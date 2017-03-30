"Аревик" представит Усинск на фестивале "Студенческая весна"

Танцевальный ансамбль "Аревик" представит Молодежный центр г. Усинска на республиканском фестивале "Студенческая весна" в Сыктывкаре. "Аревик" уже становился обладателем 1 и 2 места на фестивале, цель 2017 года — гран-при.

С 31 марта по 2 апреля в столице Коми пройдет региональный этап Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна-2017». Сегодня в Сыктывкар прибывают первые участники.

Республиканская «Студенческая весна» — крупнейшая площадка для демонстрации самодеятельного творчества студентов ссузов и вузов Республики Коми. 30 и 31 марта в Сыктывкар прибудут конкурсанты из Ухты, Сосногорска и Усинска. За гран-при республиканской студвесны поборются 206 студентов из 20 учебных заведений Коми.

Особенно популярным среди участников оказалось музыкальное направление. Попробовать свои силы в пении решилось 59 конкурсантов: творческих коллективов и самостоятельных вокалистов, 13 из них выступят вне конкурса. На втором месте по популярности – танцы и театр. Перед жюри танцевального и театрального направления выступит по 24 коллектива. В направлении «журналистика» примут участие 13 студентов, на суд экспертов «оригинального жанра» предстанут 2 номера.

- Согласно положению, в конкурсных состязаниях могут принять участие студенты непрофильных направлений подготовки. То есть будущие хореографы или преподаватели музыки не могут участвовать в танцевальном и музыкальном направлениях соответственно. Однако в этом году к внеконкурсному участию мы допустили почти 30 человек, потому что творческой молодежи важно выйти на сцену студвесны, представить свое творчество экспертам и получить обратную связь, — отмечает руководитель Департамента по молодежной политике СГУ им. Питирима Сорокина Ольга Есева.

Помимо конкурсных состязаний в программе студвесны запланированы развлекательные мероприятия. Так, вечером 1 апреля участники фестиваля посетят Фестиваль команд КВН СГУ им. Питирима Сорокина.

Оценивать потенциал творческой молодёжи Республики Коми будет 21 эксперт – это авторитетные педагоги, руководители творческих коллективов, артисты, режиссёры и журналисты. Председателем жюри музыкального направления стал артист и продюсер Владимир Юрковский, театрального направления и оригинального жанра – председатель Союза театральных деятелей Коми Елена Пекарь, танцевального направления – балетмейстер и преподаватель Колледжа искусств Республики Коми Вероника Ковыляева. Руководить работой конкурсантов направления «журналистика» будет телеведущая и директор спецпроектов телеканала «Юрган» Елена Красильникова.

Творческие соревнования продлятся два дня. Так, 31 марта жюри оценит участников танцевального и театрального направлений, а также номера тех, кто заявился на «оригинальный жанр». В этот же день к выполнению конкурсных заданий приступят конкурсанты направления «журналистика». 1 апреля сцену студвесны займут вокалисты и музыкальные коллективы, а журналисты представят результаты своей работы. Мероприятия фестиваля пройдут на базе учебных корпусов СГУ им. Питирима Сорокина.

Лучшие по оценкам жюри конкурсанты выступят во время гала-концерта, который состоится 2 апреля в 18.00 в актовом зале СГУ им. Питирима Сорокина (ул. Коммунистическая 25).

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Ежегодно фестиваль проводится в разных регионах России с целью сохранения и преумножения нравственных и культурных достижений, а также совершенствования системы эстетического воспитания студенческой молодежи. В Коми Студенческая весна вернулась в 2016 году.

Музыкальное направление включает конкурсные состязания по следующим номинациям: инструментальное исполнение, академический вокал, народный вокал, эстрадный вокал, авторская песня, бардовская песня, бит-бокс.

Номинации направления «Оригинальный жанр» — цирк, клоунада, пантомима и пластика, оригинальный жанр, театр моды.

В рамках направления «Журналистика» принимаются работы по номинациям: видеоматериал, радиопрограмма, публикация, фоторепортаж, работа в социальных сетях.

В танцевальном направлении обозначены такие номинации, как народный танец, эстрадный танец, современный танец, модерн, классический танец, спортивный танец, уличные танцы.

Художественное слово, авторский/эстрадный монолог, стенд-ап, эстрадная миниатюра, театр малых форм — номинации театрального направления.