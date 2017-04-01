В Усинске вандалы раскрасили памятник нефтянику розовой краской

Сегодня днём десятки усинцев стали свидетелями акта вандализма, который сотворили с памятником нефтянику на площади перед кинотеатром "Томлун".

На площади перед кинотеатром "Томлун" перед жителями Усинска предстала картина невиданной дерзости вандалов. Всеми любимый памятник нефтянику был разукрашен розовой краской. В полицию Усинска уже обратились неравнодушные граждане с просьбой установить личности хулиганов. На данный момент на месте работают специалисты ОМВД Усинска, также просматриваются камеры видеонаблюдения и опрашиваются возможные свидетели.

Напомним, 31 августа на площади перед развлекательным центром «Томлун» состоялось торжественное открытие памятника нефтянику. Тогда в церемонии приняли участие первые лица республики, руководство Усинска, а так же горожане. Открытие памятника - это дань уважения ветеранам, а также тем, кто сегодня несет трудовую вахту на буровой, добывает, транспортирует и перерабатывает ее, всем тем, кто своим трудом каждый день укрепляет могущество нашей страны и республики. Скульптура была изготовлена в Сосногорске по макету местного мастера Михаила Сосина.

(с) Усинск.Онлайн