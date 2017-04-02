Бывший зампред правительства Коми Тамара Николаева трудоустроилась в гостиницу «Сыктывкар»

По данным БНК , Тамара Николаева назначена на должность заместителя директора ООО «Гостиничный комплекс» (гостиница «Сыктывкар»). Теперь бывший зампред правительства региона, а ранее заместитель Главы Усинска, работает под руководством экс-министра культуры Коми Анастасии Прокудиной, которая возглавила «Гостиничный комплекс» еще в декабре 2016 года.

Напомним, в конце октября прошлого года глава Коми Сергей Гапликов подписал, в том числе распоряжения об освобождении Анастасии Прокудиной от должности министра культуры, туризма и архивного дела, а Тамары Николаевой - от должности заместителя председателя правительства Республики Коми.

ООО «Гостиничный комплекс» создано в августе 2007 года. Уставный капитал общества составляет 114,4 млн рублей. Учредителем, которому принадлежит 100% доли, выступает АО «Объединенные услуги» (его единственный участник – Агентство Республики Коми по управлению имуществом со 100% доли в уставном капитале в 1,7 млрд рублей).