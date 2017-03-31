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31.03.2017 16:30
Ямы, сугробы, кучи снега
Совет города продолжает работу, касающуюся расчистки дворов управляющими компаниями.
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На недавнем совещании депутаты Совета города отметили, что уборка дворов жилых домов оставляет делать лучшего. Некоторые представители управляющих компаний подтвердили, что снег не убирают, дворы не расчищают, ссылаясь на то, что это дорогостоящие мероприятия - ведь для этого нужно заказывать трактор, самосвал, да ещё и платить за размещение снега на специализированных полигонах.

Совещание побудило городскую администрацию разработать обновленный свод правил по благоустройству города. В него включены и требования по содержанию территории МО ГО "Усинск", и перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения.

Депутаты Совета с представителями УЖКХ, прокуратуры и жилищной инспекции выехали во дворы, состояние которых наиболее показательно.

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Под внимание попали дворы, обслуживаемые управляющими компаниями "ФОК", "Гелиос", "САГ-Биндинг".

Так, во дворе дома №41 по улице Нефтяников сразу после сообщения о возможных заявлениях а прокуратуру, управляющая компания прочистила "колею" в полдвора, да этим и ограничилась. С той поры расчистка не производилась, а между тем жильцам стало некуда ставить автомобили. Да и просто проехать по двору - уже проблема для легковых автомобилей.

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- Проблема даже не в складировании снега. По складированию в жилинспекцию обращений практически нет. Проблема в том, что дворы не расчищаются от снега, образуются ямы, кочки, тротуары также не расчищаются, - говорит представитель жилищной инспекции. - А все поступающие обращения рассматриваются, по большинству из них будут приняты меры реагирования.

Во дворах Молодежная 6-8 немного иная картина. Вдоль дома №6 снег не убирается совсем, а возле дома №8 наблюдается огромная гора снега.

- Когда уже уберут? - говорит местный житель. - Ведь мало того, что эта куча сейчас занимает парковку, так и при таянии всё под двери подъездов уплывёт.

ii6H3Ykjn10.jpg

Ещё более сложная ситуация возникает на территориях, которые не обслуживаются управляющими компаниями. Часто такие участки - смежные с дворами. Например, это заезд к магазину "Россия" (который, кстати, всё же расчистили, а вот возле "Почты России" по тому же адресу - метровый слой снега и льда. Или торец дома №3 по улице 60 лет Октября - всё это территории, находящиеся в частном ведении. Из-за нерадивости хозяев страдают усинцы, которые испытывают сложности с передвижением на данных участках.

kLi3uzFGSF0.jpg

Представитель прокуратуры также отметил, что нарушения имеются, к нарушителям будут применены меры реагирования.

– Этот бардак с расчисткой от снега дворовых территорий, по-моему, терпеть больше нельзя, – отметил заместитель председателя Совета города Александр Баранов, – нужно принимать более жёсткие меры по отношению к тем, кто не исполняет должным образом свои обязанности. Мы перешли от слов к делу: глава муниципального образования и депутаты Совета города по письмам граждан обратились в прокуратуру. Уверен, будут приняты меры реагирования. Накажут рублём. Если будем что-то делать, то, несомненно, со следующего года ситуация изменится.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (75)

