<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

01.04.2017 18:18
Выходное чтиво: "Мой Коми край"
Сегодня в рубрике "Выходное чтиво" усинский поэт Александр Кёльн.
Aleksandr-Keln.jpg
Там, где ирбис застыл до прыжка за миг,
Где покрыла хвоя хрустящий снег,
Там, где удит рыбу чудак-старик,
А земля промерзла на сотню лет,
Где полярный свет озаряет высь,
В середине холодных и темных зим,
А в лесу не люд, а олень и рысь,
Только там ощущаешь себя родным.
Красота полярного долгого дня,
Да скрипучей тундры искрящий вид,
Согревают в памяти у меня,
Как костер, который в тайге горит.
Пусть здесь сложно родиться, и сложно жить.
Пусть ничуть не похож он на жаркий рай,
Все равно я буду его любить,
Мой далекий, родимый,
Мой Коми край.

Комментарии (23)

Добавить комментарий
  • как-то так
    01.04.2017, 18:24:34
    -1
    Умничка!! Браво!
  • БГБ
    01.04.2017, 18:40:58
    -2
    Классное было курево.
    Ирбис в Коми это китайский снегокат. Не сильно прыгучий. Хвоя кроет снег, или наоборот? Сложно родиться?
    • -_-
      02.04.2017, 9:54:54
      0
      Что курил?
      .
      • БГБ
        02.04.2017, 14:05:05
        2
        Препарат запретный, мешает деторождению.
    • усинка
      02.04.2017, 19:17:31
      1
      А еще ирбис - снежный барс. если что.
      • усинец
        02.04.2017, 20:58:24
        3
        Да-да, точно
        Я как-то барса ирбиса за нобелевским домом возле леса видел, он там на лыжню гадил.
  • Я
    02.04.2017, 7:44:45
    -1
    Молодец очень хорошее стихотворение!
  • Дантэс
    02.04.2017, 9:14:32
    -4
    Что то поэтов в Усинске развелось очень много .
    • Мартынов
      02.04.2017, 20:51:50
      2
      Бездельников потому как больше сталос.
  • ...
    02.04.2017, 11:33:32
    1
    Хорошая поэтесса
    • трёхточечнице
      02.04.2017, 11:57:30
      0
      Точки вы тоже стихи пишите? Покажите нам хоть один, а то как -то неприлично себя поэтессой называть, если ваши стихи не озвучены.
      • ...
        02.04.2017, 12:25:39
        0
        Я - мужик =)
        • точкам
          02.04.2017, 13:59:47
          0
          Так и автор не женщина.
          • ...
            02.04.2017, 14:06:31
            5
            Женская прическа, серьга в ухе, значит он - женщина =)
            • точкам
              02.04.2017, 20:23:02
              -1
              Так-то настоящие мужики внешность не обсуждают, тем более внешность мужчин. Ну разве что один на один с другом поговорят чуток и то к месту.
              А вы, простите, как бабка, внешность заметили ( совершенно неуместно), а стих вам не по зубам.
  • Маня
    02.04.2017, 11:47:23
    -3
    Здесь сложно родиться и сложно жить... Ведь правда так и есть. Хороший душевный стих.
    • БГБ
      02.04.2017, 14:03:42
      2
      Непроходимость родовых путей, или с зачатием проблемы?
      • БГБу
        02.04.2017, 14:11:00
        4
        До больницы проблема добраться.
  • Ирина
    02.04.2017, 12:42:40
    1
    Молодец! Мне понравилось!
  • Марго
    02.04.2017, 15:44:41
    4
    Не люблю парней с женскими прическами которые много ей внимания уделяют. Делают кудряшки, завиваются. Мужик должен носить мужскую прическу. Аккуратную стрижку.
    • так
      02.04.2017, 18:25:23
      -3
      Много внимания прическе уделяют те, кто каждый месяц в парикмахерскую бегает и лапшу с бороды вычёсывает, а у кого длинные- тому некогда- в пучок и вперёд. С кудряшками люди рождаются иногда. Вам бы только внешность обсуждать. Никто вас и не заставляет его любить.

      А стих достойный уважения. Читается легко, просто и понятно. Молодец. Да и парень вполне приятный.
  • Ром
    02.04.2017, 22:08:12
    -1
    БКБ у тебя непроходимость мозгов.
    • БГБ
      03.04.2017, 7:39:23
      -2
      А у тебя их вовсе нет.
      Даже ник не можешь переписать.
Последние комментарии
Последние объявления
   
 