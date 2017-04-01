В Усинске вандалы раскрасили памятник нефтянику розовой краской

На площади перед кинотеатром "Томлун" перед жителями Усинска предстала картина невиданной дерзости вандалов. Всеми любимый памятник нефтянику был разукрашен розовой краской. В полицию Усинска уже обратились неравнодушные граждане с просьбой установить личности хулиганов. На данный момент на месте работают специалисты ОМВД Усинска, также просматриваются камеры видеонаблюдения и опрашиваются возможные свидетели.
Напомним, 31 августа на площади перед развлекательным центром «Томлун» состоялось торжественное открытие памятника нефтянику. Тогда в церемонии приняли участие первые лица республики, руководство Усинска, а так же горожане. Открытие памятника - это дань уважения ветеранам, а также тем, кто сегодня несет трудовую вахту на буровой, добывает, транспортирует и перерабатывает ее, всем тем, кто своим трудом каждый день укрепляет могущество нашей страны и республики. Скульптура была изготовлена в Сосногорске по макету местного мастера Михаила Сосина.
(с) Усинск.Онлайн
"всеми любимый" розовый нефтяник))).. также как и ж/д вокзал и очки которые на нас натягивают СМИ
и не надо только громких слов типа.....
"дань уважения ветеранам, а также тем, кто сегодня несет трудовую вахту на буровой" - ЧУШЬ
.... нищий нефтяник в розовых очках.
Некто старался . Даже всё вокруг не забрызгал . Похоже что не очень торопился .
"Награда" найдет своего героя ?
Жил на поляне розовый слон.
Может и был чуточку сер,
Обувь носил он сотый размер.
Но наступили дни перемен,
Хитрый охотник взял его в плен.
И в зоопарке, пасмурным днём,
Стал он обычным серым слоном.
Зря унываешь, нету беды,
Я то, ведь знаю, - розовый ты!
Может случайно, где-то во сне,
Ты прислонился к серой стене!
Добрый мой слоник, ты извини,
В жизни бывают серые дни!
Скоро подарит солнце рассвет,
Выкрасит кожу в розовый цвет!
В розовый цвет!
Тот убогий ( памятник)!