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  • оленевод Бельдыев
    31.03.2017, 16:40:58
    30
    Совет города продолжает работу, касающуюся расчистки дворов
    Важное уточнение-не продолжает...а НАЧИНАЕТ КОНЦЕ МАРТА....и желательно с лопатами в руках у этого "совета"
  • 31.03.2017, 16:49:14
    -8
    Самое смешное что у нас во дворах почти нет специально отведенных парковок для автомобилей! Машины стоят на ГАЗОНАХ! А это не правильно! А то что на газоне можно складировпть снег и он потом без проблем расстает и сэкономит самим же собсьвенникам кучу денег! Может городским властям стоит задуматься о благоустройстве доступных и охраняемых парковках, что бы освободить двлрв от машин. И еще, уважаемые водители, помните о скоростном режиме в жилой зоне! Во дворе на первом месте ПЕШЕХОД!
    • Злючка
      31.03.2017, 19:40:56
      11
      Удивительное мнение у Вас. Машины на газонах стоят ВСЕГДА! В нашем доме по Пионерской 16 большая парковка. В любое время года полупустая. Наша УК Гелиос никогда не чистит её зимой, уверяя жителей, что это не придомовая территория. В этом году группа собственников подарила УК план придомовой территории (кстати, утверждённую в КУМИ и с печатью). Но парковку всё равно не чистят. Летом снега нет, места предостаточно. Но тем не менее машины стоят на газонах и у подъездов. Даже сам директор УК ставит свою машину у подъезда. то, что во дворе на первом месте пешеход я с Вами согласна. Но состояние дворов сегодня проблематично даже для пешеходов. Думаю, что наличие благоустроенных и охраняемых стоянок проблему не решит. Чем дороже машина - тем ближе на к подъезду хозяина.
  • УК
    31.03.2017, 16:49:55
    5
    Берём правила благоустройства, смотрим периодичность уборки, считаем и предлагаем жителям: вы готовы платить? И если готовы, то принимаем к исполнению. Если не готовы, предъявляем бюджету. У депутатов денег много, на кулцентр нашли, найдут и на благоустройство!
    • 11
      31.03.2017, 16:58:08
      17
      вам и так каждый месяц платят , а снег 1 раз за зиму почистить нормально не можете.
    • Шапокляк
      31.03.2017, 19:44:18
      13
      А вы у собственников спрашивали? Или действуете по примеру УК Гелиос - поднимаете тариф в одностороннем порядке, не удосужившись отчитаться перед собственниками?
      • кстати
        31.03.2017, 21:04:36
        10
        даже после прокурорского ответа, Гелиос прислал извещение с завышенными тарифами. АУУУ, Якимчук, Вам прокурор не указ?
        • 111
          31.03.2017, 21:16:49
          -5
          Ну прямо уважуха Гелиосу! Если так делают значит уверены в своей правоте.а все вбросы постов жителями-должностными лицами просто наговоры на честно работающую УК
          • Адвокатам Гелиоса
            01.04.2017, 11:49:30
            5
            Вся уверенность директора Гелиос скоро сдуется, как воздушный шарик. Вся его деятельность - грубое мошенничество. Сколько верёвочке не виться - конец будет. К сожалению, бюрократическая система страны позволяет ему тянуть время. Ну, ничего, перед смертью не надышится.
      • Жительница Пионерская,17
        01.04.2017, 16:58:32
        3
        УК ФОК гнать по жопе метлой
        УК "ФОК" беспредельщики!!!!Что хотят ,то и воротят. вернее воруют,обкрадывая собственников Тариф тоже подняли в одностороннем порядке
        • уфф
          01.04.2017, 17:38:12
          -1
          Назовите хоть одну УК, которая работает лучше Гелиоса или ФОКа, пожалуйста..
          • Анна
            01.04.2017, 18:09:02
            1
            Жилкомхоз однозначно гораздо хуже Гелиоса и ФОКа.
          • уфф
            02.04.2017, 18:42:15
            1
            Ну есть хоть одна нормально работающая УК? Очень интересно, правда. Хожу по городу- везде бардак.
