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02.04.2017 13:48
Бывший зампред правительства Коми Тамара Николаева трудоустроилась в гостиницу «Сыктывкар»
По данным БНК, Тамара Николаева назначена на должность заместителя директора ООО «Гостиничный комплекс» (гостиница «Сыктывкар»). Теперь бывший зампред правительства региона, а ранее заместитель Главы Усинска, работает под руководством экс-министра культуры Коми Анастасии Прокудиной, которая возглавила «Гостиничный комплекс» еще в декабре 2016 года.
Tamara-Nikolaeva.jpg

Напомним, в конце октября прошлого года глава Коми Сергей Гапликов подписал, в том числе распоряжения об освобождении Анастасии Прокудиной от должности министра культуры, туризма и архивного дела, а Тамары Николаевой - от должности заместителя председателя правительства Республики Коми.

ООО «Гостиничный комплекс» создано в августе 2007 года. Уставный капитал общества составляет 114,4 млн рублей. Учредителем, которому принадлежит 100% доли, выступает АО «Объединенные услуги» (его единственный участник – Агентство Республики Коми по управлению имуществом со 100% доли в уставном капитале в 1,7 млрд рублей).

Комментарии (82)

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  • БГБ
    02.04.2017, 14:00:57
    0
    Растет.
    • БГБ
      02.04.2017, 21:32:10
      1
      Чо минусим?
      Это сарказм, ну или маразм.
  • мы
    02.04.2017, 14:01:44
    -15
    Удачи Тамара Николаевна!
    Рады снова Вас видеть!
  • Димон
    02.04.2017, 14:08:03
    -9
    Молодец. Не пошла на пенсию.
    • ЗАМ
      02.04.2017, 20:27:07
      3
      Сейчас Ваше время Дима Юра. Банкуйте. Вчера было их. А завтра будет наше. А вот тогда и посмотрим где откажитесь Вы.
  • Хахаха
    02.04.2017, 14:40:36
    11
    Горничными командует завхоз гостиницы. Заслуженно после правительства.
    • владимир
      05.04.2017, 12:31:06
      0
      работа то не плохая
  • м
    02.04.2017, 14:50:19
    -9
    Ничего страшного,она молодец,а вам только на диване лежать и все опошлять
  • Семенов
    02.04.2017, 14:53:52
    15
    посмотрим, где нынешие окажутся по окончании срока (а то глядишь и досрочно!)
  • 321
    02.04.2017, 15:03:36
    11
    При нынешнем состоянии дел в республике в команде Гапликова одни самоубийцы.
    • Бггг
      02.04.2017, 17:55:55
      2
      Отряд самоубийц
      .).
  • 1
    02.04.2017, 15:08:17
    4
    Хорошо выглядит
  • ***
    02.04.2017, 16:29:19
    15
    Сыктывкар .что бы ни было - южнее.Гостиница -какая ни есть - но все же "кормушка"...Не оскудеет рука дающего...руке "хапающего"...
  • Я
    02.04.2017, 17:12:54
    -4
    Есть поговорка-мы с Тамарой ходим парой...
    • ))))))
      02.04.2017, 18:06:14
      10
      А я рада буду её видеть в автозаке....с Гайзером...Судьба депутата))))))
  • lol
    02.04.2017, 18:04:48
    -4
    Несколько раз приходилось общаться - приятная, образованная женщина.
    Желаю, чтобы на новом месте все сложилось .
  • 32
    02.04.2017, 19:00:14
    2
    Собака лает - ветер носит
  • "32-у"
    02.04.2017, 19:10:13
    0
    Караван идет...
    • )))))
      02.04.2017, 19:25:07
      8
      А почему закрыли коменты под поздравлением с Днём геолога??(((((((Чего боимся??(((
      • )))))
        03.04.2017, 9:26:30
        8
        С Днём геолога я поздравила
        Антоновича...и написала:верните городу ХЛЕБОКОМБИНАТ!!!с..ка
  • усинец
    02.04.2017, 20:24:30
    18
    Телогреечка с косыночкой ей подошли бы больше, да ещё с Чужмарёвой и Халиловой в одной шеренге на вечерней поверке.
