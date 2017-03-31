Подросткам Усинска рассказали о гражданском браке

В СОШ № 3 начальником территориального отдела загса города Усинска Министерства юстиции Республики Коми Светланой Павловой был проведен урок по семейному законодательству на тему «Ранние браки, алиментное право».

Начальник отдела ознакомила девятиклассников со статистикой по демографии района и ответила на вопросы школьников.

Учитывая, что в современном мире молодые люди не спешат оформлять свои отношения официально, предпочитая узнать друг друга получше, пожить вместе, притереться друг к другу. Особое внимание по просьбе учащихся было уделено «гражданским бракам»: причины, польза или вред.

Гражданский брак — брачный союз двух людей, оформленный в соответствующих органах государственной власти (ЗАГСе). То есть, гражданский брак — это законный, официально зарегистрированный и признаваемый всеми брак. То, что в народе называется гражданским браком, по факту является сожительством.

Согласно исследованию, пары, в которых один из супругов ранее уже находился в гражданском браке с кем-либо еще, примерно в два раза чаще разводятся, чем те пары, участники которых до брака ни с кем не сожительствовали.

По результатам проводимых в России переписей населения, примерно 85% мужчин, живущих в гражданском браке, считают себя холостыми и свободными. Из женщин, живущих в гражданском браке, только 8% считают себя незамужними.

Психологи утверждают, что критический возраст гражданского брака — 4 года. Далее такое сожительство имеет мало шансов перерасти в официально оформленный брачный союз.

Согласно опросов, проведенных в разных странах мира, практически 25% мужчин и 40% женщин утверждают, что ощущение временности гражданского брака подталкивают их к более ответственному поведению по отношению друг к другу, к постоянной демонстрации своих лучших качеств.

Пары, живущие в гражданском браке, ссорятся чаще, чем официально расписавшиеся. Основная тема споров — куда потратить деньги.

По статистике 64% малышей, которые родились в гражданском, становятся свидетелями свадебного торжества своих родителей.

Вопросы разделения имущества серьезно осложняются в гражданском браке.

Школьники остались довольны тематической встречей. Однако, вся представленная специалистом информация — только сухие факты. Как, с кем, где и почему жить решать человеку самостоятельно. Главное, чтобы решение было осознанным.