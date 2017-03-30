В Усинске провели субботник возле памятника Сергея Дюсуше

Ученики 3 «А» класса школы №4 г.Усинска в предверии Дня геолога встретились с молодыми специалистами компании «Усинскгеонефть» у памятника легендарному геологоразведчику Сергею Дюсуше, заслуженному работнику народного хозяйства Коми АССР.
Школьники и их родители провели небольшой субботник у памятника и возложили к бюсту цветы.
Спасибо коммунальным службам города, которые постарались до молодых усинцев и предварительно убрали основную массу снега. Но и ребята постарались на славу. А главное узнали, кто такой С.А. Дюсуше и кто такие геологи.
Работники «Усинскгеонефть» рассказали ребятам о жизни Сергея Александровича Дюсуше, а также поведали о самом первом предприятии «Усинскгеонефть».
В ответ юные экологи попросили молодых специалистов пригласить их к себе на работу и рассказать побольше о такой интересной и нужной профессии.
(с) Сева Ленский
Ребята молодцы! Хорошо, что приучают детей к труду.
Гавкучий биомусор теперь следует сжигать в утилизаторах биологических отходов .