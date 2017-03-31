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31.03.2017 09:20
Депутаты Усинска обсудили долги «Муниципальных перевозок»

В Совете города состоялось совещание депутатов с представителями МУП «Муниципальные перевозки».

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Предприятие переживает сложный период, и ни для кого не новость, что финансовые проблемы на данном предприятии длятся уже довольно давно. Есть задолженности по заработной плате перед сотрудниками и ресурсоснабжающими организациями.

Руководитель предприятия Сергей Соболев заверил народных избранников, что задолженность погашается и окончательный расчет с сотрудниками будет произведен буквально на следующей неделе, все необходимые документы подготовлены. При этом Сергей Николаевич отметил, что он благодарен своим сотрудникам, которые понимают сложную сложившуюся ситуацию, в этой связи социальная напряжённость в коллективе отсутствует. Постепенно решается и проблема с долгами перед ресорсоснабжающими организациями.

Глава городского округа – председатель Совета МО ГО «Усинск» поинтересовался, как идёт подготовка к навигационному периоду: «Жители сел неоднократно обращаются ко мне с вопросом, как в этом году будут ходить теплоходы, и будут ли вообще, не поднимется ли плата за проезд?».

По словам Сергея Соболева подготовка к навигационному периоду идет полным ходом. Экипажи двух теплоходов укомплектованы и на данный момент осуществляются сварочные работы. Повышение тарифа по речным перевозкам не планируется.

Отметим, что на сегодняшний день на предприятии есть 18 автобусов, 11 из них «на линии». В их числе достаточно комфортные микроавтубусы и обычные ПАЗы, имеющие техническую возможность перевозить инвалидов–колясочников. На предприятии также имеется несколько тракторов, эвакуаторов и три единицы легкового транспорта. Всё работает в штатном расписании.

Напоследок участники встречи рассмотрели финансовую составляющую предприятия. Сергей Николаевич предоставил депутатам отчет о суммах ежегодных дотаций, при этом отметив, что расходов в год получается больше. Сейчас руководство «Муниципальных перевозок» прорабатывает пути решения выхода из сложившейся ситуации.

По итогам обсуждения депутатами было принято решение рекомендовать руководству предприятия усилить контроль за финансово-хозяйственной деятельностью «Муниципальных перевозок».

Комментарии (15)

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  • Навеяло мысли
    31.03.2017, 9:57:11
    12
    В таких случаях необходимо вспоминать старую индейскую пословицу "Если лошадь сдохла – слезь"
    Казалось бы все ясно, но...
    Мы уговариваем себя, что есть еще надежда.
    Мы бьем лошадь сильнее.
    Мы говорим «Мы всегда так скакали».
    Мы организовываем мероприятие по оживлению дохлых лошадей.
    Мы объясняем что наша дохлая лошадь гораздо «лучше, быстрее и дешевле».
    Мы организовываем сравнение различных дохлых лошадей.
    Мы сидим возле лошади и уговариваем ее не быть дохлой.
    Мы покупаем средства, которые помогают скакать быстрее на дохлых лошадях.
    Мы изменяем критерии опознавания дохлых лошадей.
    Мы посещаем другие места чтобы посмотреть, как там скачут на дохлых лошадях.
    Мы собираем коллег, чтобы проанализировать, почему и как лошадь сдохла.
    Мы стаскиваем дохлых лошадей, в надежде, что вместе они будут скакать быстрее.
    Мы нанимаем специалистов по дохлым лошадям.

    Последняя фраза подходит к фотографии.
    • ****
      31.03.2017, 10:41:38
      9
      и ? по существу есть что сказать ? по твоей логике - муниципальный транспорт не приносит прибыль, не справляется с затратами без дотаций (т.е. твоими словами -сдох), то надо закрыть всё и бросить тысячи людей на произвол, пускай сами решают свои проблемы с доставкой себя любимых в поликлиники, магазины, в гос.органы за всякими справками
      ? Муниципальный транспорт всегда будет жить за счет дотаций из бюджета. Другой вопрос в том, чтобы был жесткий контроль над расходами.
      • Навеяло мысли
        31.03.2017, 10:47:16
        8
        Ты прям умнеешь на глазах. И даже пытаешься ответить себе на свои же вопросы. Особенно последней фразой.
    • 87ж
      31.03.2017, 11:29:13
      6
      Лучше и не скажешь.
      • -=-=
        31.03.2017, 12:28:46
        4
        Ну да, чего ждать, когда умрёт наш транспорт, или "лечи" по - умному, или меняй хозяина, который довел до плачевного состояния.
  • Такаеву
    31.03.2017, 13:27:14
    10
    http://ксп-усинск.рф/upload/iblock/84a/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%202013-2016.pdf
    почему не задавали вопросы про махинации с муниципальным имуществом по отчету КСП!?!?
  • Северный
    31.03.2017, 13:50:26
    4
    Все подобные предприятия- это как Усинский хлебокомбинат, так и городское АТП, они всегда были убыточными только по одной причине. На эти предприятия губительно влияют наши энергообеспечивающие предприятия, ежемесячно выставляя счета на тепло, водоснабжение, электроэнергию, т.к. эти предприятия не могут зарабатывать таких денег, чтобы можно было платить по счетам, отсюда и заложенности по всем статьям. Почему и администрация города пытается сдать в аренду кому угодно, эти мощности и площади и управление в частные руки.
  • Кира
    31.03.2017, 14:26:46
    5
    А депутат Тарасов , что он ищет под столом, ботинки жмут или что-то другое.
    • Кире
      31.03.2017, 15:30:41
      6
      Ну...он плохой танцор))
  • lol
    31.03.2017, 15:46:02
    11
    огласите сумму дотаций.....
    там глядишь может легче бабушкам на такси давать денег из бюджета, чем содержать это АТП.
    про лошадь - зачет))). и смешно и правда.
  • Гость
    31.03.2017, 19:24:09
    6
    А работникам как жить, ведь всем наплевать что они и их семьи три месяца без зарплаты. Работают, выполняют услуги по перевозке, не один не отказывается. Господин Соболев наверное тоже сидит без зарплаты, или он себе частично погашает. Очень тяжелая ситуация на предприятии, нет там хорошего руководителя.
  • Макар
    31.03.2017, 20:32:53
    7
    Нефтевоз
    Странно что про нефтевоз который сдает в аренду народным избранникам Соболев ничего не говорит. Почему?
    • Макару
      01.04.2017, 19:25:49
      -1
      А может это его личный нефтевоз, зачем про это всём рассказывать?
  • ***
    01.04.2017, 18:07:28
    0
    У нас ведь пенсионерам "дают"талончики на проезд.Ездишь ты или нет.но юридически абсолютно все пенсионеры имеют право на получение талонов,а проезд заложенный в бюджет и плавно перетекает в автотранспортную контору.Возможно и там .в конторе ,есть "мертвые души"?Вот и не хватает на "всех" денег...Как например было во дворце культуры. Занимая одну должность - но попутно получали оклады еще за другие должности...Или вообще даже не работая в ДК...ПОЛУЧАЛИ ЗАР.ПЛАТУ. Вбюджетных организациях популярно стало воровать и одновременно "плакать" и жаловаться на низкую зарплату.Нет прибыли.Мне понравилась реплика "о дохлой лошади".У нас видимо занузданная "дохлая лошадь" и в пенсионных организациях,и в Роспечати...и где только ее не пытаются погонять...
  • МММ
    02.04.2017, 11:17:32
    0
    Какое то тупое высказывание о дохлых лошадях. Чё за даун - демагог написал? К этой ситуации ваще не катит.
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