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31.03.2017 15:45
В Усинске уничтожено 9 тонн мяса
Вся эта продукция в 2016 году оказалась нелегальной.
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Роспотребнадзор Коми по результатам проверок 2016 года в 50% случаев выявлял некачественные пищевые продукты питания. Всего в прошлом году контролирующий орган проверил 617 юридических лиц.

Как сообщила на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Коми главный санитарный врач Людмила Глушкова, в первую очередь предприниматели нарушают техрегламент таможенного союза. Основными нарушениями по результатам проверок стали несоблюдение качественного состава, условий хранения, транспортирования и реализации, фальсификат, отсутствие документов о происхождении и производителе.

Ведомство наложило 370 штрафов на сумму пять миллионов рублей и вынесло 47 решений об утилизации продукции.

В 13% случаев проверки продукции в лаборатории выявились некачественный физико-химический состав, 8% не соответствовало требованиям биологической безопасности.

Основные проблемы среди местных предприятий выявляют в сфере молочной промышленности, производства мяса и безалкогольной продукции.

Больше всех нарушений выявлено в молочной продукции - каждая четвертая проверка показала фальсификат. Среди которых - 20 производителей России: Москва, Смоленск, Татарстан, Алтай, Самара, Красноярск, Саратов, Санкт-Петербург и другие. 18 материалов передали силовикам для возбуждения уголовного дела.

Мясо проверяли на инфекции, наличие ГМО, антибиотики. В итоге 123 партии были изъяты из оборота.

Также Роспотребнадзор проверил две тонны фруктов, 92 партии не допущены к реализации из-за наличия пестицидов.

Продукция, добываемая в море и привозимая из Китая и Вьетнама, показала превышение фосфатов и глазури. На эту продукцию наложили 1 миллион рублей штрафов.

Россельхознадзор в 2016 году уничтожил три тонны подконтрольной продукции. Среди санкционных продуктов в прошлом году были уничтожены яблоки, томаты и виноград на сумму 180 тысяч рублей. Сегодня ведомство судится с оленеводами в Арбитражном суде Коми, где производители оспаривают решение об уничтожении 5200 килограммов продукции оленеводства.

Минсельхоз в прошлом году выявил 20 нарушений в ходе работы республиканских ярмарок. Под контроль попала животноводческая продукция.

12 тонн продукции было уничтожено по итогам плановых проверок. Только в Усинске такие меры предприняли по 9 тоннам бразильского мяса.

Особенно некачественная продукция, по информации Минельхоза, поступает из Кировской области.

Председатель комиссии Лариса Максимова, резюмируя обсуждение, рекомендовала усилить контроль за местными заготовителями, особое внимание уделить убойным цехам. А молочная продукция должна стать приоритетной в работе контролирующих органов.

По материалам "Комиинформа"

Комментарии (18)

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  • Шорхэм
    31.03.2017, 15:53:28
    13
    Ну не знаю, на Комсомольской на против провианта люди уже который год отторговываются спокойно мясом с фуры, без проблем. А в овощных ларьках так и вовсе без кассовых аппаратов работают и никому это особо не интересно, что и откуда они там продают.. :)
  • -_-
    31.03.2017, 16:23:34
    7
    В Усинске уничтожено 9 тонн мяса
    Ну незнаю. Напротив Провианта по Комсомольской всю зиму торговали рыбой, а потом свининой. До победы стоял, пока конкретное потепление не началось.
  • la perdon
    31.03.2017, 16:52:16
    11
    Ну незнаю, напротив универмага всю прошлую зиму фургон с мясом торговал, а вокруг песики довольные лежали
  • Комяк
    31.03.2017, 17:05:10
    9
    Ну не знаю. Оленеводы всю зиму олениной торгуют и ничего. А так же рыбой и тушенкой)))
  • Р
    31.03.2017, 17:33:22
    10
    В усинске на даче уничтожили мясо,в мангале сожгли
  • Северный
    31.03.2017, 19:08:27
    11
    В магазинах наших, скорее купишь тухлый продукт, чем у приезжих с фур
  • сергей
    31.03.2017, 21:19:17
    6
    Магазин лимон ,этот магазин самый натуральный расадник просрочки, там рулят ребятки с ближнего зарубежья ,которые приехали немношка деньга в карьмян полешит,, а то бедный однако,и хамство у персонала , вид такой что смотрит на тебя и буто не они приехапли в РОССИИ а мы приехали к ним и чтото требуем от них.
  • Обыватель"шорхэму"
    31.03.2017, 22:24:24
    10
    Кассовый аппарат несомненно важный "атрибут" торговли. Но,на мой взгляд,куда важнее имеет ли продавец в наличии санитарную книжку,причем не купленную,а чтобы продавец действительно прошел мед.осмотр.Это первое. И второе - как оборудованная точка реализации продуктов,в частности овощей.Ведь большинство торговых павильонов не имеет подведенной воды...туалета...Человек не может физически работая 14-16 часов ни разу не сходить в туалет.Туалет - ведро...Так ведь и руки не моет...Например возле рынка в районе Серебряного шара - ряд продуктовых точек.Здесь и овощи.и рыба,и мясо,и кондитерка...и грязь...Так вам важнее кассовый аппарат или то что мясо и рыба в коробках грязных на грязном полу...продавец с грязными руками и заболеваниями начиная от туберкулеза и заканчивая трипером и сифелиссом.
    • обывателю покупатели
      01.04.2017, 0:20:08
      2
      Важно, чтобы и в этой грязи нас ещё и не обсчитывали..., а пробивали чек.
    • !
      03.04.2017, 9:18:01
      0
      павильоны
      Павильоны-нестационарные объекты..поэтому их не проверяют..только по заявлению..работают иностранцы..
  • Юсуп
    01.04.2017, 14:10:18
    1
    А сего же не писали в 2016г.и не предупреждали,что мясо есть такое нельзя,а продавали?
  • Ветеран
    01.04.2017, 17:11:06
    2
    Особенно некачественная продукция, по информации Минельхоза, поступает из Кировской области.
    Тогда зачем торгаши завозят этокировское д***** Дешевле ??? Ищите других поставщиков
  • ***
    01.04.2017, 17:47:06
    6
    Уничтожили столько мяса! Почему бы такой продукт не пустить на корм тех же бездомных животных?Куда было бы разумнее.Сытые .довольные животные больше бы питали доверия к тем же людям.Это принцип сосуществования.
  • Дим
    01.04.2017, 18:02:05
    0
    Завтра на дачу поедем,уничтожим 10 кг мяса))
    • 1
      01.04.2017, 23:47:17
      1
      На дачу и алкоголь контрафактный можно прихватить для уничтожения
  • Рита
    02.04.2017, 10:42:11
    5
    Лучше пусть проверят Провианты
    Люди которые покупают мясо на улице знают чем рискуют, а вот то, что творится в сети магазинов "Провиант" это просто преступление и контролирующие органы почему то не проверяют их. В этих магазинах нельзя покупать мясо, масло, колбасы, сыры. Всю просрочку моют, обрезают и раскладывают в лотках с новой датой.
    • Ника
      03.04.2017, 8:45:36
      0
      Если проверить всю продукцию,окажется , что сейчас есть и пить ничего нельзя!
  • Усинец
    03.04.2017, 12:57:38
    0
    Ведомство наложило 370 штрафов на сумму пять миллионов рублей!!! а в итоге, в среднем по 13,5 тыс на один штраф. Это даже меньше чем дробина слону... Главное отчитаться.
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