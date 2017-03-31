Ямы, сугробы, кучи снега

Совет города продолжает работу, касающуюся расчистки дворов управляющими компаниями.

На недавнем совещании депутаты Совета города отметили, что уборка дворов жилых домов оставляет делать лучшего. Некоторые представители управляющих компаний подтвердили, что снег не убирают, дворы не расчищают, ссылаясь на то, что это дорогостоящие мероприятия - ведь для этого нужно заказывать трактор, самосвал, да ещё и платить за размещение снега на специализированных полигонах.

Совещание побудило городскую администрацию разработать обновленный свод правил по благоустройству города. В него включены и требования по содержанию территории МО ГО "Усинск", и перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения.

Депутаты Совета с представителями УЖКХ, прокуратуры и жилищной инспекции выехали во дворы, состояние которых наиболее показательно.

Под внимание попали дворы, обслуживаемые управляющими компаниями "ФОК", "Гелиос", "САГ-Биндинг".

Так, во дворе дома №41 по улице Нефтяников сразу после сообщения о возможных заявлениях а прокуратуру, управляющая компания прочистила "колею" в полдвора, да этим и ограничилась. С той поры расчистка не производилась, а между тем жильцам стало некуда ставить автомобили. Да и просто проехать по двору - уже проблема для легковых автомобилей.

- Проблема даже не в складировании снега. По складированию в жилинспекцию обращений практически нет. Проблема в том, что дворы не расчищаются от снега, образуются ямы, кочки, тротуары также не расчищаются, - говорит представитель жилищной инспекции. - А все поступающие обращения рассматриваются, по большинству из них будут приняты меры реагирования.

Во дворах Молодежная 6-8 немного иная картина. Вдоль дома №6 снег не убирается совсем, а возле дома №8 наблюдается огромная гора снега.

- Когда уже уберут? - говорит местный житель. - Ведь мало того, что эта куча сейчас занимает парковку, так и при таянии всё под двери подъездов уплывёт.

Ещё более сложная ситуация возникает на территориях, которые не обслуживаются управляющими компаниями. Часто такие участки - смежные с дворами. Например, это заезд к магазину "Россия" (который, кстати, всё же расчистили, а вот возле "Почты России" по тому же адресу - метровый слой снега и льда. Или торец дома №3 по улице 60 лет Октября - всё это территории, находящиеся в частном ведении. Из-за нерадивости хозяев страдают усинцы, которые испытывают сложности с передвижением на данных участках.

Представитель прокуратуры также отметил, что нарушения имеются, к нарушителям будут применены меры реагирования.

– Этот бардак с расчисткой от снега дворовых территорий, по-моему, терпеть больше нельзя, – отметил заместитель председателя Совета города Александр Баранов, – нужно принимать более жёсткие меры по отношению к тем, кто не исполняет должным образом свои обязанности. Мы перешли от слов к делу: глава муниципального образования и депутаты Совета города по письмам граждан обратились в прокуратуру. Уверен, будут приняты меры реагирования. Накажут рублём. Если будем что-то делать, то, несомненно, со следующего года ситуация изменится.

(с) Усинск.Онлайн