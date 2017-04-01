«Умный» дом в Усинске - не мечта, а реальность!

Ещё год назад техника с удалённым или автономным управлением казалась чудом. Сегодня её пользу можете оценить и вы! Удивлены?

Эксперты рынка бытовой техники и электроники, продавцы-консультанты магазина «МИР» поделятся возможностями и достоинствами «умной техники».

Первой линейку «умных» гаджетов выпустила компания Redmond. Чайник, мультиварка, конвектор и даже утюг — всеми ими можно управлять удалённо, что обеспечивает новые степени удобства, свободы, экономии и безопасности. Все приборы имеют схожее управление и особенности:

управление всей техникой осуществляется через одно приложение на вашем смартфоне,

устройство подключается к смартфону через Bluetooth или Wi-Fi,

каждый член семьи может управлять удаленно устройствами со своего смартфона.

Умный чайник и кофеварка очень удобны на работе: вскипятил воду по смартфону или приготовил кофе, не отрываясь от рабочего процесса. Можно даже выбрать время подогрева напитка после приготовления. Для разных сортов чая имеется 5 температурных режимов.

Умные весы – заменят диетолога и личного тренера. Они позволят измерять не только вес, но и процент жировой, костной, мышечной ткани и воды в организме. После взвешивания приложение рассчитывает норму калорий в зависимости от текущего и желаемого веса, а также предоставит рекомендации по снижению веса. Динамика изменений будет отображаться в приложении.

Умная мультиварка готовить за вас пока не может, зато точно рассчитает калорийность рациона, приготовит блюдо в точно заданное время, а по готовности отправит уведомление на смартфон. Разогреть блюдо для ребенка, пришедшего из школы, до определённой температуры, можно прямо с работы. Умной мультиварке это не составит труда.

Компания Redmond первой смогла сделать технологии Smart Home доступными. При этом управление всей смарт-техникой Redmond простое и интуитивно понятное, в чем вам помогу убедиться продавцы-консультанты магазина «МИР». Пользуйтесь инновациями!