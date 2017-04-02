02.04.2017 13:48
Бывший зампред правительства Коми Тамара Николаева трудоустроилась в гостиницу «Сыктывкар»
По данным БНК, Тамара Николаева назначена на должность заместителя директора ООО «Гостиничный комплекс» (гостиница «Сыктывкар»). Теперь бывший зампред правительства региона, а ранее заместитель Главы Усинска, работает под руководством экс-министра культуры Коми Анастасии Прокудиной, которая возглавила «Гостиничный комплекс» еще в декабре 2016 года.
Напомним, в конце октября прошлого года глава Коми Сергей Гапликов подписал, в том числе распоряжения об освобождении Анастасии Прокудиной от должности министра культуры, туризма и архивного дела, а Тамары Николаевой - от должности заместителя председателя правительства Республики Коми.
ООО «Гостиничный комплекс» создано в августе 2007 года. Уставный капитал общества составляет 114,4 млн рублей. Учредителем, которому принадлежит 100% доли, выступает АО «Объединенные услуги» (его единственный участник – Агентство Республики Коми по управлению имуществом со 100% доли в уставном капитале в 1,7 млрд рублей).
Рады снова Вас видеть!
Желаю, чтобы на новом месте все сложилось .
В чужом глазу....
Без вас разберутся,
Я понимаю, что вы приехали на 20 минет пообедать, Но вы же не в своем личном дворе, с вами рядом столько людей живет. Уважать своих соседей когда научитесь? Почему скорая и другие люди должны ждать когда вы насытетесь?
Да ладно бы, если жили во дворе, где путной парковки нет, а ведь именно в этом дворе в 10-и метрах прекрасная полупустая парковка, где машинам в 3 ряда стоять можно.
Так Гелиос борется за свой бизнес!!!
Так Гелиос борется за свой бизнес!!!
Унижая другого, унижаем себя.
Если бы к моим родным скорою вызывали, все номера этих машин, загораживающих проезд и фото были бы уже в прокуратуре.