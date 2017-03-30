В Усинске третьекласснице порезали лицо разбитой бутылкой от шампанского

Вчера, 29 марта, в Усинске произошел инцидент, в котором пострадала третьеклассница, учащаяся Пармской средней школы.

Как рассказала "Комиинформу" мама девочки Анна Азаренко, вчера ее дочь вернулась с уроков с окровавленным лицом. Третьеклассница Яна пояснила ситуацию так: в ожидании транспорта до дому дети играли в снежки.

Неожиданно ее одноклассник достал из рядом стоящего мусорного контейнера разбитую бутылку шампанского и кинул в лицо девочке. Пострадавшую заметила незнакомая женщина и отвела домой. По словам мамы, в Усинской ЦРБ ее дочери наложили на лицо семь швов.

"Раньше этот 11-летний мальчик учился в коррекционной школе, также знаю, что какое-то время обучался на дому. Ребенок проблемный, - пояснила собеседница информагентства. – Раньше с ним были инциденты, одному школьнику он выбил зубы".

Женщина также рассказала, что созванивалась с мамой нападавшего и просила перевести ребенка снова в коррекционную школу, поскольку от его поведения в классе страдают ребята.

"Мне она вчера сказала, что никуда никого переводить не собирается, а нашему классному руководителю – что все-таки намерена искать место в коррекционном образовательном учреждении. Ситуацию в целом она списывает на детскую шалость", - пояснила мама школьницы.

Родительское сообщество, по словам Анны Азаренко, готово составить обращение в адрес руководства учебного заведения с требованием перевести "проблемного" ребенка из их класса, сама женщина сейчас ищет очевидцев инцидента.

(с) Ярослава Пархачева