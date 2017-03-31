Депутаты Усинска обсудили долги «Муниципальных перевозок»

В Совете города состоялось совещание депутатов с представителями МУП «Муниципальные перевозки».

Предприятие переживает сложный период, и ни для кого не новость, что финансовые проблемы на данном предприятии длятся уже довольно давно. Есть задолженности по заработной плате перед сотрудниками и ресурсоснабжающими организациями.

Руководитель предприятия Сергей Соболев заверил народных избранников, что задолженность погашается и окончательный расчет с сотрудниками будет произведен буквально на следующей неделе, все необходимые документы подготовлены. При этом Сергей Николаевич отметил, что он благодарен своим сотрудникам, которые понимают сложную сложившуюся ситуацию, в этой связи социальная напряжённость в коллективе отсутствует. Постепенно решается и проблема с долгами перед ресорсоснабжающими организациями.

Глава городского округа – председатель Совета МО ГО «Усинск» поинтересовался, как идёт подготовка к навигационному периоду: «Жители сел неоднократно обращаются ко мне с вопросом, как в этом году будут ходить теплоходы, и будут ли вообще, не поднимется ли плата за проезд?».

По словам Сергея Соболева подготовка к навигационному периоду идет полным ходом. Экипажи двух теплоходов укомплектованы и на данный момент осуществляются сварочные работы. Повышение тарифа по речным перевозкам не планируется.

Отметим, что на сегодняшний день на предприятии есть 18 автобусов, 11 из них «на линии». В их числе достаточно комфортные микроавтубусы и обычные ПАЗы, имеющие техническую возможность перевозить инвалидов–колясочников. На предприятии также имеется несколько тракторов, эвакуаторов и три единицы легкового транспорта. Всё работает в штатном расписании.

Напоследок участники встречи рассмотрели финансовую составляющую предприятия. Сергей Николаевич предоставил депутатам отчет о суммах ежегодных дотаций, при этом отметив, что расходов в год получается больше. Сейчас руководство «Муниципальных перевозок» прорабатывает пути решения выхода из сложившейся ситуации.

По итогам обсуждения депутатами было принято решение рекомендовать руководству предприятия усилить контроль за финансово-хозяйственной деятельностью «Муниципальных перевозок».