31.03.2017 12:24
Глава минздрава Коми предложил бороться с алкоголизмом пивными фестивалями
Единственный в Коми вытрезвитель, находящийся на территории Усинска, должен стать примером для всех городов республики - заявил министр здравоохранения республики Коми Дмитрий Березин.
Также, он предложил очень оригинальный способ борьбы с хроническим алкоголизмом населения. Как передает издание "КомиОнлайн" Березин заявил, что нужно менять подход и к культуре потребления алкоголя, навязывать ее. Например, проводить фестивали пива или медовухи.
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