    • Усинцу
      02.04.2017, 20:31:11
      0
      От тюрьмы, да от сумы...
      В чужом глазу....
    • усинцу
      02.04.2017, 20:40:41
      -1
      А что у Чужмаревой лучше должность? Что то вроде секретаря или специалиста в Общественной палате. Лучше в Усинске замом мэра чем в Сыктывкаре даже директором гостиницы все таки большой управленческий стаж.
      • "
        03.04.2017, 6:09:34
        1
        Не скажи, в Сыкте лучше.
    • КалоШ
      03.04.2017, 10:10:37
      4
      Тамарка - расхитительница добра)))
  • Кем она устроилась
    02.04.2017, 22:03:16
    -3
    Комментарий удален. Нарушение правил сайта
    • "
      03.04.2017, 6:55:24
      0
      А Вы поди мамка?
  • ))
    02.04.2017, 22:30:31
    18
    Люди, а почему Филиппову оставили в культуре? Человек под следствием? Полляма с бюджета сп...? Кто ее крышует в Усинске?
    • Макар
      02.04.2017, 23:53:41
      -5
      дефицит
      Не хватает хороших специалистов
      • 00000
        03.04.2017, 6:06:31
        3
        Она хороший специалист? Ну да, понимает где и откуда можно сп....
    • мы
      03.04.2017, 11:04:56
      -7
      может хватит позорить человека!
      Без вас разберутся,
    • BZ
      04.04.2017, 1:34:37
      1
      "рука руку моет"
      А почему бывшего завуча бассейна Салимгареева снова вернули на руководящую должность, его же уволили за служебный подлог пару лет назад?
  • 0/0
    03.04.2017, 6:57:06
    -3
    А что в этом плохого. Хитрость и ловкость это очень хорошие черты характера.
    • БГБ
      03.04.2017, 7:16:33
      0
      Особо приятно,
      если тебя с помощью этих черт н.....и!
    • @
      03.04.2017, 7:51:44
      7
      Филиппова пи... из бюджета, то есть наши налоги! Вы хоть думаете, когда пишите про ее ловкость? Видно Вы из одного теста. Как говорится - рыбак рыбака.
    • так
      03.04.2017, 10:40:39
      3
      для 0/0
      Хитрость и ловкость хороши были бы, если для дворца, для города, а не себе любимой.
  • Р
    03.04.2017, 7:27:47
    2
    Гапликов тоже под следствием и ничего.Крыша пока есть
    • @
      03.04.2017, 7:48:55
      2
      Гапликов под следствием? Вау.. Тогда Николаева очень умная женщина!
    • @
      03.04.2017, 8:40:05
      4
      А Гапликов знает, что он под следствием? Надо ему позвонить.
  • я
    03.04.2017, 7:46:02
    -3
    Надзирателем около уличных туалетов
  • Р
    03.04.2017, 8:06:44
    0
    Одного крысу посадили,другой занял его место.
  • .....
    03.04.2017, 9:15:08
    5
    А где информация о зарплатах руководителей, их замов, главных бухгалтеров? Должна быть размещена на сайтах бюджетных и муниципальных учреждений. Кроме того, руководители, их заместители, главные бухгалтеры теперь должны будут размещать информацию о своей среднемесячной заработной плате в Интернете. За несоблюдение требования закона о соотношении зарплат с руководителем должен быть расторгнут трудовой договор, что закреплено в п. 1 ч. 2 ст. 278 ТК РФ. На сайте администрации нет свежей информации, на сайте црб нет информации. Интересно почему.....
    • Потому что
      03.04.2017, 9:36:24
      0
      декларации о доходах сдают по 31 марта. Разместят - почитаете, не волнуйтесь!
      • ......
        03.04.2017, 10:08:28
        3
        Хорошо, по 31 марта, а где информация за 14, 15 года? И на сайте ЦРБ размещён приказ, где написано в срок до 15 марта разместить информацию о зарплате, а не о всех доходах, разницу ощущаете? Доходов может быть много, разных, а вот зарплата, которую можно сравнить с зарплатой рядовых сотрудников одна.
