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30.03.2017 17:27
В Усинске третьекласснице порезали лицо разбитой бутылкой от шампанского
Вчера, 29 марта, в Усинске произошел инцидент, в котором пострадала третьеклассница, учащаяся Пармской средней школы.
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Как рассказала "Комиинформу" мама девочки Анна Азаренко, вчера ее дочь вернулась с уроков с окровавленным лицом. Третьеклассница Яна пояснила ситуацию так: в ожидании транспорта до дому дети играли в снежки.

Неожиданно ее одноклассник достал из рядом стоящего мусорного контейнера разбитую бутылку шампанского и кинул в лицо девочке. Пострадавшую заметила незнакомая женщина и отвела домой. По словам мамы, в Усинской ЦРБ ее дочери наложили на лицо семь швов.

"Раньше этот 11-летний мальчик учился в коррекционной школе, также знаю, что какое-то время обучался на дому. Ребенок проблемный, - пояснила собеседница информагентства. – Раньше с ним были инциденты, одному школьнику он выбил зубы".

Женщина также рассказала, что созванивалась с мамой нападавшего и просила перевести ребенка снова в коррекционную школу, поскольку от его поведения в классе страдают ребята.

"Мне она вчера сказала, что никуда никого переводить не собирается, а нашему классному руководителю – что все-таки намерена искать место в коррекционном образовательном учреждении. Ситуацию в целом она списывает на детскую шалость", - пояснила мама школьницы.

Родительское сообщество, по словам Анны Азаренко, готово составить обращение в адрес руководства учебного заведения с требованием перевести "проблемного" ребенка из их класса, сама женщина сейчас ищет очевидцев инцидента.

(с) Ярослава Пархачева

Комментарии (30)

