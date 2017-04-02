Записки путешественника: "Весенний заполярный автостоп. Ухта - Нарьян-Мар"

Около 850 километров и пара суток в дороге. Разбитые и размытые грунтовки, тающие зимники и ледовые переправы.

Утренний выезд из Ухты. Легковая до Ираеля с оптимистичным молодым парнем, ловко маневрирующим на разбитой дороге.

Час прогулки в снегопад на повороте на Печору в ожидании попутной машины... И вот он, долгожданный Урал с интересным, веселым водителем и играющим в кабине русским роком.

Ближе к Печоре меня пересаживают в следующий Урал, идущий прямо в Нарьян-Мар. Водитель колеблется, но, пообщавшись за чаем, забирает с собой. Он оказывается не слишком разговорчивым, вывести на длинный разговор его не удается, так что я погружаюсь в свои мысли, созерцание дороги и легкую дремоту, из которой меня ежеминутно выводят скачки по ямам. Урал оказывается лет на 20 моложе своего предыдущего собрата, но от тряски это не спасает. Даже старожилы говорят, что не видели настолько плохой дороги.

А тем временем водитель спокойно потягивает вино за рулем (кажется, на отдаленных северных трассах это чуть ли не норма), в прочем, выбирать не приходится, да и напиваться он не собирается.

Далеко за полночь пересекаем ледовую переправу через реку Печора и останавливаемся немного поспать в Усть-Усе.

Спустя несколько часов опять выдвигаемся в путь. Вокруг сотни месторождений, но почему-то дорогой совсем никто не занимается. Видно, что последние попытки ремонта были очень давно. На бетонках разъехались плиты, на грунтовках глубокая колея, асфальта почти нет, всё в огромных ямах. По обочинам местами стоят брошенные машины, как напоминание о недавней суровой зиме.

На границе Коми и Ненецкого автономного округа начинается тундровая зона, появляется яркое солнце. К полудню подъезжаем в Харьяге, вахтовому поселку нефтяников, обедаем в столовой, где цены, на удивление, не столь велики для отдаленного севера (суп 100 рублей, второе в районе 150, чай 30).

Оказывается, что зимник закрыт до вечера из-за оттепели. Едем к началу зимней дороги ждать её открытия.

Коротая время, гуляю по солнечной тундре в сопровождении обаятельных местных собак, пью чай и читаю. Водитель же отсыпается перед ночной дорогой.

После восьми вечера выезжаем на зимник, хотя до его официального открытия остается еще пара часов. Перед этим водитель снова выпивает бутылку вина.

Сразу начинаются приключения: прорываемся сквозь сильную метель, застреваем и ждем трактор, чтобы нас подняли в горку, ищем солярку по знакомым, работающим на зимнике, которые сдают её в 1,5-2 раза дешевле.

Поток машин на зимнике достаточно большой, дорога в неплохом состоянии, по крайней мере намного лучше предыдущих участков пути.

Ближе к полуночи ложусь спать, так как бодрствовала весь день. Просыпаюсь за час до рассвета, тьма быстро превращается в густые синие сумерки, а ближе к 4 утра окончательно рассветает, и открываются белоснежные просторы вокруг.

Мы же тем временем уже подъезжаем к Нарьян-Мару. Останавливаемся перед городом, чтобы поспать пару часов, так как еще слишком рано: водителю на разгрузку, а мне на вписку.

Ранним утром водитель высаживает меня в поселке Искателей перед Нарьян-Маром, откуда я быстро добираюсь автостопом до центра города, оставляю вещи у девушки, принимающей меня там по каучсерфингу, и отправляюсь гулять.

(с) Ирина Денщикова