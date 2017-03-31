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31.03.2017 14:32
На финале "Что? Где? Когда?" Усинск представят 4 команды
Уже в ближайшее воскресенье состоится республиканский финал по интеллектуальной игре.
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Финальная игра будет окончанием марафона под названием "Чемпионат Республики Коми по "Что? Где? Когда?" сезона 2016-2017". С октября в городах Коми проходили отборочные игры - 6 туров - по итогам которых в финал прошли 5 команд, играющих в "Усинской Игровой Лиге" - это "Случай", "Красавицы и чудовище", "ЕУ", "Теодолит", "Валенки". При этом команда "Случай" вышла в финал со второго места в общем республиканском зачёте. В итоге одна команда ("Теодолит") не смогла поехать по объективным причинам, а остальные - настроены на борьбу на призовые места.

Усинск традиционно результативно выступает в финалах "Что? Где? Когда?", однако чемпионами усинцам пока стать не удалось.

- Уровень команд растёт с каждым годом, - говорит руководитель усинской Лиги Тарасов Павел. - Поэтому без развития и тренировок на уровне города бороться за призы невозможно. В Усинске есть все условия для развития, поэтому мы надеемся, что усинцы в этом сезоне привезут домой чемпионскую сову.

Сама игра состоится 2 апреля и будет состоять из 5 туров по 12 вопросов каждый. В финале примут участие более 20 команд из Сыктывкара, Ухты, Печоры, Усинска и других муниципалитетов Коми.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (5)

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  • усинец
    31.03.2017, 18:19:36
    -1
    Удачи, земляки!
  • Бо
    31.03.2017, 22:09:00
    0
    А есть в Усинске хоть что-то где нет Павла Тарасова, Дмитрия Латынина и Николая Такаева? Все ветки новостей захватили. Лучше бы про Шурыгину написали
    • усинец
      01.04.2017, 0:28:40
      5
      Тут как обычно - если делами не заняты, то не сходят с ленты новостей. А те, кто реально что-то делает, того на сайтах городских не пиарят.
  • Маргарита
    01.04.2017, 8:55:24
    -3
    Люди, завидуйте молча тем, кому есть чем заняться, помимо лежания на диване.
  • Я
    02.04.2017, 19:44:33
    3
    Валенки лучшие!!!!
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