  • &&&&&
    31.03.2017, 17:46:20
    7
    ... скоро тема забора общегородского качнеться и пустого в порожнее
  • кон
    31.03.2017, 18:18:53
    8
    Рублем накажут собственников жилья!
    Они эти наказания Рублем с нас возьмут в итоге собственники сами себя накажут. Вот так и будет!
    Бесплатный совет даю: Нужно плеткой не менее 50ударов по заднему месту вот тогда будут работать незадачливые директора УК.
  • Северный
    31.03.2017, 19:04:07
    23
    Я не зря на этом сайте еще летом задавал вопросы на тему уборки снега зимой, кто победил конкурс на услуги по уборке дорог и вывоза снега из города, спрашивал какой бюджет заложен для этих работ, никто из администрации не дал ответ. Поэтому делается вывод, что глядя на наш город в целом, деньги которые предусмотренные на чистку и вывоз снега, просто осели у кого то из чиновников в кармане!
  • так
    31.03.2017, 19:31:34
    15
    На первом фото у 5 подъезда машина стоит всю зиму, "заросла" снежным комом по самую крышу. пешеход перекрыла. Вот почему такие машины не эвакуируют? И снег чистить было бы легче, и другие водители на этом месте на время обеда могли бы парковаться.
    А комиссия могла бы не выезжать в отдельные дворы, а пешком бы по городу прошлись. Тогда ещё многое бы их удивило...
    • Вот
      02.04.2017, 13:20:09
      2
      Сегодня ее оттащили погрузчиком
  • Народ Баранову Такаеву
    31.03.2017, 20:29:37
    19
    Этот бардак терпеть больше нельзя, - так потерпи Баранов вместе с нами! Лето не за горами.
  • почему
    31.03.2017, 21:02:01
    18
    почему администрация не может инициировать лишение лицензий этих управляющих компаний, которым администрация не указ? Не слишком ли жируют бояре из УКашек? Тот же Гелиос, он ведь НИКАКИХ услуг не оказывает, кроме вывоза мусора!!!!! То что в этом году творится - это полный беспредел. Почему они ничего не боятся?
    • потому
      01.04.2017, 8:17:15
      16
      Тогда придется в первую очередь лишать лицензии свою УК Жилкомхоз, наверное тяжело всем признаться, что даже собственную УК не могут заставить работать. И как так может быть и из бюджета дотации и по отчету КСП доп объемы, а компания банкрот?! Что не так? Остальные УК и технику свою покупают и директора набирают недвижимости за рубежом и в Москве да Питере, а здесь банкрот, почему? И как учредитель администрация с депутатами смотрят за своей УК?
      • жилец
        01.04.2017, 21:00:56
        7
        А на самом деле почему банкротят Жилкомхоз? Неужели не досмотрели, прозевали когда можно было спасти компанию и кто виноват в этом наказан? Неужели не было понимания, что все так закончится и кто будет обслуживать теперь Пионерный. Столько контролеров типа КУМИ как представитель собственника, муниципальный контроль, депутатская комиссия по ЖКХ, УЖКХ, да и наверняка в курсе проблемы с Жилкомхозом и глава города и мэр у семи нянек дитя банкрот?
  • Усинец
    31.03.2017, 21:35:02
    17
    Почему вопросом контроля за уборкой снега занимаются депутаты, а не администрация? Работники администрации за это зарплату получают, между прочим.
    • Усинцу
      01.04.2017, 7:14:26
      15
      Такаев поехал смотреть дворы после Хахалкина,и по тем же дворам.
      • Усинец
        01.04.2017, 7:50:49
        11
        Что-то я Хахалкина ни разу не видел осматривающим дворы. Даже если так, то не он должен ездить, а его подчиненные. Доложили меру,а он управляющие компании вызывает и делает внушение. Почему нет системной работы?
        • Что толку
          01.04.2017, 8:11:55
          18
