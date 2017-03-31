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31.03.2017 10:23
Подросткам Усинска рассказали о гражданском браке

В СОШ № 3 начальником территориального отдела загса города Усинска Министерства юстиции Республики Коми Светланой Павловой был проведен урок по семейному законодательству на тему «Ранние браки, алиментное право».

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Начальник отдела ознакомила девятиклассников со статистикой по демографии района и ответила на вопросы школьников.

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Учитывая, что в современном мире молодые люди не спешат оформлять свои отношения официально, предпочитая узнать друг друга получше, пожить вместе, притереться друг к другу. Особое внимание по просьбе учащихся было уделено «гражданским бракам»: причины, польза или вред.

Гражданский брак — брачный союз двух людей, оформленный в соответствующих органах государственной власти (ЗАГСе). То есть, гражданский брак — это законный, официально зарегистрированный и признаваемый всеми брак. То, что в народе называется гражданским браком, по факту является сожительством.

Согласно исследованию, пары, в которых один из супругов ранее уже находился в гражданском браке с кем-либо еще, примерно в два раза чаще разводятся, чем те пары, участники которых до брака ни с кем не сожительствовали.

По результатам проводимых в России переписей населения, примерно 85% мужчин, живущих в гражданском браке, считают себя холостыми и свободными. Из женщин, живущих в гражданском браке, только 8% считают себя незамужними.

Психологи утверждают, что критический возраст гражданского брака — 4 года. Далее такое сожительство имеет мало шансов перерасти в официально оформленный брачный союз.

Согласно опросов, проведенных в разных странах мира, практически 25% мужчин и 40% женщин утверждают, что ощущение временности гражданского брака подталкивают их к более ответственному поведению по отношению друг к другу, к постоянной демонстрации своих лучших качеств.

Пары, живущие в гражданском браке, ссорятся чаще, чем официально расписавшиеся. Основная тема споров — куда потратить деньги.

По статистике 64% малышей, которые родились в гражданском, становятся свидетелями свадебного торжества своих родителей.

Вопросы разделения имущества серьезно осложняются в гражданском браке.

Школьники остались довольны тематической встречей. Однако, вся представленная специалистом информация — только сухие факты. Как, с кем, где и почему жить решать человеку самостоятельно. Главное, чтобы решение было осознанным.

Комментарии (15)

