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31.03.2017 13:13
Хозяина собаки без намордника оштрафовать не удалось
Усинцы пожаловались на гражданина, выгуливающего ротвейлера без намордника и поводка.
rottweiler-sneg-zima.jpg

В полицию поступило сообщение о том, что в районе дома №15 по улице Строителей мужчина выгуливает свою собаку породы ротвейлер без намордника и поводка, - тем самым она представляла опасность для окружающих.

На замечания владелец пса ответил матом, после чего скрылся.

Среагировавшие на сигнал полицейские приехали на место, но найти гражданина им не удалось.

Правоохраниетели рассчитывают на помощь общественности в розыске нарушителя.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (20)

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  • Затойчи
    31.03.2017, 13:24:29
    9
    Ротвак без намордника и поводка . Да ещё и хоз хамит . Ну ну . Не сдохла бы собачка . Тем более что чумка в городе свирепствует .
  • Гость
    31.03.2017, 13:40:46
    16
    На хозяина тоже надо намордник одеть.
  • Ефим
    31.03.2017, 13:41:58
    13
    Какая собака,такой и хозяин.Обоим одеть намордники надо.Скрылся,смешно то как.Ведь не первый день наверное выгуливает,соседи должны знать.А правоохранители плохо сработали-не вычислили.Иногда так оперативны,а тут по следам собачьим могли бы пойти.
    • БГБ
      31.03.2017, 13:49:08
      -3
      Шифрин?
  • БГБ
    31.03.2017, 13:43:56
    3
    У собаки с фото добрые глаза.
    • для БГБ
      31.03.2017, 18:57:34
      -1
      А по-моему тупая морда с выражением лица типа:- "я чо вам сделал? Я не виноват, это всё хозяин...
  • Greff
    31.03.2017, 13:43:59
    10
    А еще, наверняка, этот, так называемый, "хозяин" бутылки в окна выбрасывает и мусор на площадке оставляет
    • БГБ
      31.03.2017, 13:47:46
      11
      А еще в лифте гадит и шумит по ночам!
      • -=-=
        31.03.2017, 14:56:31
        13
        Если человек по натуре хам, то он хам везде и во всём.
  • Бим
    31.03.2017, 13:53:44
    9
    Полицаи во всей красе! У нас же в Усинске каждый второй с ротвейлером ходит, фик найдёшь.
  • п
    31.03.2017, 14:06:39
    16
    Полиция у нас очень быстрая,пока они приедут снег растает,а не только мужик с собакой уйдет
    • ///
      31.03.2017, 14:30:58
      -3
      Так вроде у ментов есть пес поисковый, в чем проблема?Или этот песик только ножи в сугробе находит и следы людей?Или приукрасили его качества поисковика?
    • Полиция
      31.03.2017, 14:51:40
      11
      на столько быстрая, что даже трупы с подвала успевают уходить......, а вы говорите хозяин с собакой!
      • ))))))
        31.03.2017, 15:24:55
        13
        С Мира 9 овца стаффорда так же выгуливает...реально дурной пёс.Бесполезно разговаривать....напишу заяву))
        • Хозяйка
          31.03.2017, 23:05:23
          -7
          И че пиши!!! я тут при чем? взяла бы да сказала что бы намордник одевал. Он сам у меня на улицу выходит, я ключи ему оставляю. Раньше хоть отпрашивался а сейчас уже взрослый стал сам гуляет. Да и то он от подъезда до машины только бегает, потом в лес гоняет гулять.
          • )))))хозяйке
            01.04.2017, 9:40:50
            2
            а я о чём???
            всегда собака похожа на своего хозяина)))
            • Стамфорд гена
              01.04.2017, 12:46:01
              0
              Гав-гав. Здрасте! Гав-гав. Я заказал намордник в Адидас дог стайл Стафф. Скоро придёт Гав гав. Вы меня не бойтесь гав гав. Если что заходите Гав гав, косточку вместе прогрызём, молока попьём. Гав гав!!!
  • Алла
    31.03.2017, 15:27:45
    -7
    Хозяин, вспоминай кому дорогу "перешел", коль началась такая травля.
    И так, к слову, люди нынче представляют опасность для окружающих куда больше нежели какое- нибудь животное
  • ***
    31.03.2017, 22:34:53
    2
    И наверняка писает в лифте и у мусоропровода...Полный портрет....
  • ***
    02.04.2017, 17:02:08
    0
    Удивляется Барбос,знать хозяин не "дорос."..без намордника гуляет
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