          А что толку смотреть?! Всю зиму смотрели, весну смотрят? У депутатов даже есть комитет по ЖКХ с несколькими депутатами, взяли бы лопаты и чистили если не могут заставить работать УК. Да и большинство депутатов на руководящих должностях компаний где есть техника, взялись бы и почистили.
          • 123
            01.04.2017, 20:55:06
            12
            Вот когда будет год избрания депутатов будут друг у друга лопаты выхватывать, чтоб снег чистить, а пока ждемс июня и сам расчистится.
  • ***
    31.03.2017, 22:04:44
    7
    Почему уборку снега не контролируют сами собственники? Мы исправно платим за коммунальные услуги.Услуги - в частности уборки снега УК не оказывали. Следовательно, почему мы должны платить за уборку территории?Наши же депутаты обязанные помочь проконтролировать работу УК.Не справляется с работой УК...помогите лишить ее права заниматься жилищным хозяйством.Объедините те компании которые действительно хотят и умеют работать.
  • Виктор Кислый
    01.04.2017, 0:21:11
    24
    Я в шоке...
    Такой плачевной ситуаций во дворах и на дорогах нашего города не помню давно и даже не знаю было ли вообще когда то такое?
    На моей память не при Феликсе Маркове,не при Обмаеве и не при Тяне,такого бардака как сейчас при Хахалкине не было.
    Дорожники реально на расслабоне,дороги должным образом не посыпались песком и не чистились от снега,всю зиму была высокая колейность,а про дворы я вообще молчу,это словами не описать,проще зайти или заехать в любой двор и увидеть все своими глазами!!!
    • Олег
      01.04.2017, 8:08:07
      19
      Спасибо нашим депутатам известной нефтяной компании с подачи которых ушли Абмаева и Тяна. И спасибо нынешнему корпусу за выбранного ими сити менеджера.
      • Олегу
        01.04.2017, 8:57:54
        15
        Спасибо депутатам и другой нефтяной компании, которая всеми руками голосовала за Хахалкина!
    • Мах
      01.04.2017, 23:28:17
      3
      Спасибо истории
      наконец-то УК отделили от... и будут трясти
  • Собственник
    01.04.2017, 8:38:29
    15
    В этом году все дороги и дворы в ужасающем состоянии
    Ленина 17-дороги почистили,но снег складировали вдоль дорог,высотой выше первого этажа.К детской площадке не пройти,со всех сторон засыпана снегом.
    Вот какие ответы дала УК;
    -в этом году они и так много потратили на расчистку и вывоз снега,видите ли снега в этом году выпало чересчур много.....На минуточку,мы вообще-то живем на Севере.
    -И вообще,он расстает.....А то,что по двору придется как всегда передвигаться вплавь,их это не впечатлило.
    -Кто-то исправно платит ком.услуги,кто-то игнорит,так что на сколько заплатили ,настолько почистили.....Тогда лучше ведите работу с должниками(выселяйте,описывайте имущество,отдавайте эти квартиры на баланс депутатов(которые курируют эти УК),пусть они платят за нерадивых хозяев)
    -Некоторые сугробы поскладировали не сотрудники УК,поэтому они сказали, что ни они должны его вывозить....Тогда комуницируйте с теми кто должен это делать,мы должны видеть результат,что двор чист,мы вам за это платим,а кто там снег накидал,небесная канцелярия или ещё кто-то,нам об этом не надо сообщать.
    И почистите наконец-то дорогу в арках,там страшно-ужасная коллея,машины выкидывает на стену дома.
    • так
      01.04.2017, 9:00:14
      18
      На самом деле, в этом году не так уж и много снега выпало. Вот в зиму 2014-15 годов- да до 3 этажа снега было и не вывозили практически. А в этом году снега до нового года было мало, поэтому и руководство и хвастали, что снег вывозят, а после нового года нападал снег, так они сразу "сдулись"
    • Тоже Собственник
      01.04.2017, 11:54:16
      0
      Вероятно, Вами "управляет" всё та же уверенная в себе УК "Гелиос"?
      • Собственнику
        01.04.2017, 12:06:42
        7
