Выходное чтиво: "Мой Коми край"

Сегодня в рубрике "Выходное чтиво" усинский поэт Александр Кёльн.

Там, где ирбис застыл до прыжка за миг,Где покрыла хвоя хрустящий снег,Там, где удит рыбу чудак-старик,А земля промерзла на сотню лет,Где полярный свет озаряет высь,В середине холодных и темных зим,А в лесу не люд, а олень и рысь,Только там ощущаешь себя родным.Красота полярного долгого дня,Да скрипучей тундры искрящий вид,Согревают в памяти у меня,Как костер, который в тайге горит.Пусть здесь сложно родиться, и сложно жить.Пусть ничуть не похож он на жаркий рай,Все равно я буду его любить,Мой далекий, родимый,Мой Коми край.