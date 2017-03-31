Пострадавшей от осколка бутылки девочке наложили на лицо семь швов

Усинский школьник, бросивший разбитую бутылку в лицо третьекласснице, перейдет учиться в другое образовательное учреждение. На этом настояла родительская общественность и руководство Пармской средней школы.

Напомним, в Усинске 29 марта произошел инцидент, в котором пострадал ребенок. После школы в ожидании транспорта до дому дети играли в снежки. Неожиданно одноклассник девочки достал из рядом стоящего мусорного контейнера разбитую бутылку шампанского и кинул ей в лицо.

В Усинской ЦРБ пострадавшей наложили на лицо семь швов.

Как сообщила "Комиинформу" мама девочки Анна Азаренко, сегодня мальчик извинился перед ее дочерью, а с понедельника он идет на учебу в коррекционную школу.

"После вашей публикации директор школы поддержала меня. В учебное заведение стали поступать звонки с ОПДН, министерства образования, полиции. Поэтому мальчику оперативно собрали документы и было принято решение о переводе в специализированный класс", - заключила А.Азаренко.

(с) Ярослава Пархачева