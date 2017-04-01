01.04.2017 18:18
Выходное чтиво: "Мой Коми край"
Сегодня в рубрике "Выходное чтиво" усинский поэт Александр Кёльн.
Где покрыла хвоя хрустящий снег,
Там, где удит рыбу чудак-старик,
А земля промерзла на сотню лет,
Где полярный свет озаряет высь,
В середине холодных и темных зим,
А в лесу не люд, а олень и рысь,
Только там ощущаешь себя родным.
Красота полярного долгого дня,
Да скрипучей тундры искрящий вид,
Согревают в памяти у меня,
Как костер, который в тайге горит.
Пусть здесь сложно родиться, и сложно жить.
Пусть ничуть не похож он на жаркий рай,
Все равно я буду его любить,
Мой далекий, родимый,
Мой Коми край.
А вы, простите, как бабка, внешность заметили ( совершенно неуместно), а стих вам не по зубам.
А стих достойный уважения. Читается легко, просто и понятно. Молодец. Да и парень вполне приятный.