        • .....
          03.04.2017, 23:45:16
          0
          С сайта црб уже убрали этот раздел про зарплату, приказы..... с чего бы это????
          • Я
            04.04.2017, 0:01:04
            0
            Этот http://syktyvdincrb.ru/zarabotnaya_plata
  • Кира
    03.04.2017, 9:20:58
    -3
    Комментарий удален. Нарушение правил сайта
    • Кире
      03.04.2017, 9:41:57
      2
      на каждый товар найдётся свой покупатель!!!
    • @
      03.04.2017, 10:26:42
      3
      Я так поняла вы для девочки по вызову годитесь? Ну флаг в руки, тоже ведь работа. Возможно не будет времени тут строчить. А хорошие п..всегда востребованы
      • для @
        03.04.2017, 10:39:38
        -2
        Ваша то точно и на фиг никому не нужна))Вот и строчите от зависти))
        • для Киры
          03.04.2017, 13:44:32
          -4
          Я рада, что ваша п.годится. Что касается меня, избави мя Господи от подобного.
          • О. Генри
            03.04.2017, 13:48:58
            3
            Не ссорьтесь девочки, приходите вечером ко мне в гости, я бесплатно оценю пригодность ваших п...
            • @
              03.04.2017, 14:17:38
              0
              Облезешь
              • О. Генри
                03.04.2017, 14:49:03
                1
                Оближешь ;)
                • ТМ
                  03.04.2017, 17:52:57
                  0
                  А мне чужой п****ы не жалко.
                • "
                  03.04.2017, 20:12:06
                  -2
                  Сексуально озабоченный гоблин . И не мечтай. Купи себе резиновую Зину.
                  • О. Генри
                    03.04.2017, 20:20:09
                    0
                    А я смотрю тебя заинтересовало мое предложение ))
                    • опять
                      03.04.2017, 20:22:25
                      1
                      Пошляки активизировались....
                    • 2
                      04.04.2017, 5:22:24
                      -1
                      Ага, всю жизнь мечтала
                      • О. Генри
                        04.04.2017, 8:15:57
                        3
                        Мечты сбываются ;)
                        • "
                          04.04.2017, 10:49:14
                          0
                          И не сбываются
                        • "
                          05.04.2017, 8:55:25
                          0
                          Вы меня насмешили. это я про ночь с пирожками. У вас очень завышена самооценка.
                          • О. Генри
                            06.04.2017, 9:03:47
                            0
                            Не пустословь! Приходи, докажу!
                      • Ugar
                        04.04.2017, 11:07:28
                        1
                        Видимо домечталась - домой вернулась только под утро...
                        • 3
                          04.04.2017, 13:43:18
                          0
                          Это вы о чем?
                          • 3-ке
                            04.04.2017, 13:49:35
                            0
                            Обратите внимание на время отправки сообщения
                            • 04.04.2017, 15:07:30
                              0
                              ЗЗачем? Это я рано встаю пирожки пеку
                              • О. Генри
                                05.04.2017, 8:14:38
                                0
                                Да ладно скромничать... Так и скажи всем, что это я всю ночь твой "пирожок" тебе "пек" )))
  • Так у нее
    03.04.2017, 10:29:23
    3
    Пониженная социальная ответственность!
  • Для "lol"
    03.04.2017, 15:19:02
    2
    Иметь диплом - не значит быть "образованной"...по своей сути обыденная "хабалка".Работа горничной - как раз по ней.
    • жуть
      03.04.2017, 15:46:20
      1
      Люди, очнитесь!!
      Почитаешь комментарии, аж страшно становится:- столько злорадства, распущенности. Тех, кто иначе высказываются, готовы "заклевать". Разве обязательно ваше мнение должны поддерживать все без исключения? Разве только вы правы? Детей за то что грубят ругаем, а вы сами себе почему позволяете так разговаривать и оскорб***ь не знакомых людей???
      • БГБ
        03.04.2017, 16:18:21
        0
        Очень даже
        знакомых.
