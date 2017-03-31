Ямы, сугробы, кучи снега

На недавнем совещании депутаты Совета города отметили, что уборка дворов жилых домов оставляет делать лучшего. Некоторые представители управляющих компаний подтвердили, что снег не убирают, дворы не расчищают, ссылаясь на то, что это дорогостоящие мероприятия - ведь для этого нужно заказывать трактор, самосвал, да ещё и платить за размещение снега на специализированных полигонах.
Совещание побудило городскую администрацию разработать обновленный свод правил по благоустройству города. В него включены и требования по содержанию территории МО ГО "Усинск", и перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения.
Депутаты Совета с представителями УЖКХ, прокуратуры и жилищной инспекции выехали во дворы, состояние которых наиболее показательно.
Под внимание попали дворы, обслуживаемые управляющими компаниями "ФОК", "Гелиос", "САГ-Биндинг".
Так, во дворе дома №41 по улице Нефтяников сразу после сообщения о возможных заявлениях а прокуратуру, управляющая компания прочистила "колею" в полдвора, да этим и ограничилась. С той поры расчистка не производилась, а между тем жильцам стало некуда ставить автомобили. Да и просто проехать по двору - уже проблема для легковых автомобилей.
- Проблема даже не в складировании снега. По складированию в жилинспекцию обращений практически нет. Проблема в том, что дворы не расчищаются от снега, образуются ямы, кочки, тротуары также не расчищаются, - говорит представитель жилищной инспекции. - А все поступающие обращения рассматриваются, по большинству из них будут приняты меры реагирования.
Во дворах Молодежная 6-8 немного иная картина. Вдоль дома №6 снег не убирается совсем, а возле дома №8 наблюдается огромная гора снега.
- Когда уже уберут? - говорит местный житель. - Ведь мало того, что эта куча сейчас занимает парковку, так и при таянии всё под двери подъездов уплывёт.
Ещё более сложная ситуация возникает на территориях, которые не обслуживаются управляющими компаниями. Часто такие участки - смежные с дворами. Например, это заезд к магазину "Россия" (который, кстати, всё же расчистили, а вот возле "Почты России" по тому же адресу - метровый слой снега и льда. Или торец дома №3 по улице 60 лет Октября - всё это территории, находящиеся в частном ведении. Из-за нерадивости хозяев страдают усинцы, которые испытывают сложности с передвижением на данных участках.
Представитель прокуратуры также отметил, что нарушения имеются, к нарушителям будут применены меры реагирования.
– Этот бардак с расчисткой от снега дворовых территорий, по-моему, терпеть больше нельзя, – отметил заместитель председателя Совета города Александр Баранов, – нужно принимать более жёсткие меры по отношению к тем, кто не исполняет должным образом свои обязанности. Мы перешли от слов к делу: глава муниципального образования и депутаты Совета города по письмам граждан обратились в прокуратуру. Уверен, будут приняты меры реагирования. Накажут рублём. Если будем что-то делать, то, несомненно, со следующего года ситуация изменится.
(с) Усинск.Онлайн
Бесплатный совет даю: Нужно плеткой не менее 50ударов по заднему месту вот тогда будут работать незадачливые директора УК.
А комиссия могла бы не выезжать в отдельные дворы, а пешком бы по городу прошлись. Тогда ещё многое бы их удивило...
На моей память не при Феликсе Маркове,не при Обмаеве и не при Тяне,такого бардака как сейчас при Хахалкине не было.
Дорожники реально на расслабоне,дороги должным образом не посыпались песком и не чистились от снега,всю зиму была высокая колейность,а про дворы я вообще молчу,это словами не описать,проще зайти или заехать в любой двор и увидеть все своими глазами!!!
наконец-то УК отделили от... и будут трясти
Вот какие ответы дала УК;
-в этом году они и так много потратили на расчистку и вывоз снега,видите ли снега в этом году выпало чересчур много.....На минуточку,мы вообще-то живем на Севере.
-И вообще,он расстает.....А то,что по двору придется как всегда передвигаться вплавь,их это не впечатлило.
-Кто-то исправно платит ком.услуги,кто-то игнорит,так что на сколько заплатили ,настолько почистили.....Тогда лучше ведите работу с должниками(выселяйте,описывайте имущество,отдавайте эти квартиры на баланс депутатов(которые курируют эти УК),пусть они платят за нерадивых хозяев)
-Некоторые сугробы поскладировали не сотрудники УК,поэтому они сказали, что ни они должны его вывозить....Тогда комуницируйте с теми кто должен это делать,мы должны видеть результат,что двор чист,мы вам за это платим,а кто там снег накидал,небесная канцелярия или ещё кто-то,нам об этом не надо сообщать.
И почистите наконец-то дорогу в арках,там страшно-ужасная коллея,машины выкидывает на стену дома.
просидел малехонька и прощай
бла-бла-бла весь год... Штрафы УК...
А лично мне, горожанину, который каждый день пешком преодолевает эти ледяные наросты на тротуарах, чем от этого легче!
нет техники убирать снег, делайте зарубки, на сугробах - ступеньки и посыпайте их песком!!!!!!
Вход в шестую школу со стороны Возейской 11 - позор!!!! Гуськов. кто у вас завхоз!!!!?????
Блин, хватит заседать! Берите лопаты и идите во дворы!!!!
Дворнику, который в субботу посыпал дорожку за ЦДОД - респект.....