С января по март в Усинске произошло 15 пожаров

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Усинска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми опубликовал сводку пожаров за первый квартал.

За первый квартал 2017 года на территории Муниципального образования городского округа «Усинск» зарегистрировано 15 пожаров с прямым ущербом 240 000 рублей (за аналогичный период прошлого года (АППГ) – 9 (+1 объект пожара человек) пожаров с прямым ущербом 170 000 рублей). В сравнении с АППГ общее количество пожаров увеличилось на 33,3 %, прямой ущерб уменьшился на 29,1 %. На пожарах погибло 2 человека (за АППГ - 3). Травмировано 2 человека (за АППГ - 2). Спасен 0 человек (за АППГ - 1), эвакуировано 0 человек (за АППГ - 15), спасено материальных ценностей на сумму 9 750 000, рублей (за АППГ – 6 200 000 рублей). Огнем уничтожено 5 строений (за АППГ - 3). Огнем повреждено 4 единицы передвижной автотракторной техники (за АППГ - 1), в 2017 году уничтожено 0 единиц передвижной автотракторной техники (за АППГ - 0).

За истекший период 2017 года зарегистрирован 1 пожар в СОТ «Рябинушка» (дачный дом гр. Блиновой О.В.) и 1 пожар в дачном массиве в районе Аэропорта г.Усинска (за АППГ – 0).

Уважаемые жители города Усинска, если у Вас или у ваших соседей случился пожар, главное - сразу же вызвать пожарную охрану. Если загорелся бытовой электроприбор, постарайтесь его обесточить, если телевизор - прежде всего, выдерните вилку из розетки или обесточьте квартиру через электрощит. Помните! Горящий телевизор выделяет множество токсических веществ, поэтому постарайтесь сразу же вывести из помещения людей. Накройте телевизор любой плотной тканью, чтобы прекратить доступ воздуха. Если это не поможет, через отверстие в задней стенке залейте телевизор водой. При этом старайтесь находиться сбоку: ведь кинескоп может взорваться. Проверьте, закрыты ли все окна и форточки, иначе доступ свежего воздуха прибавит огню силы. Если горят другие электрические приборы или проводка, то надо выключить рубильник, выключатель или электрические пробки, и после этого вызвать пожарных.

Если пожар возник и распространился в одной из комнат, не забудьте плотно закрыть двери горящей комнаты - это помешает огню распространиться по всей квартире и лестничной площадке. Уплотните дверь мокрыми тряпками, чтобы в остальные помещения дым не проникал. В сильно задымленном пространстве нужно двигаться ползком или пригнувшись.

Если вы видите, что ликвидировать возгорание своими силами не удается, немедленно уходите. Возьмите документы, деньги и покиньте квартиру через входную дверь. Если путь к входной двери отрезан огнем и дымом - спасайтесь через балкон. Кстати, самые безопасные места в горящей квартире - на балконе или возле окна. Здесь пожарные найдут вас быстрее! Только оденьтесь потеплее, если на улице холодно. Открывайте дверь на балкон осторожно, поскольку пламя от большого притока свежего воздуха может усилиться. Не забудьте плотно закрыть дверь балкона за собой.

Поскольку огонь и дым распространяются снизу вверх, особенно осторожными должны быть жители верхних этажей.

Если вы случайно оказались в задымленном подъезде, двигайтесь к выходу, держась за стены (перила нередко ведут в тупик). Находясь в высотном доме, не бегите вниз сквозь пламя, а используйте возможность спастись на крыше здания, не забывайте использовать пожарную лестницу. Во время пожара запрещено пользоваться лифтом - его в любое время могут отключить. Кроме того, вы сами загоните себя в ловушку, так как можете «зависнуть» в лифте между горящими этажами и получить отравление угарным газом. Выбираясь из подъезда на улицу, как можно дольше задержите дыхание, а еще лучше - защитите нос и рот мокрым шарфом или платком.

При первых признаках пожара, сразу звоните по телефону «01», с сотового – «101, 112».

(с) Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Усинска тел: 8(82144) 25-5-44