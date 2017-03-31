Зимник Нарьян-Мар – Усинск вновь работает в круглосуточном режиме

Зимняя дорога Нарьян-Мар - Усинск открыт для движения всех видов транспорта круглосуточно. Ранее движение по временной дороге из-за потепления было разрешено только в ночное время.

Сейчас на объекте задействовано более 20 единиц техники. Узнать оперативную информацию о состоянии ледовых переправ и зимников можно по телефону диспетчерской службы 8-911-066-79-02.

На северном зимнике Нарьян-Мар - Усинск организовано четыре ледовых переправы через реки Шапкина, Лаявож, Лая и Харьяха. На крутых спусках и подъемах организовано дежурство бульдозеров. Для обозначения ширины полотна дороги и ориентации водителей в условиях пониженной видимости по обе стороны проезжей части установлены заметные на снегу вехи со светоотражающей пленкой через каждые 50 м.

Предполагается, что в этом сезоне зимник Нарьян-Мар - Усинск будет работать до конца апреля.