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02.04.2017 11:01
Записки путешественника: "Весенний заполярный автостоп. Ухта - Нарьян-Мар"
Около 850 километров и пара суток в дороге. Разбитые и размытые грунтовки, тающие зимники и ледовые переправы.
uhta-irael.jpg

Утренний выезд из Ухты. Легковая до Ираеля с оптимистичным молодым парнем, ловко маневрирующим на разбитой дороге.

Irael.jpg

Час прогулки в снегопад на повороте на Печору в ожидании попутной машины... И вот он, долгожданный Урал с интересным, веселым водителем и играющим в кабине русским роком.

irael-pechora.jpg

Ближе к Печоре меня пересаживают в следующий Урал, идущий прямо в Нарьян-Мар. Водитель колеблется, но, пообщавшись за чаем, забирает с собой. Он оказывается не слишком разговорчивым, вывести на длинный разговор его не удается, так что я погружаюсь в свои мысли, созерцание дороги и легкую дремоту, из которой меня ежеминутно выводят скачки по ямам. Урал оказывается лет на 20 моложе своего предыдущего собрата, но от тряски это не спасает. Даже старожилы говорят, что не видели настолько плохой дороги.

А тем временем водитель спокойно потягивает вино за рулем (кажется, на отдаленных северных трассах это чуть ли не норма), в прочем, выбирать не приходится, да и напиваться он не собирается.

Далеко за полночь пересекаем ледовую переправу через реку Печора и останавливаемся немного поспать в Усть-Усе.

ustusa-usinsk.jpg

Спустя несколько часов опять выдвигаемся в путь. Вокруг сотни месторождений, но почему-то дорогой совсем никто не занимается. Видно, что последние попытки ремонта были очень давно. На бетонках разъехались плиты, на грунтовках глубокая колея, асфальта почти нет, всё в огромных ямах. По обочинам местами стоят брошенные машины, как напоминание о недавней суровой зиме.

krug.jpg

На границе Коми и Ненецкого автономного округа начинается тундровая зона, появляется яркое солнце. К полудню подъезжаем в Харьяге, вахтовому поселку нефтяников, обедаем в столовой, где цены, на удивление, не столь велики для отдаленного севера (суп 100 рублей, второе в районе 150, чай 30).

sobaki-nm.jpg

Оказывается, что зимник закрыт до вечера из-за оттепели. Едем к началу зимней дороги ждать её открытия.

zimnik-nm.jpg

Коротая время, гуляю по солнечной тундре в сопровождении обаятельных местных собак, пью чай и читаю. Водитель же отсыпается перед ночной дорогой.

После восьми вечера выезжаем на зимник, хотя до его официального открытия остается еще пара часов. Перед этим водитель снова выпивает бутылку вина.

haraga-imnik.jpg

Сразу начинаются приключения: прорываемся сквозь сильную метель, застреваем и ждем трактор, чтобы нас подняли в горку, ищем солярку по знакомым, работающим на зимнике, которые сдают её в 1,5-2 раза дешевле.

Поток машин на зимнике достаточно большой, дорога в неплохом состоянии, по крайней мере намного лучше предыдущих участков пути.

Ближе к полуночи ложусь спать, так как бодрствовала весь день. Просыпаюсь за час до рассвета, тьма быстро превращается в густые синие сумерки, а ближе к 4 утра окончательно рассветает, и открываются белоснежные просторы вокруг.

zimnik-na-nm.jpg

Мы же тем временем уже подъезжаем к Нарьян-Мару. Останавливаемся перед городом, чтобы поспать пару часов, так как еще слишком рано: водителю на разгрузку, а мне на вписку.

Ранним утром водитель высаживает меня в поселке Искателей перед Нарьян-Маром, откуда я быстро добираюсь автостопом до центра города, оставляю вещи у девушки, принимающей меня там по каучсерфингу, и отправляюсь гулять.

