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31.03.2017 18:51
Зимник Усинск-Печора рекомендован только для полноприводной техники
Ледовая переправа ещё в удовлетворительном состоянии, однако на поверхности уже стали появляться лужи.
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Как сообщают автолюбители, рискнувшие "прорваться" по зимней автодороге, проезд рекомендован только для машин с полным приводом и для грузовой техники. Дорога в некоторых местах затруднена для машин с маленьким клиренсом и неполным приводом, автовладельцы все чаще прибегают к помощи троса и грузовых авто.

В некоторых местах растаял снег и образовались большие лужи, то же самое происходит на ледовых переправах. К примеру, ледовая переправа на ручье Виловатник на 30 см уже заполнена водой. Проезд по ней возможен, но на свой страх и риск.

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С осложнениями на трассе сталкиваются и водители грузовых автомобилей. После продолжительных положительных температур и резкого похолодания дороги в горку превратились в лед. Это вызывает трудности с подъемом у грузовых автомобилей. Только сегодня наш читатель столкнулся по дороге в Печору с двумя площадками не сумевшими преодолеть преграду.

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По имеющейся у нас у нас информации от компании обслуживающей зимнюю автодорогу, точной даты закрытия переправы нет. "Всё зависит от погодных условий и нормативов на содержание зимней дороги, пока не известно, когда примут решение по закрытию дороги" - сообщили нам в компании.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (7)

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  • $
    31.03.2017, 20:24:40
    1
    я на ВАЗ 2110 спокойно проехал 29.03.2017г
  • $
    31.03.2017, 20:29:53
    2
    Теперь ремонтировать надо все оторвал что мог
  • Мтм
    31.03.2017, 21:46:15
    1
    Мозг себе отремонтируй ! Вчера на мондео приехал , без потерь .
  • я
    31.03.2017, 22:03:14
    2
    Устаревшая информация, это было неделю назад. В четверг не было ни одной лужи, но дорога отвратительная, колея, барханы и ужастный гололед.
    • Гость
      31.03.2017, 22:06:38
      0
      Короче, хана зимнику?
  • ja komi
    01.04.2017, 2:29:22
    3
    Уважаемые автолюбители!!! Не рискуйте и не выезжайте без лишней надобности на начинающий таять зимник потому-что если что МЧС вы не дождетесь (т.к они звонят старостам ближайших сел )а они с большой неохотой выезжают на такие мероприятия(сами поймите трястись на тракторе бывает до 50 км никому не охота) пожалуйста не игнорируйте знаки которые стоят на переправе!!!
  • БГБ
    01.04.2017, 11:56:55
    1
    На Ошке воды нет. На Виловатнике 10 см. На Печоре все замерзло. Коряво но проезжаемо на всем с зимней резиной.
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