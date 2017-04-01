Усинская больница проводит акцию, посвященную всемирному дню здоровья

Здоровье является одной из основных ценностей и самым дорогим богатством человека. От состояния здоровья в большинстве своем зависит и все остальное в жизни людей. Этот подарок природы является одновременно и системой с удивительным запасом прочности, и весьма хрупким даром.

В СУББОТУ 8 АПРЕЛЯ 2017 года в рамках Всемирного дня здоровья Усинская центральная районная больница проводит различные мероприятия, цель которых - привлечение внимания каждого жителя нашего города к сохранению своего здоровья, а также выявление риска развития самых распространённых заболеваний, таких как например гипертония, сахарный диабет, атеросклероз.

ИТАК, ВО-ПЕРВЫХ, в холле торгового центра «Норд Хаус» в субботу 8 апреля с 11:00 до 13:00 вас ждут медицинские работники взрослой поликлиники.

Они смогут:

определить уровень сахара и холестерина в крови;

измерить уровень вашего артериального давления;

определить наличие у вас лишнего веса;

определить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний;

обеспечить вас красочными памятками, которые подскажут вам что делать, чтобы как можно дольше оставаться здоровым и активным.

Так же Вас на месте проконсультирует врач терапевт и врач кардиолог. Кроме того, уже здесь вы сможете начать проходить диспансеризацию (вам проведут некоторые исследования и дадут направления на дальнейшее обследование в соответствии с вашим возрастом).

ВО-ВТОРЫХ, в этот день с 8 до 12 часов в городской поликлинике без предварительных записей вы сможете пройти флюорографию, маммографию, смотровой кабинет. Фельдшер доврачебного кабинета выпишет направление на сдачу крови для определения онкомаркера рака предстательной железы (ПСА) мужчинам, которым уже стукнуло 40.

В-ТРЕТЬИХ, для населения, проживающего в районе улиц, расположенных удаленно от поликлиники будет организована работа передвижного флюорографа, которая будет установлена возле здания Роспотребнадзора, что на улице Молодежной, д.22а с 11:00 до 13:00. (при себе необходимо иметь паспорт и желательно полис ОМС).

И В ЗАКЛЮЧЕНИИ. Темой Всемирного Дня здоровья в 2017 году стала борьба с депрессией. Девиз звучит так «Депрессия: давай поговорим». Считается, что данный шаг поможет развеять негативные стереотипы, связанные с этим заболеванием, и подтолкнуть большее число людей к тому, чтобы обратиться за помощью.

Чтобы предоставить жителям, которым это необходимо, такую возможность Усинская больница приглашает посетить врача психотерапевта с 9:00 до 11:00 в кабинете № 111 расположенного в старом корпусе нашей больницы (отделение наркологии).

Медицинские работники Усинской центральной районной больницы ждут вас и желают вам крепкого здоровья и активного долголетия!

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