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31.03.2017 14:01
Управляющие компании исключат из схемы платежей за ЖКХ
Со следующего года россияне начнут платить за свет, воду, газ и тепло напрямую поставщикам этих ресурсов, а не через свою управляющую компанию, ТСЖ или ЖСК.
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В России начался процесс создания регионального единого расчетного центра для расчетов за жилищно-коммунальные услуги, пишет "Российская газета".

В Совете Федерации прошло первое публичное обсуждение законопроекта о создании единой системы расчетов, подготовленного Минстроем. Как было отмечено в ходе дискуссии, сегодня система расчетов населения за коммунальные услуги такова, что деньги ресурсникам от управляющих компаний поступают с большим опозданием или вовсе не поступают. Собранные у людей деньги идут на "затыкание" многочисленных дыр в бюджетах управляющих компаний или вообще выводятся на "левые" счета. При этом найти и вернуть "уплывшие на сторону" деньги крайне сложно.

Как отметила заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Минстроя РФ Елена Солнцева, при том, что собираемость средств в сфере ЖКХ в целом по России сегодня составляет 95 процентов, объем накопленной задолженности превышает триллион рублей.

Во многих регионах России сегодня уже созданы и работают ЕИРЦ - единые информационные расчетные центры, которые ведут все расчеты за поставляемые потребителям услуги и рассылают единый платежный документ. Как показывает опыт, при таком подходе собираемость платежей достигает 100 процентов и исчезают долги перед ресурсоснабжающими организациями. Так, например, по словам министра ЖКХ Московской области Евгения Хромушина, работа по внедрению ЕИРЦ в Подмосковье началась в 2013 году.

"Самым тяжелым был 2015 год, когда мы перевели на единое обслуживание 1 млн счетов. В прошлом году добавилось еще 400 тысяч", - отметил министр. По его прогнозу, в этом году работу по переводу всех плательщиков Московской области завершится.

Заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко добавил, что законопроект коллег Минэнерго полностью поддерживает . "Главное,чтобы в правительстве быстрее завершили все обсуждения и внесли документ на первое чтение в Государственную думу". При этом он особо подчеркнул, что для добросовестных плательщиков никаких сложностей по переходу на новую систему оплаты ЖКХ не возникнет. Наоборот - у них появится больше гарантий, что свет, газ, тепло, за которые они честно заплатили, у них будут, и никто не придет и не отключит их.

Комментарии (7)

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  • БГБ
    31.03.2017, 14:13:32
    10
    У людей ЕИРЦ
    А у нас фекальный орган
    • ватсон
      02.04.2017, 17:43:38
      1
      Все это ведет к озлоблениюнарода, таки в Украине было, повышали и до сих пор повышают и вот итог.
  • Ёрик
    31.03.2017, 15:55:09
    11
    Новую схему по повышению тарифов сверх официальной индексации придумали.
  • -_-
    31.03.2017, 16:31:43
    12
    т.е. к УГИЦ теперь добавится ещё и ЕИРЦ?
    а ещё и единый коллцентр, укашка. Кошмар сколько ещё дармоедов сядет нам на шею?
    >:O Когда уже нажрутся
    • КС
      31.03.2017, 20:36:02
      4
      Главное даже думать не надо - все они Единые
  • Hopi
    31.03.2017, 17:03:43
    9
    А как насчет того , чтобы заключать договора с физлицами напрямую ?
  • ***
    31.03.2017, 22:30:49
    9
    Сколько можно содержать дармоедов...Мы содержим УК...Единый центр расчетов Усинский...далее Сыктывкарский...и еще плюс...Не проще ли каждому собственнику заключить договор "на прямую"...и так же "на прямую" оплачивать за свет...воду...вывоз мусора... обслуживание лифта.
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