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31.03.2017 17:13
Пострадавшей от осколка бутылки девочке наложили на лицо семь швов
Усинский школьник, бросивший разбитую бутылку в лицо третьекласснице, перейдет учиться в другое образовательное учреждение. На этом настояла родительская общественность и руководство Пармской средней школы.
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Напомним, в Усинске 29 марта произошел инцидент, в котором пострадал ребенок. После школы в ожидании транспорта до дому дети играли в снежки. Неожиданно одноклассник девочки достал из рядом стоящего мусорного контейнера разбитую бутылку шампанского и кинул ей в лицо.

В Усинской ЦРБ пострадавшей наложили на лицо семь швов.

Как сообщила "Комиинформу" мама девочки Анна Азаренко, сегодня мальчик извинился перед ее дочерью, а с понедельника он идет на учебу в коррекционную школу.

"После вашей публикации директор школы поддержала меня. В учебное заведение стали поступать звонки с ОПДН, министерства образования, полиции. Поэтому мальчику оперативно собрали документы и было принято решение о переводе в специализированный класс", - заключила А.Азаренко.

(с) Ярослава Пархачева

Комментарии (12)

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  • ?
    31.03.2017, 21:43:17
    3
    родителям присунули?
  • ***
    31.03.2017, 21:44:26
    30
    Детская жестокость. С нею приходится сталкиваться все чаще.Наше общество стало уже не "загнивать"...а просто разлагаться.Все начинается с мелочей.На площаде у администрации города стоит женщина и сыпит голубям пшено.Слетелись голуби,собирают пшено.Молодая мама с ребенком лет пяти тоже подошла к голубям.Мальчик вбегает в кучу голубей,пинает птицу,одного подбил ,другого ...тут же затаптывает.На возмущение мужчины, мамочка грубо отвечает матом .ссылаясь на то ,что "он еще ребенок,не понимает".Дико слушать.Как это ребенок в пять лет не понимает что он причиняет боль...что лишает жизни живого существа.С моей точки зрения - это ненормально.Начинается "голубями"...далее призыв уничтожать собак...Далее происходит вот такая дикость,избить более слабого.Кто следующий? Бомжи? Старики?...Я не сваливаю все в одну кучу.Нет.Просто назрела давно пора остановиться .оглядеться ,переосмыслить происходящее с нашим обществом.
  • Фнгя
    31.03.2017, 22:13:50
    7
    Корректоры поведения надо пропить. А лучше в спорт шоб времени свободного не было. Чтоб приходил с высунутым языком и времени не было бутылками кидаться.
  • Ксю
    01.04.2017, 10:06:14
    9
    А в коррекционной школе , значит, можно так себя вести? Там вообще, дети не защищенные. Одна надежда на учителей...
  • Я
    01.04.2017, 11:37:35
    4
    У меня ребенок в коррекционной школе учится. Но там как тот мальчик никто себя не ведет. Да и не позволят. Там учителя хорошие и следят за детками даже наверно лучше чем в обычной школе.
  • Хлор
    01.04.2017, 14:08:22
    7
    Позор родителям этого ученика.Зная ,что он из себя представляет,должны больше уделять ему внимания.Ведь хорошо,что обошлось наложением 7 швов.А могло быть и хуже-попади в глаз и что?остался бы ребенок без глаза.Чем дальше мы живем,тем страшнее становится,ведь родители порой заняты своими делами,а дети предоставлены сами себе.Я бы на месте родителей подал на моральный ущерб.Извинился- что за извинения принес этот сопляк?
  • ***
    01.04.2017, 17:40:10
    3
    Что такое" семь швов на лице?" Это может лицо остаться обезображенным на всю оставшуюся жизнь,рубцом.
    • Ника
      03.04.2017, 8:35:13
      -2
      Воспитание здесь причем? Нормальный человек не кинет бутылку в лицо! А сколько ходит по Усинску больных людей,и неизвестно ,что взбредет ему в голову в сей момент! Вот думаю .то ли север на людей влияет. то ли вирус шизо витает в воздухе?
  • ккк
    03.04.2017, 9:58:18
    0
    Этого дэбила в дурку надо а не в другое образовательное учреждение
  • Да
    03.04.2017, 17:56:54
    1
    И тебя туда же . Два дабила - это сила.
    • ккк
      03.04.2017, 21:48:53
      0
      так тебя значит туда надо д**** +осел нормальная сила получится
  • ))
    05.04.2017, 4:39:57
    0
    Всех вылечат. И тебя и меня.
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