Пострадавшей от осколка бутылки девочке наложили на лицо семь швов

Напомним, в Усинске 29 марта произошел инцидент, в котором пострадал ребенок. После школы в ожидании транспорта до дому дети играли в снежки. Неожиданно одноклассник девочки достал из рядом стоящего мусорного контейнера разбитую бутылку шампанского и кинул ей в лицо.
В Усинской ЦРБ пострадавшей наложили на лицо семь швов.
Как сообщила "Комиинформу" мама девочки Анна Азаренко, сегодня мальчик извинился перед ее дочерью, а с понедельника он идет на учебу в коррекционную школу.
"После вашей публикации директор школы поддержала меня. В учебное заведение стали поступать звонки с ОПДН, министерства образования, полиции. Поэтому мальчику оперативно собрали документы и было принято решение о переводе в специализированный класс", - заключила А.Азаренко.
(с) Ярослава Пархачева
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