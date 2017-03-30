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30.03.2017 16:10
По мотивам рисунка Roobl' создали видео
Известный дизайнер Тарас Геш (кстати, усинец) сделал видео, в котором предлагает пройтись по лабиринтам буквы Ö.
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Прежде всего автора интересовали образы пермского звериного стиля, которые были найдены на территории Коми в виде бляшек и оберегов (самый известный, наверное, - древний промысловый календарь Коми), так как эти образы неразрывно связаны с представлениями предков об окружающем мире и рассказывают о мифологии народа, жившего на этой земле. Он изучил множество различных источников по этой теме, доступных в интернете (доступа к библиотеке и музеям физически не было), узнал много нового для себя в процессе этой работы, например, связь с Индией, где он в тот момент находился. Некоторые исследователи указывают на связь амбура (стефановской азбуки) с древним индийским письмом брахми, которое попало на север благодаря иранским купцам по шелковому пути, - пишет "Комиинформ".

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В процессе работы с символами и орнаментами возникла нужда поместить их в какую-ту живую среду, и естественно, что этой средой стала территория самой республики. "Я собрал фотографии самых примечательных мест Коми, геологических памятников, и изобразил их стилизованно, - рассказал Т.Геш. - В основе всей композиции лежит буква Ö как уже один из признанных символов республики и узнаваемых знаков. Ну, и конечно, так как это все-таки не научно-исследовательская работа, а художественная авторская, не обошлось и без своей лепты: есть там пара вымышленных персонажей, полученных путем "скрещивания" имеющихся".

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Впервые работа была опубликована два года назад, но сейчас опять привлекла внимание: автор дал ей второе дыхание благодаря анимации.

Напомним, что этот уникальный в своём роде принт размещается на футболках и свитшотах марки Roobl' - их можно приобрести в магазине Shopping или в группе бренда.

Видео зациклено, по сути, у него нет конца и начала, поэтому его можно использовать как бэкграунд в любом пространстве. Также видео специально выложено без титров и с возможностью скачивания в хорошем качестве, что позволило передать эту работу в общественное достояние.

Напомним, что у марки Roobl' есть целая линей одежды под названием Komiart, которая посвящена Республике Коми и Усинску.

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Комментарии (9)

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  • Патриот
    30.03.2017, 16:12:08
    7
    Горжусь земляками! Усинцы - лучшие!!!
  • Олег
    30.03.2017, 16:12:45
    2
    а мне и качество их нравится
  • Мария
    31.03.2017, 1:46:01
    1
    А что у парня на первом фото с выражением лица? Неприятное такое. По нему так и читается: вы все д*****! Сразу расхотелось что-то покупать.
    • Яяя
      31.03.2017, 3:58:40
      3
      Так он просто даун тупой. И у меня уже админ тоже дauN . Удаляет мои сообщения про их китайский шерпотреб.
    • Яяя
      31.03.2017, 4:00:59
      2
      И админ жопу лижет этому китайскому ширпотребу..Удяет у меня сообщения..
  • ШвеяЯ
    31.03.2017, 8:52:01
    3
    Пожелание производителю
    Идея свитшотов и символики - СУПЕР, но качество трикотажа из которого шью просто КОШМАР. Говорю не для того что бы оскорбить, а потому что разбираюсь в тканях и шью не один год. Держите уровень и закупайте качественные материалы это будет плюсом для бренда!
  • Иисусе
    31.03.2017, 17:23:23
    4
    .
    Ох уж эти деревенские диванные аналитики )))мария ,вы пошли бы свой ,приятный ебальничек святой водичкой бы умыли ,чтоб он х**ню на всеуслышанье не порол ))
  • Юлия
    05.04.2017, 22:58:35
    1
    Очень горжусь своим сыном он по настоящему талантлив
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