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31.03.2017 12:24
Глава минздрава Коми предложил бороться с алкоголизмом пивными фестивалями

Единственный в Коми вытрезвитель, находящийся на территории Усинска, должен стать примером для всех городов республики - заявил министр здравоохранения республики Коми Дмитрий Березин.

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Также, он предложил очень оригинальный способ борьбы с хроническим алкоголизмом населения. Как передает издание "КомиОнлайн" Березин заявил, что нужно менять подход и к культуре потребления алкоголя, навязывать ее. Например, проводить фестивали пива или медовухи.

Комментарии (14)

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  • Дядя
    31.03.2017, 12:47:42
    6
    Это типа «клин клином вышибают»?
    • ...
      31.03.2017, 13:29:27
      8
      клинским
  • БГБ
    31.03.2017, 13:41:34
    7
    И праституток туда,
    шоб подъезды не пачкали.
    • )))))для БГБ
      31.03.2017, 15:27:03
      4
      ржунемаГу)))
      наклейки в лифтах с телефонами шлюх уже подписаны: Ремонт передней подвески))))
  • 100%
    31.03.2017, 13:45:38
    4
    Даешь Усинофест!!!
    • БГБ
      31.03.2017, 13:52:44
      0
      Нееееееееет!!!
      На возейский шламник.
  • Северный
    31.03.2017, 13:53:27
    2
    Пивной алкоголизм, гораздо хуже!!!
  • -=-=
    31.03.2017, 14:59:19
    4
    А если во вкус войдёт, потом не остановишь до следующего фестиваля...
  • Алкашка
    31.03.2017, 15:06:50
    2
    Я ЗА!!
  • ДЛ
    31.03.2017, 15:09:03
    5
    Правильно! чё бухать в одно рыло - давайте все вместе на фестивале!!!
  • -_-
    31.03.2017, 16:21:15
    2
    с бодуна тему придумал?
    ;)
  • ЧЕЛОВЕК
    31.03.2017, 21:35:05
    5
    ГОСПОДИ , ЕСЛИ ТЫ ЕСТЬ НА ЭТОМ СВЕТЕ, ДАЙ ЖЕ НАКОНЕЦ-ТО НАШЕЙ СТРАНЕ УМНЫХ МИНИСТРОВ И ДЕПУТАТОВ.ВЕДЬ ЛЮДИ УЖЕ УСТАЛИ ОТ ЭТИХ ДУРАКОВ.
  • Zzz
    01.04.2017, 15:41:40
    0
    ..... пора менять на спортсмена главу минздрава Коми , а пиво запретить вобще - как особый вид барматухи .
  • ***
    01.04.2017, 17:49:56
    0
    Пиво - легализированная наркота....
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