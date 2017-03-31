В Усинске уничтожено 9 тонн мяса

Вся эта продукция в 2016 году оказалась нелегальной.

Роспотребнадзор Коми по результатам проверок 2016 года в 50% случаев выявлял некачественные пищевые продукты питания. Всего в прошлом году контролирующий орган проверил 617 юридических лиц.

Как сообщила на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Коми главный санитарный врач Людмила Глушкова, в первую очередь предприниматели нарушают техрегламент таможенного союза. Основными нарушениями по результатам проверок стали несоблюдение качественного состава, условий хранения, транспортирования и реализации, фальсификат, отсутствие документов о происхождении и производителе.

Ведомство наложило 370 штрафов на сумму пять миллионов рублей и вынесло 47 решений об утилизации продукции.

В 13% случаев проверки продукции в лаборатории выявились некачественный физико-химический состав, 8% не соответствовало требованиям биологической безопасности.

Основные проблемы среди местных предприятий выявляют в сфере молочной промышленности, производства мяса и безалкогольной продукции.

Больше всех нарушений выявлено в молочной продукции - каждая четвертая проверка показала фальсификат. Среди которых - 20 производителей России: Москва, Смоленск, Татарстан, Алтай, Самара, Красноярск, Саратов, Санкт-Петербург и другие. 18 материалов передали силовикам для возбуждения уголовного дела.

Мясо проверяли на инфекции, наличие ГМО, антибиотики. В итоге 123 партии были изъяты из оборота.

Также Роспотребнадзор проверил две тонны фруктов, 92 партии не допущены к реализации из-за наличия пестицидов.

Продукция, добываемая в море и привозимая из Китая и Вьетнама, показала превышение фосфатов и глазури. На эту продукцию наложили 1 миллион рублей штрафов.

Россельхознадзор в 2016 году уничтожил три тонны подконтрольной продукции. Среди санкционных продуктов в прошлом году были уничтожены яблоки, томаты и виноград на сумму 180 тысяч рублей. Сегодня ведомство судится с оленеводами в Арбитражном суде Коми, где производители оспаривают решение об уничтожении 5200 килограммов продукции оленеводства.

Минсельхоз в прошлом году выявил 20 нарушений в ходе работы республиканских ярмарок. Под контроль попала животноводческая продукция.

12 тонн продукции было уничтожено по итогам плановых проверок. Только в Усинске такие меры предприняли по 9 тоннам бразильского мяса.

Особенно некачественная продукция, по информации Минельхоза, поступает из Кировской области.

Председатель комиссии Лариса Максимова, резюмируя обсуждение, рекомендовала усилить контроль за местными заготовителями, особое внимание уделить убойным цехам. А молочная продукция должна стать приоритетной в работе контролирующих органов.

По материалам "Комиинформа"