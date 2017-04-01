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01.04.2017 10:19
«Умный» дом в Усинске - не мечта, а реальность!
Ещё год назад техника с удалённым или автономным управлением казалась чудом. Сегодня её пользу можете оценить и вы! Удивлены?
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Эксперты рынка бытовой техники и электроники, продавцы-консультанты магазина «МИР» поделятся возможностями и достоинствами «умной техники».

Первой линейку «умных» гаджетов выпустила компания Redmond. Чайник, мультиварка, конвектор и даже утюг — всеми ими можно управлять удалённо, что обеспечивает новые степени удобства, свободы, экономии и безопасности. Все приборы имеют схожее управление и особенности:

  • управление всей техникой осуществляется через одно приложение на вашем смартфоне,
  • устройство подключается к смартфону через Bluetooth или Wi-Fi,
  • каждый член семьи может управлять удаленно устройствами со своего смартфона.

Умный чайник и кофеварка очень удобны на работе: вскипятил воду по смартфону или приготовил кофе, не отрываясь от рабочего процесса. Можно даже выбрать время подогрева напитка после приготовления. Для разных сортов чая имеется 5 температурных режимов.

Умные весы – заменят диетолога и личного тренера. Они позволят измерять не только вес, но и процент жировой, костной, мышечной ткани и воды в организме. После взвешивания приложение рассчитывает норму калорий в зависимости от текущего и желаемого веса, а также предоставит рекомендации по снижению веса. Динамика изменений будет отображаться в приложении.

Умная мультиварка готовить за вас пока не может, зато точно рассчитает калорийность рациона, приготовит блюдо в точно заданное время, а по готовности отправит уведомление на смартфон. Разогреть блюдо для ребенка, пришедшего из школы, до определённой температуры, можно прямо с работы. Умной мультиварке это не составит труда.

Компания Redmond первой смогла сделать технологии Smart Home доступными. При этом управление всей смарт-техникой Redmond простое и интуитивно понятное, в чем вам помогу убедиться продавцы-консультанты магазина «МИР». Пользуйтесь инновациями!

Комментарии (7)

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  • 11
    01.04.2017, 11:02:08
    14
    Как вы зае**ли со своей рекламой!
  • 111
    01.04.2017, 11:27:35
    6
    Для многих проживающих в Усинске, это ВАУ :) нанотехнологии ))) Теперь плитку можно со смартфона включать. Только для начала надо смартфон купить, а потом плитку )) с чайником...
  • 111
    01.04.2017, 11:28:00
    6
    А еще для начала научиться пользоваться смартфоном )))
  • ***
    01.04.2017, 17:03:51
    4
    А еще заработать и накопить на смартфон...
  • Гость
    01.04.2017, 17:14:58
    0
    Лучше пользуйтесь умной техникой от компании X... Комментарий заблокирован администратором.
  • Згхабе
    01.04.2017, 18:18:45
    3
    Ну это по-любому Витя придумал....
  • 忍者
    02.04.2017, 21:03:34
    4
    А я вот в глупом доме живу. Он так глуп, что даже без мусоропровода.
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