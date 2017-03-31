Глава минздрава Коми предложил бороться с алкоголизмом пивными фестивалями

Единственный в Коми вытрезвитель, находящийся на территории Усинска, должен стать примером для всех городов республики - заявил министр здравоохранения республики Коми Дмитрий Березин.

Также, он предложил очень оригинальный способ борьбы с хроническим алкоголизмом населения. Как передает издание "КомиОнлайн" Березин заявил, что нужно менять подход и к культуре потребления алкоголя, навязывать ее. Например, проводить фестивали пива или медовухи.