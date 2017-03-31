Зимник Усинск-Печора рекомендован только для полноприводной техники

Ледовая переправа ещё в удовлетворительном состоянии, однако на поверхности уже стали появляться лужи.

Как сообщают автолюбители, рискнувшие "прорваться" по зимней автодороге, проезд рекомендован только для машин с полным приводом и для грузовой техники. Дорога в некоторых местах затруднена для машин с маленьким клиренсом и неполным приводом, автовладельцы все чаще прибегают к помощи троса и грузовых авто.

В некоторых местах растаял снег и образовались большие лужи, то же самое происходит на ледовых переправах. К примеру, ледовая переправа на ручье Виловатник на 30 см уже заполнена водой. Проезд по ней возможен, но на свой страх и риск.

С осложнениями на трассе сталкиваются и водители грузовых автомобилей. После продолжительных положительных температур и резкого похолодания дороги в горку превратились в лед. Это вызывает трудности с подъемом у грузовых автомобилей. Только сегодня наш читатель столкнулся по дороге в Печору с двумя площадками не сумевшими преодолеть преграду.

По имеющейся у нас у нас информации от компании обслуживающей зимнюю автодорогу, точной даты закрытия переправы нет. "Всё зависит от погодных условий и нормативов на содержание зимней дороги, пока не известно, когда примут решение по закрытию дороги" - сообщили нам в компании.

(с) Усинск.Онлайн