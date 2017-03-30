По мотивам рисунка Roobl' создали видео

Известный дизайнер Тарас Геш (кстати, усинец) сделал видео, в котором предлагает пройтись по лабиринтам буквы Ö.

Прежде всего автора интересовали образы пермского звериного стиля, которые были найдены на территории Коми в виде бляшек и оберегов (самый известный, наверное, - древний промысловый календарь Коми), так как эти образы неразрывно связаны с представлениями предков об окружающем мире и рассказывают о мифологии народа, жившего на этой земле. Он изучил множество различных источников по этой теме, доступных в интернете (доступа к библиотеке и музеям физически не было), узнал много нового для себя в процессе этой работы, например, связь с Индией, где он в тот момент находился. Некоторые исследователи указывают на связь амбура (стефановской азбуки) с древним индийским письмом брахми, которое попало на север благодаря иранским купцам по шелковому пути, - пишет "Комиинформ".

В процессе работы с символами и орнаментами возникла нужда поместить их в какую-ту живую среду, и естественно, что этой средой стала территория самой республики. "Я собрал фотографии самых примечательных мест Коми, геологических памятников, и изобразил их стилизованно, - рассказал Т.Геш. - В основе всей композиции лежит буква Ö как уже один из признанных символов республики и узнаваемых знаков. Ну, и конечно, так как это все-таки не научно-исследовательская работа, а художественная авторская, не обошлось и без своей лепты: есть там пара вымышленных персонажей, полученных путем "скрещивания" имеющихся".

Впервые работа была опубликована два года назад, но сейчас опять привлекла внимание: автор дал ей второе дыхание благодаря анимации.

Напомним, что этот уникальный в своём роде принт размещается на футболках и свитшотах марки Roobl' - их можно приобрести в магазине Shopping или в группе бренда.

Видео зациклено, по сути, у него нет конца и начала, поэтому его можно использовать как бэкграунд в любом пространстве. Также видео специально выложено без титров и с возможностью скачивания в хорошем качестве, что позволило передать эту работу в общественное достояние.

Напомним, что у марки Roobl' есть целая линей одежды под названием Komiart, которая посвящена Республике Коми и Усинску.