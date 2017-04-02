Уважаемые работники и ветераны геологической отрасли!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем геолога!

Этот праздник всегда был и остается значимым событием в жизни людей, посвятивших себя нелёгкой, но нужной профессии геолога - профессии, сочетающей в себе каждодневный напряженный труд, глубокие теоретические знания и беззаветную преданность делу.

История российской геологии полна ярких примеров беззаветного служения людей вашей профессии интересам державы. Конечным итогом неустанного поиска многих поколений геологов стало возникновение на необъятных просторах России новых городов и поселков, крупных промышленных предприятий, прокладка транспортных магистралей, освоение и ускоренное развитие обширных территорий.

От всей души желаем вам доброго здоровья, счастья, добра и благополучия вашим семьям, успешного поиска и новых открытий!