        • так
          03.04.2017, 16:44:08
          3
          А знакомых можно оскорбить,да БГБ? И вас? Тогда и я назову кое- кого как они этого заслуживают.
          Да хамство везде. Вот сегодня в доме 16 по Пионерской к кому-то приехала скорая к 3 подъезду. Вижу у подъезда стоят 2 машины- одна носом в мусоропровод (до сих пор там), другая уперлась в подъездную дверь. Третья прижавшись стоит у спортивной коробки,давно стоит. К этой "прижавшейся" шине притулилась четвёртая машина. Скорая в нерешительности медленно подъехала к дорожным хамам, на середине дороги врачи вышли. Скорой пришлось ехать до гаражей, чтобы развернуться и подъехать к подъезду. Тот, что носом в подъезд стоял вышел, скорой пришлось сдать назад, чтобы это хамло выехать мог.
          Я понимаю, что вы приехали на 20 минет пообедать, Но вы же не в своем личном дворе, с вами рядом столько людей живет. Уважать своих соседей когда научитесь? Почему скорая и другие люди должны ждать когда вы насытетесь?
          Да ладно бы, если жили во дворе, где путной парковки нет, а ведь именно в этом дворе в 10-и метрах прекрасная полупустая парковка, где машинам в 3 ряда стоять можно.
          • Поддерживаю!
            03.04.2017, 16:53:31
            2
            Сама живу в этом доме. Можно было бы списать на то, что Гелиос снег зимой не чистит. Но... Летом та же история. Все машины стоят у подъезда или на газоне. Это ещё директор УК Гелиос в отпуске! Так у него вообще, стоянка у подъезда. В ответ на замечания жильцов поставил видеокамеру, чтобы гвоздиком кто-нибудь не отомстил. А вы говорите - уважение...
            • Пионерская 16
              03.04.2017, 17:12:47
              0
              Ждет не дождется, на инициативную группу постоянно пишет в полицию о возбуждении уголовного дела, то доводчик с двери сняли, а когда к нему в кабинет пришли, закрылся и написал на уголовное дело, что дверь металлическую сломали и ручку оторвали!
              Так Гелиос борется за свой бизнес!!!
            • Пионерская 16
              03.04.2017, 17:12:47
              0
              Ждет не дождется, на инициативную группу постоянно пишет в полицию о возбуждении уголовного дела, то доводчик с двери сняли, а когда к нему в кабинет пришли, закрылся и написал на уголовное дело, что дверь металлическую сломали и ручку оторвали!
              Так Гелиос борется за свой бизнес!!!
          • БГБ
            03.04.2017, 18:41:40
            0
            И даже пенделя дать.
            И про себя любимую не забудьте. Речь за николаеву. А вы трактат пишете за ваши нервы.
            • так
              03.04.2017, 19:03:34
              3
              речь? Это не речь, это нападки на всех, кто против..
              А что, Николаева не человек? Пусть со своими недостатками, со своими ошибками, со своими неправомерными поступками- пусть суд решает, как её за это наказать. Нам же здесь позволили высказать свое мнение, но никто не позволял унижать последними словами, и решать за неё кем ей работать и где. Мало того, что про Николаеву пишут правду и неправду, так ещё и друг на друга "кидаются", за мнение не схожее с их мнением.
              Унижая другого, унижаем себя.
              • БГБ
                04.04.2017, 7:33:56
                0
                Видали мы,
                как суд решает.
            • так
              03.04.2017, 19:10:48
              2
              про трактакт
              Нервы мои здесь не причём, просто со стороны это всё наблюдалось, лично меня никаким боком не коснулось. Просто мне не всё равно. А врачи и водитель скорой нервничали. А если б пришлось выносить больного на носилках?
              Если бы к моим родным скорою вызывали, все номера этих машин, загораживающих проезд и фото были бы уже в прокуратуре.
              • БГБ
                04.04.2017, 7:36:05
                0
                Хата
                с краю!
  • У нас говорят:
    03.04.2017, 20:22:15
    -2
    "Собаки лают, а волки своё дело делают"!
    для-(32) и 32-у
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