        На фонде Гелиоса (пионерская 16) живет столько чинуш и пытаются, но не могут справится с УК. Разве это не показатель качества их чиновничей работы? В серьезных компаниях действует правило, если ты не можешь навести порядок у себя дома то на управленческую должность расчитывать нельзя.
        • Чебурашка
          01.04.2017, 12:51:20
          0
          По-моему, Вы переборщили со словом "столько". Назовите всех чинуш с Пионерской 16.
          • Шапокляк
            01.04.2017, 17:38:49
            6
            Кажется там самый главный полицейский начальник живёт. И в его подьезде все залеплено, исписано телефонами женщин нижайшего социального поведения. Чего уж об остальном говорить. Не стыдно Гелиосу содержать в таком виде?
            • Елена
              01.04.2017, 18:16:12
              6
              И еще живет женщина бывший депутат сейчас трудится в администрации не знаю какая должность (наверное начальник отдела) часто стоит в коридоре перед совещаниями и напоминает "не забудьте отключить сотовые телефоны".
              • мы
                02.04.2017, 13:19:12
                -1
                и что?
            • знаю-не знаю
              01.04.2017, 18:21:54
              -6
              Кажется,наверное....А точно можете сказать?
              • Елена
                01.04.2017, 19:22:12
                6
                Что точно? Написала, что знаю живет в этом доме, работает в администрации, должность не знаю.
            • БГБ
              01.04.2017, 18:28:28
              3
              С каких это пор
              ремонт подвески стал унизительным?
    • 123456
      01.04.2017, 18:13:35
      2
      Добавьте что эта УК - Модуль. Страна должна знать своих героев
  • Шрайбигус
    01.04.2017, 8:51:25
    21
    Самое противное, что и про дворы и про снег этим товарищам наплевать! Очередная фотосессия Такаева. Вы всю зиму дворы не видели? Очередное самолюбование и реклама некчемности и бездарности наших депутатов. Баранов а вы сколько комиссий провели по ЖКХ? устал он терпеть!
    • Олег
      01.04.2017, 8:57:05
      15
      Зачем проводить комиссии если от них нет результата? Чтобы люди увидели какие сердобольные депутаты и сопереживают вместе со всеми? Хватит на комиссиях охать и ахать и фотографиями обмениваться, сделайте хоть что то или уже распишитесь в своей неспособности и уступите свои места тем кто возможно будет работать.
  • Только прочитал
    01.04.2017, 9:11:37
    11
    На бнк в статье про Смирнова от 31 марта написано, одна УК ежемесячно заносила по 100 тысяч рублей, чтоб их не напрягали. Вот интересно если берутся деньги, чтоб не напрягали как заставит работать УК? Ведь деньги за крышу уже оплачены... Тогда только и остается, что воздух сотрясать и печально вздыхать.
    • ВОТ ПО этому !!!
      01.04.2017, 9:36:34
      15
      ЭТУ партию ПЕДРОССОВ, нужно гнать в шею из политического поля страны!!! ОДНИ взяточники и воры!
      • Артем
        01.04.2017, 11:01:41
        6
        Ну наверное не одни взяточники и вору, там есть еще и ... Нет наверное Вы всё же правы.
        • это потому
          01.04.2017, 11:46:15
          1
          Скорее всего вы правы, Вопрос только:- На кого менять??? Шило на мыло?
          • фея
            01.04.2017, 12:13:18
            -1
            жкх
            Сегодня чистят нефтяков 41 и объявление было о чистке но никто машины не убрал , а потом будут писать что плохо очистили
            • Колдунья
              01.04.2017, 17:01:19
              8
              Чистить начали, как и обещали, в 8 утра, никогда такого не было. Обычно через пару дней после обещанного начинали и то быстрому. Спать не дали в выходной... Видимо специально... Чтоб все услышали.
  • Житель
    01.04.2017, 17:04:52
