зоне, исключаются выплаты по районным коэффициентам и процентным надбавкам к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, другие затраты, связанные с действием объективных факторов, вызывающих повышенные издержки хозяйственной деятельности. Перечень таких факторов, порядок и методика их учета утверждаются Правительством Российской Федерации. Исключаются также затраты, направляемые на реализацию мероприятий по охране окружающей среды в арктической зоне.
2. От налога на добавленную стоимость освобождается продукцияпредприятий по производству, переработке местного сельскохозяйственного сырья и традиционных промыслов, осуществляющих хозяйственную деятельность в арктической зоне. Перечень таких предприятий устанавливается Правительством Российской Федерации для каждого субъекта Российской Федерации, территория которого полностью или частично входит в арктическую зону, по представлению органа исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации.
3. По подакцизным товарам, произведенным предприятиями и организациями, осуществляющими хозяйственную деятельность в арктической зоне, ставки акцизов снижаются на 15 процентов.
4. Для предприятий и организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность в арктической зоне, устанавливаются повышенные нормативы амортизационных отчислений.
5. Подоходный налог с физических лиц, получающих доход от деятельности в арктической зоне, в части доходов, полученных как районные коэффициенты и надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, взимается по единой ставке −12 процентов.
6. По предприятиям, в состав которых входят расположенные в арктической зоне территориально обособленные представительства и филиалы, не имеющие отдельного баланса и расчетного счета, зачисление всех установленных налогов и сборов производится по месту нахождения в доле, приходящейся на эти подразделения. Порядок определения этих долей устанавливается Правительством Российской Федерации.
7. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, территории которых полностью или частично находятся в арктической зоне, предоставляется право по согласованию с федеральной налоговой службой изменять для отдельных плательщиков сроки уплаты налогов и представления налоговых деклараций.
8. Предприятия коренных малочисленных народов Севера, осуществляющие в арктической зоне традиционные виды хозяйственной деятельности, освобождаются от всех видов налогообложения. При этом предприятиями коренных малочисленных народов Севера признаются предприятия, расположенные в местах компактного проживания коренных малочисленных народов Севера, осуществляющие традиционные виды хозяйственной деятельности, имеющие в своем численном составе работающих более 50 процентов представителей коренных малочисленных народов Севера, которым должны принадлежать контрольные пакеты акций этих предприятий. Статус предприятия коренных малочисленных народов Севера устанавливается решением законодательного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположено данное предприятие.
Перечень традиционных видов хозяйственной деятельности, на основании которого принимается решение о присвоении предприятию статуса предприятия коренных малочисленных народов Севера, устанавливается Правительством Российской Федерации для каждого субъекта Российской Федерации, территория которого полностью или частично входит в арктическую зону, по представлению органа исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации.