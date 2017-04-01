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01.04.2017 13:31
В Усинске вандалы раскрасили памятник нефтянику розовой краской
Сегодня днём десятки усинцев стали свидетелями акта вандализма, который сотворили с памятником нефтянику на площади перед кинотеатром "Томлун".
pamyatnik.jpg

На площади перед кинотеатром "Томлун" перед жителями Усинска предстала картина невиданной дерзости вандалов. Всеми любимый памятник нефтянику был разукрашен розовой краской. В полицию Усинска уже обратились неравнодушные граждане с просьбой установить личности хулиганов. На данный момент на месте работают специалисты ОМВД Усинска, также просматриваются камеры видеонаблюдения и опрашиваются возможные свидетели.

Напомним, 31 августа на площади перед развлекательным центром «Томлун» состоялось торжественное открытие памятника нефтянику. Тогда в церемонии приняли участие первые лица республики, руководство Усинска, а так же горожане. Открытие памятника - это дань уважения ветеранам, а также тем, кто сегодня несет трудовую вахту на буровой, добывает, транспортирует и перерабатывает ее, всем тем, кто своим трудом каждый день укрепляет могущество нашей страны и республики. Скульптура была изготовлена в Сосногорске по макету местного мастера Михаила Сосина.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (41)

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  • ...
    01.04.2017, 13:35:23
    2
    Негодяи
  • БГБ
    01.04.2017, 13:43:39
    79
    "Всеми любимый памятник нефтянику"
    Это Вы погорячились.
  • Теплая
    01.04.2017, 14:04:00
    31
    С 1 апреля))))
  • 123
    01.04.2017, 14:04:08
    2
    Там же камера висит, смотрит на площадь.
  • а еще сегодня
    01.04.2017, 14:05:59
    8
    все бездомные собаки съели весь снег во дворах и ушли в лес!
  • ...
    01.04.2017, 14:16:32
    2
    Не понимаю почему краску еще не смыли. Подошел, потрогал, краска осталась на пальцах. Смойте этот позор уже.
  • 1
    01.04.2017, 14:22:43
    6
    Хорошая шутеечка!
  • N
    01.04.2017, 14:27:44
    19
    Да наверно, потому что "не всеми любимый"
  • Киркоров
    01.04.2017, 14:31:52
    -6
    Вы вообще адекватные?
    Зачем так шутить? В чем суть? Только что проезжал, все в порядке!
    • ААААААА
      01.04.2017, 14:39:38
      8
      Киркоров в Усинске..... аааааааааа
  • lol
    01.04.2017, 15:00:05
    39
    аплодирую стоя....
    "всеми любимый" розовый нефтяник))).. также как и ж/д вокзал и очки которые на нас натягивают СМИ
    и не надо только громких слов типа.....
    "дань уважения ветеранам, а также тем, кто сегодня несет трудовую вахту на буровой" - ЧУШЬ
    .... нищий нефтяник в розовых очках.
    • lol
      01.04.2017, 16:02:11
      18
      шутка удалась)), УО - аплодисменты Вам))
  • Кос
    01.04.2017, 15:05:09
    11
    С днём дурака
    • Косу
      01.04.2017, 22:03:56
      4
      Точно!!!С праздником-парни (День дурака))))))
  • Нефтяник
    01.04.2017, 15:43:02
    16
    Да блин
    Реально так лучше выглядит это несуразное творение сына вора
  • гость
    01.04.2017, 16:06:22
    6
    Нефтяник на Тяна похож,сильно!
  • ***
    01.04.2017, 16:10:44
    23
    Как красиво сказано..."всеми любимый"..."дань уважения"...О какой "дани" и о каком "уважении" к тем что создал наш город может идти речь?Видимо просто надоела ложь - вот граждане и решились на такой шаг.Надоело платить многим уже непосильную квартплату...жить на пенсию сводя ели концы с концами...надоело будучи на пенсии подрабатывать - хотя многим уже ни по силам нести такое бремя.В строительство города и нефтепромысла все старожилы вкладывали свой труд,свое здоровье.свою жизнь...Но большинство осталось со своей нищенской пенсией. Многие усинцы давно уже шутят над статуей,название то придумали :"побирающийся нефтяник".
  • Маша
    01.04.2017, 16:36:33
    7
    Возьмут эту дурацкую идею и реально какой-нибудь памятник раскрасят. А вообще: что у редакции в голове, такие и шуточки
  • ---
    01.04.2017, 16:42:07
    4
    Свекольник
  • Затойчи
    01.04.2017, 16:51:48
    4
    :"побирающийся нефтяник".
    (с) И кто-то камень положил в её (его) протянутую руку ...
    Некто старался . Даже всё вокруг не забрызгал . Похоже что не очень торопился .
    "Награда" найдет своего героя ?
    • ::
      01.04.2017, 17:33:49
      8
      Стыдно ему стало, вот и покраснел...Уезжать собрался, к пальмам... чемодан рядом поставили..
  • Р
    01.04.2017, 18:55:23
    12
    Нефтяник с протянутой рукой
  • Газманов
    01.04.2017, 19:56:01
    -1
    Десятки
    Люди днем были почему не сразу вызвали полицейских все молча и смотрели получается значит им по барабану на свой город типа мы скоро уедем отсюда
  • Зверев
    01.04.2017, 19:58:53
    5
    Так то
    Не плохо смотрится памятник комару тоже надо в розовый покрасить
  • Р
    01.04.2017, 20:18:07
    3
    Комара надо нефтянику на плечо типа кровь сосет.
  • Сам прихожу
    01.04.2017, 21:53:27
    4
    Где баобабы вышли на склон
    Жил на поляне розовый слон.
    Может и был чуточку сер,
    Обувь носил он сотый размер.

    Но наступили дни перемен,
    Хитрый охотник взял его в плен.
    И в зоопарке, пасмурным днём,
    Стал он обычным серым слоном.

    Зря унываешь, нету беды,
    Я то, ведь знаю, - розовый ты!
    Может случайно, где-то во сне,
    Ты прислонился к серой стене!

    Добрый мой слоник, ты извини,
    В жизни бывают серые дни!
    Скоро подарит солнце рассвет,
    Выкрасит кожу в розовый цвет!
    В розовый цвет!
  • Avgur
    01.04.2017, 22:05:11
    6
    Наградить ! Это хоть как то скрасит
    Тот убогий ( памятник)!
  • Елена
    01.04.2017, 23:14:16
    0
    Почему не в голубой?
  • Аноним
    02.04.2017, 0:20:31
    5
    А, что Усинск Онлайн не выставляет новость, что Бывший зампред правительства Коми Тамара Николаева трудоустроилась в гостиницу «Сыктывкар»
    • БГБ
      02.04.2017, 7:58:59
      3
      Кастелянша?
    • Павел
      02.04.2017, 8:17:01
      2
      Да ладно, что серьезно? где написано?
      • Анон
        02.04.2017, 9:50:01
        3
        На БНК
  • Тян
    02.04.2017, 5:17:06
    -4
    Кто?! Кто посмел, с***ны дети!!!
  • )))
    02.04.2017, 7:34:55
    2
    Вахтовик который постоянно живет на чумодане.
  • Яков
    02.04.2017, 11:31:16
    4
    Ну всеми любимый памятник - это мягко говоря преувеличили. Все или почти все над ним потешаются. А кто это сделал -иядоген. (Прочти наоборот)
  • ???
    02.04.2017, 14:16:43
    2
    Так это правда? Или шутка первоапрельская?
    • "-"
      02.04.2017, 15:50:27
      -1
      Так это памятник косой себе поставил,увековечил себя нефТЯН.Интересно сокочил,или закроют его?
  • ***
    02.04.2017, 16:45:38
    2
    Комара - в честь жены Татьяны...что комар .что жена...вечно "пищат" .а порою еще больно жалят.
  • я
    03.04.2017, 7:47:44
    3
    а что тян был голубым или розовым?
  • ккк
    03.04.2017, 9:54:34
    1
    Наверно это сделали задниприводные
  • Wow
    03.04.2017, 20:16:13
    1
    pink oilman
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