    14
    Некоторые представители управляющих компаний подтвердили, что снег не убирают, дворы не расчищают, ссылаясь на то, что это дорогостоящие мероприятия - ведь для этого нужно заказывать трактор, самосвал, да ещё и платить за размещение снега на специализированных полигонах.
    УК ФОК нашла выход. Снег свалила на детскую площадку и на пустырь между домами по Пионерской,19 и Воркутинской,39.......и сдала в аренду свою технику...... Хитрые молдовашки-ворюги
    • Жителю
      01.04.2017, 18:20:04
      -6
      Так а чем снег на пустыре мешает?! Не работаю в фоке, но с учетом того, что снег убирается за деньги жильцов вроде и хорошо, сэкономили, лишний подъезд по красят летом или крышу отремонтируют.
  • "Фее и колдунье"
    01.04.2017, 17:34:00
    11
    Действительно.сегодня начали чистить двор. Не спеша...Чистят трактором и вручную.За зимний период наверное второй раз.Вываливаются глыбы снега.Думается .что сегодня с работой не справятся.Еще жалко то что выполняя работу по очистке снега во дворе...попутно УК разрушает дорогу во дворе.Арматура выворочена из ж/б плит .Радуйтесь господа имеющие машин...и вы ,работники шин.монтажа.Вообще стиль работы УК Гелиус интересный. Входные двери заменили в подъездах на металлические ...но они открываются на три четверти. Чтобы войти -только бочком.Но у нас народец не сознательный...не понравилось.Пришлось работникам управляющей компании брать кувалду в руки и долбить у порога плиту.Отдолбили ,стали нормально боком заходить!...Вы подумаете спасибо кто сказал? Нет"!Дудки!...Стали возмущаться что плиту у порога испортили....Теперь приходится из года в год замазывать.Отваливается? Так что по вашему.в раствор еще и цемент класть?На вас точно не потрафишь...
  • -_-
    01.04.2017, 18:48:34
    18
    Раньше как-то со всем справлялись и никто не ныл, что дорого. Даже всеми неуважаемый Тян всех дрючил за снег. А на нынешнее руководство и дорожники и укашки положили большой волосатый болт. Никчемное руководство города. По тротуарам не пройти. Я не говорю о том, чтобы снег чистили, но элементарно - песком посыпать можно? При Абмаеве, помнится, мини тракторы чистили все тротуары и песком посыпали все дороги
    .
    • 777
      01.04.2017, 19:20:08
      19
      Да, Тян УКашек не только за снег, за все наказывал! Наверное это и правильно иначе расслаб**ются и садятся на шею. Читал про взятки градоначальнику от Укашек в Инте думаю, что у нас такое навряд ли происходит и бардак во дворах не из за взяток, а от пофигизма и сравнения Усинска с Сыктывкаром типа там хуже, значит у нас хорошо. А то, что в Сыктывкаре квартплата в 2 раза ниже никто не учитывает.
    • чувства
      01.04.2017, 23:32:03
      -5
      раньше в интернете учредителей не было))
  • -_-
    01.04.2017, 18:49:44
    1
    пи.си. Саг-биНдинг - это сильно)))
    .
  • Гена Букин
    01.04.2017, 20:27:17
    15
    к чему этот пердимоноколь? У меня у одного такое ощущение, что Такаев умышленно "показывает" касяки Хахалкина. То МУП Перевозки, то забор из НКТ, то дворы и снег, то собаки и тд и тп. Так имеейте мужество Николай и скажите всем, что Хахалкин некудышный управленец и несправляется с обязанностями руководителя Администрации.
    • Депутат бывший
      01.04.2017, 20:37:44
      1
      Кулябов давно бы стружку снял. Вы хоть ради приличия задайте вопрос по отчётам КСП, понятно, что ответа не получите, - но всё таки!
      • Депутату
        01.04.2017, 23:27:28
        3
        Кулябов.
        Спасибо ...
      • 123333
        02.04.2017, 16:38:17
        0
        не смешите!
        просидел малехонька и прощай
      • -=-=
        02.04.2017, 18:45:39
        1
        Более 40 лет живу здесь и до сих пор не знаю, кто такой Кулябов. Только на УО и светится.
