Самое частое административное правонарушение в Усинске - по закону "о тишине"

Об этом шла речь на первом заседании Республиканской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений под руководством первого заместителя Председателя Правительства Республики Коми Ларисы Максимовой.

Как сообщил министр юстиции региона Дмитрий Наумов, наибольшее количество административных правонарушений по региональному закону № 95-РЗ «Об административной ответственности в Республике Коми», выявленных и пресеченных сотрудниками полиции, - это нарушение тишины и покоя граждан (около 63 процентов). На втором месте - допущение нахождения несовершеннолетних в ночное время в общественных местах (35 процентов). Практически только по данным составам административных правонарушений из органов внутренних дел в муниципалитеты поступают материалы проверок для решения вопроса о составлении протоколов и последующего привлечения виновных лиц к ответственности.

Однако необходимо констатировать, что муниципалитеты, в первую очередь города, не в полной мере справляются с задачей по принятию процессуальных решений по административным материалам. Так, из 10,6 тысячи административных материалов, поступивших из органов внутренних дел, административные протоколы составлены только по 4,9 тысячи материалам. Ещё почти по четырем тысячам административных материалов принято решение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, либо после составления протокола дело прекращено. В подавляющем большинстве случаев дела прекращаются за истечением сроков давности, либо в связи с не установлением личности правонарушителя.

«Это неутешительный факт. Люди страдают от, например, шумных соседей, которых никак не привлечь к ответственности. Получается, что процессуальное решение в виде составления административного протокола принимается должностными лицами только по половине материалов, поступивших из ОМВД. Так, в Усинске принято процессуальное решение по 280 материалам из 1473, что является рекордом по республике», - сообщил Д.Наумов.

В 2016 году в суды направлены 4,8 тысячи административных протоколов по статье о нарушении тишины. При рассмотрении административных материалов мировые судьи вынесли 3,1 тысячи постановлений о назначении наказания. Из них в виде предупреждения – 2,7 тысячи, административные штрафы – 420 на сумму 830 тысяч рублей.

Вместе с тем, даже после составления административного протокола и направление его на рассмотрение мировому судье достаточно большое количество материалов возвращается обратно. Таких в 2016 году было 603 из 4,8 тысячи материалов.

Такое положение дел связано с отсутствием в муниципалитетах квалифицированных кадров с юридическим образованием и имеющих практический опыт работы по делам об административных правонарушениях, а также отсутствие доступа к информационным базам данных сотрудников ОВД.

Для помощи органам местного самоуправления Минюст республики подготовил макет дел об административных правонарушениях по самым «популярным» статьям закона республики с учетом типичных ошибок. После согласования с МВД по Республике Коми, доработки и устранения всех замечаний он будет направлен в органы местного самоуправления для использования в работе.

«Также совместно с МВД региона мы прорабатываем проект соглашения между МВД Российской Федерации и Правительством Республики Коми по составлению сотрудниками полиции протоколов по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 4 Закона Республики Коми «Об административной ответственности в Республике Коми». Если данное соглашение будет подписано, то протоколы будут составлять сотрудники полиции, которые по роду своей деятельности непосредственно этим занимаются, а республика окажет необходимую помощь», - подчеркнул Д.Наумов.