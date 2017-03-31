Хозяина собаки без намордника оштрафовать не удалось

Усинцы пожаловались на гражданина, выгуливающего ротвейлера без намордника и поводка.

В полицию поступило сообщение о том, что в районе дома №15 по улице Строителей мужчина выгуливает свою собаку породы ротвейлер без намордника и поводка, - тем самым она представляла опасность для окружающих.

На замечания владелец пса ответил матом, после чего скрылся.

Среагировавшие на сигнал полицейские приехали на место, но найти гражданина им не удалось.

Правоохраниетели рассчитывают на помощь общественности в розыске нарушителя.

(с) Усинск.Онлайн