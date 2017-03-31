Депутаты Усинска обсудили долги «Муниципальных перевозок»

В Совете города состоялось совещание депутатов с представителями МУП «Муниципальные перевозки».
Предприятие переживает сложный период, и ни для кого не новость, что финансовые проблемы на данном предприятии длятся уже довольно давно. Есть задолженности по заработной плате перед сотрудниками и ресурсоснабжающими организациями.
Руководитель предприятия Сергей Соболев заверил народных избранников, что задолженность погашается и окончательный расчет с сотрудниками будет произведен буквально на следующей неделе, все необходимые документы подготовлены. При этом Сергей Николаевич отметил, что он благодарен своим сотрудникам, которые понимают сложную сложившуюся ситуацию, в этой связи социальная напряжённость в коллективе отсутствует. Постепенно решается и проблема с долгами перед ресорсоснабжающими организациями.
Глава городского округа – председатель Совета МО ГО «Усинск» поинтересовался, как идёт подготовка к навигационному периоду: «Жители сел неоднократно обращаются ко мне с вопросом, как в этом году будут ходить теплоходы, и будут ли вообще, не поднимется ли плата за проезд?».
По словам Сергея Соболева подготовка к навигационному периоду идет полным ходом. Экипажи двух теплоходов укомплектованы и на данный момент осуществляются сварочные работы. Повышение тарифа по речным перевозкам не планируется.
Отметим, что на сегодняшний день на предприятии есть 18 автобусов, 11 из них «на линии». В их числе достаточно комфортные микроавтубусы и обычные ПАЗы, имеющие техническую возможность перевозить инвалидов–колясочников. На предприятии также имеется несколько тракторов, эвакуаторов и три единицы легкового транспорта. Всё работает в штатном расписании.
Напоследок участники встречи рассмотрели финансовую составляющую предприятия. Сергей Николаевич предоставил депутатам отчет о суммах ежегодных дотаций, при этом отметив, что расходов в год получается больше. Сейчас руководство «Муниципальных перевозок» прорабатывает пути решения выхода из сложившейся ситуации.
По итогам обсуждения депутатами было принято решение рекомендовать руководству предприятия усилить контроль за финансово-хозяйственной деятельностью «Муниципальных перевозок».
Казалось бы все ясно, но...
Мы уговариваем себя, что есть еще надежда.
Мы бьем лошадь сильнее.
Мы говорим «Мы всегда так скакали».
Мы организовываем мероприятие по оживлению дохлых лошадей.
Мы объясняем что наша дохлая лошадь гораздо «лучше, быстрее и дешевле».
Мы организовываем сравнение различных дохлых лошадей.
Мы сидим возле лошади и уговариваем ее не быть дохлой.
Мы покупаем средства, которые помогают скакать быстрее на дохлых лошадях.
Мы изменяем критерии опознавания дохлых лошадей.
Мы посещаем другие места чтобы посмотреть, как там скачут на дохлых лошадях.
Мы собираем коллег, чтобы проанализировать, почему и как лошадь сдохла.
Мы стаскиваем дохлых лошадей, в надежде, что вместе они будут скакать быстрее.
Мы нанимаем специалистов по дохлым лошадям.
Последняя фраза подходит к фотографии.
? Муниципальный транспорт всегда будет жить за счет дотаций из бюджета. Другой вопрос в том, чтобы был жесткий контроль над расходами.
там глядишь может легче бабушкам на такси давать денег из бюджета, чем содержать это АТП.
про лошадь - зачет))). и смешно и правда.