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  • -_-
    31.03.2017, 11:29:31
    0
    гражданский брак = сожительство, называйте вещи своими именами
    .
  • Бим
    31.03.2017, 11:34:35
    5
    Вот это новость! Всем новостям новость!
  • Эм
    31.03.2017, 11:46:18
    4
    Эм
    Это5 школа если что
  • Эм2
    31.03.2017, 11:46:53
    5
    И это 10 класс
    • Эму 2))))
      31.03.2017, 15:28:57
      -4
      точно:они там поголовно"сожительствуют"+пивные алкоголики))))
      • Что
        31.03.2017, 17:43:41
        2
        Что вы имеете ввиду ?
        Если Вы так пошутили,то не советую этого делать впредь ;)
  • димон
    31.03.2017, 16:12:29
    1
    сожительство раньше блудом называли. Да и сейчас суть не изменилась.
    • ...
      31.03.2017, 16:30:44
      -1
      Блуд - это нечто иное )
  • Галина
    31.03.2017, 20:25:55
    -3
    сожительство- блуд!
    Хорошо бы этим молодым людям чаще напоминать о том. что они пока никто и звать их никак! Они на кусок хлеба себе не заработали, а на средства"защиты" от куда деньги? Из кошелька родителей! Я считаю, что в школах надо большими буквами писать об обязанностях подростков, а маленькими- о правах. Разговор в подъезде, у мусоропровода, 2-х девочек 13-14 лет. Первым у меня был Дима, но он ушёл к Ольке, а потом я была с Вовкой. а потом... Дальше слушать было тошно. Выдала обоим, что они из себя стоят. Это наверное те дети, что родились "по залёту". Родителям они не нужны, в школе не всё складывается, как жить они не знают... Вот и остаётся им перелазить из постели и постель и ждать, может кто-то и женится..., а не женится, шантажировать беременностью...
    • Выкусите
      01.04.2017, 6:49:52
      5
      Как это никто и почему никак?
      Мне казалось,что у всех равные права. Думаю,что в 17 лет они уже кто-то и имена у них есть. Не заработали на кусок хлеба? А вы пишите по какому-то примеру из вашей жизни? Может Вы описываете своих детей? Как вы можете утверждать это? Во-первых,они школьники и тратить время на зарабываяние "хлеба" у них нет возможности. Да и тем более,разве Вы у своих родителей денег не брали?Вы видели школьные программы вообще? Я каждый раз удивляюсь,это слишком большая загруженность.Во-вторых,есть подростки из неблагополучных семей,так вот не перелазят из постели в постель,а уже работают и пытаются помогать семье,а в первую очередь пытаются жить как все. А в школе в них все может складываться,необязательно эти дети глупыми могут быть.А такие люди как Вы только создаёте укрепление этого стереотипа о детях из неблагополучных семей и мнение после таких комментариях о подростках ухудшается в нашем обществе. Хотите сказать ,что любая мать может с Вами согласиться?
      Во всем есть исключения.
    • Выкусите 2
      01.04.2017, 15:19:43
      3
      Почему вы считаете,что права этих подростков не так важны? Посмотрю я на Вас,когда Вы будете ущемлены в них,а потом требовать справедливости. Сожительство-блуд? А вы ,простите, сразу с первым встречным побежали в ЗАГС ?
      И кстати,про этих самых маленьких девочек. Вы решили,что они "по залету" ,судя по разговору? Трудно же, наверное,Вам далось сделать этот вывод,Галина)
      Повторюсь ещё раз,что Вы не правы и не будете. Откуда столько злобы? Детям просто рассказали про брак и то,как работает ЗАГС,а Вы тут целую сцену закатили. Будьте проще. Мира и добра Вам)
      • для выкусите2
        01.04.2017, 15:47:26
        -1
        А вы сразу с первым встречным в постель, притираться?
        Подобные беседы на щекотливые темы проводить надо, и раньше проводили, по крайней мере в нашей школе.
        • Незнакомец
          01.04.2017, 16:24:08
          3
          Так и пусть проводят. Зачем на детей так клеветать??? Мое возмущение вызвало не это. Беседа эта хорошая,а вы не путайте.
          И вы не путайте,смысл в том,что как строить семью без этого сожительства,с первым встречным точно жениться?
    • обратитесь к врачу
      01.04.2017, 16:36:41
      3
      "Хорошо бы этим молодым людям чаще напоминать о том. что они пока никто и звать их никак!"
      "Лучшее", что я тут слышал. Похоже, вам в подростковые годы часто об этом напоминали.
  • Обыватель
    31.03.2017, 22:58:32
    1
    Я считаю ,беседа очень актуальная.Необходимо ,давно пора разъяснять подросткам что гражданский брак и сожительство -это юридически совершенно разные отношения.Так же необходимо воспитывать у подростков уважительное отношение друг к другу.Лично мне не понравилось высказывание Галины о 12-14 летних девочках.Так "грязно" мог сказать только старый "пендергаз".Приходилось слышать и не раз о подростках -девочках.Это недопустимо.Если девочки живут в неблагополучной семье,зачастую к ним идет негативное отношение окружающих с детства.Такие дети чаще попадают в ситуации ,когда их попросту насилуют взрослые или подростки.Дальше их попросту используют ,шантажируя угрозами.так как за них постоять ,защитить их не кому.Зачастую рожают в малолетнем возрасте.Что путнего может дать своему ребенку малоденькая мама будучи сама еще подростком.Вот такие "Гали" воспитывают в своих сыновьях потребительское отношение к девочкам.женщинам...безответственное отношение к своим же детям.Воспитывают в своих сыновьях "вседозволенность" удовлетворения своей похоти,не задумываясь ни на миг об ответственности своей за свои действия...особенно когда попадают на скамью подсудимых.Необходимо приучать к ответственности за свои поступки.а не искать оправдание своим поступкам,обвиняя тех же соплюшек.
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