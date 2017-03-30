В Усинске провели субботник возле памятника Сергея Дюсуше

В Усинске самые активные и при этом юные горожане не могли обойтись и без добрых дел и акций в Год эклолгии в Республике Коми.

Ученики 3 «А» класса школы №4 г.Усинска в предверии Дня геолога встретились с молодыми специалистами компании «Усинскгеонефть» у памятника легендарному геологоразведчику Сергею Дюсуше, заслуженному работнику народного хозяйства Коми АССР.

Школьники и их родители провели небольшой субботник у памятника и возложили к бюсту цветы.

Спасибо коммунальным службам города, которые постарались до молодых усинцев и предварительно убрали основную массу снега. Но и ребята постарались на славу. А главное узнали, кто такой С.А. Дюсуше и кто такие геологи.

Работники «Усинскгеонефть» рассказали ребятам о жизни Сергея Александровича Дюсуше, а также поведали о самом первом предприятии «Усинскгеонефть».

В ответ юные экологи попросили молодых специалистов пригласить их к себе на работу и рассказать побольше о такой интересной и нужной профессии.

(с) Сева Ленский