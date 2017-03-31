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31.03.2017 07:19
В РЖД — прокурорская проверка

В РЖД прошла прокурорская проверка, а материалы, собранные в ходе этой проверки, рассматривает Следственный комитет.

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Прокуратура уже рекомендовала президенту РЖД Олегу Белозерову уволить начальника департамента имущества Павла Потапова, который работает в РЖД четыре месяца.

В прошлом году консалтинговая компания Deloitte проводила анализ оптимизации расходов РЖД и указала, что РЖД совершенно не экономит на закупках. Заказы выставляются крупными лотами — на 100 крупнейших лотов приходится 2/3 бюджета. Средний размер скидки по контрактам составляет всего 1,8%, подсчитала Deloitte. Это худший показатель среди крупнейших госкомпаний. Deloitte допускает, что низкая эффективность тендеров может быть следствием «потенциальных сделок с заинтересованностью». «Нерыночный характер отношений между заказчиками в РЖД и претендентами на госзаказ прослеживается как на стадии подготовки конкурсной документации, так и на этапе конкурсного отбора», — пишет Deloitte.

Конкурс на модернизацию 40 объектов БАМа и Транссиба за 54 млрд руб. проводился только три недели. «Невозможно представить, как независимый участник мог успеть оценить стоимость работ по этому контракту без доступа к проектной документации, которая по большинству проектов до сих пор не готова», — пишет Deloitte.

Комментарии (7)

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  • ))))))
    31.03.2017, 8:30:49
    15
    Всё никак бабло не попилят...А вагоны они не хотят проверить Северной ЖД???ВОЗРАСТА Л енина???(((Я уже молчу о дороговизне билетов и нулевом сервисе ((((
  • товарные поезда,
    31.03.2017, 9:52:12
    1
    все вагоны проверили бы тотально,
    с собаками, всех пассажиров их вещей и состояния вагонов...
  • оленевод Бельдыев
    31.03.2017, 9:57:08
    8
    не стыковка по нач департамента
    как можно за 4 месяца работы накосячить так, что б прокурорские рекомендовали уволить,и далее по тексту речь вести о прошлогодних проверках. Про стрелочника вспомнили, или как всегда ошибка по тексту???
  • ЧЕЛОВЕК
    31.03.2017, 21:50:52
    1
    РЖД ЭТО СИЛА.НАШ ГАЙЗЕР МЕЛКИЙ ЩЕНОК ПРОТИВ НИХ ПО ТЕМЕ "РАСПИЛА" ТЕ ЛЮДИ ЕЩЁ ПОЧИТАЙ С СОВЕТСКИХ ВРЕМЁН В ДЕЛЕ. И "СТРЕЛОЧНИКА" НАЙДУТ НА РАЗ-ДВА.
    • А, знаете, кто?
      31.03.2017, 21:57:32
      1
      Председатель совета директоров РЖД?
      • Пишут, что
        31.03.2017, 22:00:12
        1
        Дворкович
        • ждж
          02.04.2017, 11:02:31
          1
          позор
          Поезд- Адлер-Воркута- просто скотовоз. Очень сташные проводники увидишь ночью испугаешься, полы 2 раза в 2 суток моют.
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