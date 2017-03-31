В РЖД — прокурорская проверка

В РЖД прошла прокурорская проверка, а материалы, собранные в ходе этой проверки, рассматривает Следственный комитет.

Прокуратура уже рекомендовала президенту РЖД Олегу Белозерову уволить начальника департамента имущества Павла Потапова, который работает в РЖД четыре месяца.

В прошлом году консалтинговая компания Deloitte проводила анализ оптимизации расходов РЖД и указала, что РЖД совершенно не экономит на закупках. Заказы выставляются крупными лотами — на 100 крупнейших лотов приходится 2/3 бюджета. Средний размер скидки по контрактам составляет всего 1,8%, подсчитала Deloitte. Это худший показатель среди крупнейших госкомпаний. Deloitte допускает, что низкая эффективность тендеров может быть следствием «потенциальных сделок с заинтересованностью». «Нерыночный характер отношений между заказчиками в РЖД и претендентами на госзаказ прослеживается как на стадии подготовки конкурсной документации, так и на этапе конкурсного отбора», — пишет Deloitte.

Конкурс на модернизацию 40 объектов БАМа и Транссиба за 54 млрд руб. проводился только три недели. «Невозможно представить, как независимый участник мог успеть оценить стоимость работ по этому контракту без доступа к проектной документации, которая по большинству проектов до сих пор не готова», — пишет Deloitte.