(с) Ирина Денщикова

Комментарии (23)

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  • Ю-ю
    02.04.2017, 11:44:50
    5
    Вино за рулем? Правда, что ли?
    • Артем
      02.04.2017, 12:39:42
      2
      Странно что вино, обычно пивас или водочка, на вкус и цвет...
      Смелая девчонка , не каждый автостопом согласиться ехать по зимнику все таки не поспать нормально не в туалет сходить не помыться.
    • 123
      02.04.2017, 13:03:37
      6
      Хоть бы номера замазала на фото.
  • Фыва
    02.04.2017, 12:18:40
    2
    Комментарий удален. Нарушение правил сайта
  • Меня зовут
    02.04.2017, 12:39:45
    4
    Комментарий удален. Нарушение правил сайта
  • Усинск
    02.04.2017, 13:02:06
    1
    ищем солярку по знакомым, работающим на зимнике, которые сдают её в 1,5-2 раза дешевле.
    ????????
  • кон
    02.04.2017, 13:08:28
    7
    Водитель потягивал вино.
    Не понял эта фраза про вино в упрёк или восхищением было? Или просто благодарностью за доставку живой и невредимой? И фото грузового авто чтоб побыстрее нашли для допроса или чтоб выгнали с работы? Если тебе что то не нравится вылазь и стой на обочине! В чужом монастыре свои порядки хочешь навезти? Не ты их создавала не тебе их переписывать. За такие поступки автостопников вас дальнобойщики к себе близко не будут брать! А из за вас нормальных голосующих людей не будут подбирать! Хотя как я вижу для Вас во время доложить не значит, что застучать. Мозги загажены на прочь! Вообще какой смысл в статье этой полоумн...й? Подстава одна на всех водил зимника.
    • так
      02.04.2017, 18:37:17
      4
      Обида, что ей не предложил.... дневник пятиклассницы про водителей- кто чего пил, кто чего ел, но уж никак не путешественника. Абсолютно ничего интересного.
  • Ой
    02.04.2017, 13:08:35
    3
    Собачки милые
  • кон
    02.04.2017, 13:13:07
    4
    Не водитель не разговорчивый попался
    Он сразу понял кто ты такая есть! Скажи спасибо что пенделем тебя не выкинул!
  • Эээ
    02.04.2017, 13:14:10
    8
    Каких сотню месторождений то она увидела интересно. Их всего то ничего.
  • Марина
    02.04.2017, 13:26:53
    9
    Хочется спросить уже после первых строк :"Девушка,а у вас все нормально с головой?"Ехать автостопом с незнакомыми людьми.Она конкретно искала приключение на одно место.Сколько их,таких" позитивных" пропало без вести.
  • -_-
    02.04.2017, 13:32:28
    6
    а мне на вписку
    Девушке восемнадцать-то есть? Ппц - на вписку пилила из Ухты в Нарьян-Мар. Лучше бы грамматику с орфографией подтянула.
  • -_-
    02.04.2017, 13:34:31
    0
    Комментарий удален. Нарушение правил сайта
    • бабай
      02.04.2017, 15:45:16
      3
      Сабака она бешеная всех сдала,полюбасу чапс у водилы потягивала.
    • -_-
      02.04.2017, 17:57:35
      4
      Номера затерли, а "Степаныча" нет...
      .
  • @
    02.04.2017, 15:47:27
    2
    А вписка это куда?
    • 2
      02.04.2017, 16:35:51
      6
      Комментарий удален. Нарушение правил сайта
    • 2
      02.04.2017, 21:18:31
      5
      Комментарий удален. Нарушение правил сайта
  • 1
    02.04.2017, 16:31:23
    2
    Посмотрел ее страницу vk...не нужно мед образования чтобы поставить диагноз. Она немного ..нутая.
  • ***
    02.04.2017, 16:36:43
    1
    Вино ...за рулем?Да еще по такой дороге?
  • 12
    02.04.2017, 23:51:06
    6
    не понял
    че такое "на вписку в Нарьян-Маре"? в Ухте мужиков нету? стоило столько ехать?
  • Тролль
    03.04.2017, 8:08:37
    1
    Комментарий удален. Нарушение правил сайта
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