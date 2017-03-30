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30.03.2017 18:49
В Усинске провели субботник возле памятника Сергея Дюсуше
В Усинске самые активные и при этом юные горожане не могли обойтись и без добрых дел и акций в Год эклолгии в Республике Коми.
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Ученики 3 «А» класса школы №4 г.Усинска в предверии Дня геолога встретились с молодыми специалистами компании «Усинскгеонефть» у памятника легендарному геологоразведчику Сергею Дюсуше, заслуженному работнику народного хозяйства Коми АССР.

Школьники и их родители провели небольшой субботник у памятника и возложили к бюсту цветы.

Спасибо коммунальным службам города, которые постарались до молодых усинцев и предварительно убрали основную массу снега. Но и ребята постарались на славу. А главное узнали, кто такой С.А. Дюсуше и кто такие геологи.

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Работники «Усинскгеонефть» рассказали ребятам о жизни Сергея Александровича Дюсуше, а также поведали о самом первом предприятии «Усинскгеонефть».

В ответ юные экологи попросили молодых специалистов пригласить их к себе на работу и рассказать побольше о такой интересной и нужной профессии.

(с) Сева Ленский

Комментарии (13)

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  • ээ
    30.03.2017, 19:06:44
    3
    что за год эклолгии, объясните, пожалуйста, писатели.
    • и
      30.03.2017, 19:07:54
      1
      год разве пишется с заглавной буквы?
      • ))))))
        30.03.2017, 20:39:40
        0
        Да!!
      • так
        30.03.2017, 21:35:54
        3
        Статью тоже писали ученики 3 класса?
        Ребята молодцы! Хорошо, что приучают детей к труду.
    • Затойчи
      31.03.2017, 9:47:43
      0
      Это значит, что больше нельзя выкидывать гавкучий биомусор из собачьих рассадников . Типа БС (БС значит Белый Свет а не Бродячие Собаки ) .
      Гавкучий биомусор теперь следует сжигать в утилизаторах биологических отходов .
  • Д.Ю.С.Ш.
    30.03.2017, 19:43:09
    0
    ДЮСШ по Парковая -9
    детско-юношеская спортивная школа))
  • Галин
    30.03.2017, 20:57:51
    2
    Суббтник
    Спасибо ребятам и их родителям!!!
  • Дмитрий
    31.03.2017, 9:31:08
    1
    коммунальщики
    видел как с самого утра чистила и вывозила снег техника Авторемсервиса судя по наклейкам и рабочие махали лопатами. МОЛОДЦЫ РЕБЯТА!!!
  • Светлана
    31.03.2017, 9:42:38
    -4
    У меня у одной такое впечатление что это не статья а фотосессия ))) пиар компания на халяву )
    • Она
      31.03.2017, 10:24:15
      1
      Это не фотосессия. Дети после уроков, пошли что бы сделать хорошее дело. К которому их приучают родители. И встретились там с работниками Компании, которые тоже туда пришли не для ПИАРА! А Вы сидите дома, ну и сидите дальше молча.
    • Она
      31.03.2017, 10:24:15
      1
      Это не фотосессия. Дети после уроков, пошли что бы сделать хорошее дело. К которому их приучают родители. И встретились там с работниками Компании, которые тоже туда пришли не для ПИАРА! А Вы сидите дома, ну и сидите дальше молча.
      • Светлана
        31.03.2017, 15:44:02
        -1
        Ну да сижу дома с ребенком и видела с окна, кто чистил, а кто фотографировался )))
  • ОЛЬГА
    31.03.2017, 20:20:27
    1
    По теме
    Ну и сидите дальше дома,Светлана! А усинские дети по своему желанию творят добрые дела на благо города. И им за это большая благодарность от неравнодушных жителей Усинска.
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