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  • ((((
    30.03.2017, 17:45:00
    25
    Ужас(((и вот что от такого ждать в будущем(((Девочка..и на лице шрамы на всю жизнь((
  • я
    30.03.2017, 17:48:20
    20
    а суд и компенсация морального. А лечение и реабилитация? За чей счет? Лицо все таки и девочка....
    • Елена
      01.04.2017, 11:04:19
      2
      Даже дело не заведут. Придет отписка, что он несовершеннолетний.
    • Елена
      01.04.2017, 11:06:10
      1
      А между прочим, весна и обострение у них.
  • БГБ
    30.03.2017, 18:27:19
    14
    Беглый олигофрен. Таких в каждой школе дюжина.
  • */*
    30.03.2017, 18:40:10
    6
    Они все олигофрены. Это надо по пол школы переводить. Мозгов у них сейчас нет.
    • дятел
      31.03.2017, 12:35:12
      1
      А вы по себе или по своим детям судите?
  • ?
    30.03.2017, 18:42:09
    15
    И звали его ахмед? или махмуд? Че молчите?
    Щимить щегла надо! И родителей воткнуть в помои.
  • Жуть
    30.03.2017, 18:50:12
    12
    Таким детям лечиться надо. А таких родителей судить. Раз для них это детская шалость
  • 8576769
    30.03.2017, 18:55:14
    -15
    Кого ты щимить собрался? Больного ребенка? На кол тебя!!. Его лечат, раз в обычную школу перевели.
    • 11
      30.03.2017, 19:44:49
      14
      Да нах он такой там нужен, пока вылечится сколько ещё пострадает???
    • gg
      30.03.2017, 20:48:00
      14
      Я б посмотрела на твою реакцию,если б твоего ребенка так обидели .Лечить..да,лечить,но в изолированном от людей месте. Это на всю жизнь.
      • я бы, я бы, я бы
        30.03.2017, 23:09:03
        -2
        палка о двух концах...
        А как бы посмотрели на реакцию, если бы ваш ребенок. что-либо подобное в азарте игры натворил (не приведи господь такого никому). Если бы специально хотел её изуродовать, то не кидал бы, как снежок, а подошёл бы ближе.
        Девчушку жалко ,очень жалко, это правда.
        • для я бы
          31.03.2017, 8:04:51
          6
          Во ты дура, это что за игра бутылками швыряться? Этому его что родители учат. В таком возрасте дети уже должны знать и понимать что такое хорошо и что такое плохо. Это не игры
          • Живу
            31.03.2017, 9:19:23
            2
            О чем Вы говорите? Сейчас дети вообще ничего не знают и не понимают. Во дворе дома у нас детская площадка, а вокруг нее стоят припаркованные машины, некоторые всю зиму. Так эти детки....идя домой со школы "играют"....то на крышу машины залезут и скачут, по стеклам долбят.....только и успеваю гонять! Они не понимают, что это чье то имущество, денег стоит? Вчера дрались мальчишки, так один другого просто с озверением каким то лупил, пока я в окно ругалась, он повалил его на снег и ногами с верху прыгнул! Бои без правил! Меня посла на х....и пошел домой. Класс 3-4... школа 5... Им делаешь замечания,они вообще не слышат взрослых..... Уважаемые Родители, проведите беседу со своими детьми!
            • ёёй
              31.03.2017, 10:08:16
              2
              дура не дура...
              Сами же говорите:- он больной, ничего не понимает, думать не может. Его лечить надо, родители, даже если они и адекватные, ему не помогут. Дети сами себе растут, учит их компютер, а там многому научат. Взрослые и те, простите за откровенность, тупеют. Почитаешь комменты и по некоторым комментам понимаешь:- Надо комп включать 2 раза в неделю, чтобы не уподобиться им, а то не ровён час....
            • для Живу
              31.03.2017, 12:29:57
              0
              Дети во все времена дрались и по крышам бегали, а не только сейчас. Вот помнут чью нибудь машину родители заплатят и проведут разъяснительную беседу с ремнем, больше делать не будут, это точно. А когда родители говорят это шалость это уже не нормально и что можно тогда говорить о ребенке.
              • Живу
                31.03.2017, 17:50:22
                2
                Я согласна, что дрались всегда! но с тааакой жестокостью в таком возрасте! прыгать ногами на голову.....И по крышам бегали, но не машин! И взрослых посылать без стыда и совести норм? А если бы я вышла и за ухо схватила, то права не имею.....
  • Я
    30.03.2017, 20:23:03
    27
    Считаю
    Вы со своей толерантностью идете по пути европы, где ахмеды насилуют школьниц и получают пособия на семью, больше чем европейцы зарабатывают, потому что у них по 5 детей. На учет в детскую комнату, каждую неделю отмечаться, отпи...ть желательно, не боясь родителей. Будут лезть добавить им тоже за ублюдка. А по поводу больного-проще всего списать на болезнь, чем признать что это просто мелкое, невоспитанное, зарвавшееся ч**, которое будет ныть и с****ся в штаны, если хорошенько придавить.
  • Я
    30.03.2017, 22:28:16
    7
    Девочку жалко, но этого мальчика нужно переводить срочно, пока другие не пострадали!!
    родители мальчика алле!! Принимайте меры, пока ваш ребенок не натворил еще хуже что нибудь!!!
  • Папа
    30.03.2017, 22:52:32
    6
    Так а если он и в коррекционной школе кого то порежет??? Там ведь тоже дети
    • папе
      31.03.2017, 8:34:26
      2
      В коррекционной школе все такие...и ещё как вариант-домашнее обучение
  • народ
    31.03.2017, 8:27:52
    4
    махмуды
    Всех Махмудов в махмудию там им место.
  • Затойчи
    31.03.2017, 9:54:28
    1
    Да ладно вам . Нормалиный зоозащитник из него вырастит . Как богатырёв, к примеру .
    Будет собакам матки вырывать . На порносайтах зависать . Требовать прав человека помойным србаким . И кляузы в прокуратуру на несогласных с ним строчить .
  • Татьяна
    31.03.2017, 9:56:04
    3
    Правильно, изолировать таких детей надо,и воспитывать .Почему наши дети должны страдать?А если бы девочка без глаза осталась ,не дай бог,это ведь инвалид на все жизнь.
  • Гена
    31.03.2017, 10:42:05
    4
    Детям даже не нужно объяснять, что бросаться стеклом нельзя. Здравому ребёнку это на ум не придёт. Этот мальчик-д****, унаследовавший гены своего родителя. А изолировать его нужно для того, что бы после его очередной подобной выходки, ему нечаянно не отвернули голову, и родителям за одно.
  • кук
    31.03.2017, 10:42:51
    4
    ремнем лечить надо, чтоб визжал как резанный поросенок, и неделю на жопу сесть не смог, таким д****ам только через дикую боль доходит
  • мама
    31.03.2017, 12:33:40
    1
    Мой ребенок в спортивной секции занимается, времени на фигней страдать нет. Родители отдавайте детей в секции, по крышам меньше бегать будут и в интернете сидеть. А таких не адекватных детей нужно изолировать пусть переводят на домашнее обучение и родители за ним следят. Хотя если мама считает что это детская шалость нужно задуматься о здоровье всей семьи.
  • Аааа
    31.03.2017, 13:24:00
    6
    Почему только в коррекционной школе все такие,и в обычной школе всякие бывают,еще хлеще
  • А
    02.04.2017, 2:53:08
    3
    А причём тут Махмуд какой-то?
    Или среди русских детей типа нет безмозглых и жестоких?
    Причём тут вообще национальность?Большинство комментаторов сами недалеко ушли.
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