    • Букину
      01.04.2017, 20:52:25
      -9
      А как такое сказать, он же его сам нанял? Если так сказать, то надо договор трудовой расторгнуть. Ну а разве один Хахалкин виноват в снежных горах? А куда смотрит депутатская комиссия по ЖКХ? Если помогли Ук деньгами на диспетчерскую-кол центр, почему не помочь деньгами на вывоз снега? Да и меньше денег на снег уйдет!
      • Туда же
        01.04.2017, 21:13:37
        7
        Вопрос не в снеге, как таковом, а в каком то подтишочном подходе. Типа посмотрите вы там в Сыктывкаре, кого вы поставили....., но мы тоже подкаблучники и конечно же всё вытерпим. И чтож, 2 года человек раскачивался, видимо не может баланс найти)).
  • Гость
    01.04.2017, 23:42:30
    12
    А какого ...совет города всю зиму сидел молча на ...стуле . Вы что добиваетесь ? Где уроды , которые дали этим шарагам лицензии? Мы за усинские трущебы платим уже почти ипотеку ...
  • О_О
    02.04.2017, 13:18:17
    6
    Йапонский магнитофооон, Гелиос чистит второй день! Даже госпожа инженерша, в недавнем топе предлагавшая одной из жительниц пойти почистить детскую площадку, тоже была! Правда без лопаты. Тут во дворе чистить и чистить ещё. Если б чистили регулярно такого бардака, конечно же, не было бы. Работают только после пинка
  • мнение
    02.04.2017, 16:09:03
    11
    администрацию и депутатов - в отставку!
    бла-бла-бла весь год... Штрафы УК...
    А лично мне, горожанину, который каждый день пешком преодолевает эти ледяные наросты на тротуарах, чем от этого легче!
    нет техники убирать снег, делайте зарубки, на сугробах - ступеньки и посыпайте их песком!!!!!!
    Вход в шестую школу со стороны Возейской 11 - позор!!!! Гуськов. кто у вас завхоз!!!!?????
    Блин, хватит заседать! Берите лопаты и идите во дворы!!!!
    Дворнику, который в субботу посыпал дорожку за ЦДОД - респект.....
  • ***
    02.04.2017, 16:58:05
    3
    Сегодня второй день чистят трактором снег во дворе Нефт.41 Утром даже инженер по работе с населением во дворе топталась...правда к собственникам не подходила.наоборот ушла подальше.Да и правильно...а то начнут "тоску" нагонять Не прошло и десятка лет...даже двери отремонтировали входные .на пятом подъезде.Вот чувствую съехидничаете... но дверную ручку не поставили на внутреннюю дверь...При выходе из подъезда двери и ногою можете открывать ... снаружи поставили ,перенесли в общем.
    • ох, да
      02.04.2017, 18:51:25
      2
      И снаружи дверь так просто не откроешь- вьелась в плиту. там яма уже, скоро землю увидим. Вобщем, - отремонтировали....что называется.
  • Гость
    03.04.2017, 10:42:13
    1
    Чет раздули из мухи слона, поступайте как умные люди. Лично я иду сегодня в свою УК писать заявление на перерасчет за не оказанные услуги, расчистка дворовой территории входит в общедомовые.
    • Умному гостю
      03.04.2017, 16:46:12
      1
      Очень сомневаюсь. Вам ещё придётся доказать, что УК не оказала услуги. Отпишитесь потом о своё успешном походе.
  • Обыватель
    03.04.2017, 16:34:31
    2
    В Сыктывкаре ходит слух...что Хахалкина под суд направляют за какие то махинации.Вот видимо Такаев и старается "ПОМОЧЬ" Хахалкину. Очень плохо что в нашем городе СМИне работает.В Сыктывкаре худо=бедно можно купить газеты...в Усинске же нет,одна Усинка, в которой читать нечего.Усинск онлайн - если не Богатырев ...то не о чем было бы и говорить,он "живая" тема для разговора.Даже Сыктывкарцы знают что выделенные деньги на отлов и дальнейшее содержание собак -накрылись "медным тазом".А вот кто в лице этого "таза" окажется?
    • эхо
      03.04.2017, 16:51:00
      -1
      Слухи, слухи, слухиииии......
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