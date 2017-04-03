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03.04.2017 07:07
На этой неделе в Усинск придет весна
Предполагается, что в понедельник и во вторник территория республики еще останется в холодном арктическом воздухе.
vesna.jpg
фото: Александр Кавиев

Как сообщает центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми, температурный режим практически не поменяется, по ночам все так же ожидается в пределах -8...-15С, днем 0...-5С. На крайнем северо-востоке -15...-22С ночью и -5...-10С — днем.

В середине недели погода резко ухудшится. Ожидается, что территория республики попадет под влияние атлантических циклонов. С юго-западными ветрами будет поступать теплый и влажный воздух. Осадки на юге уже будут выпадать преимущественно в виде дождя, на севере — мокрого снега.

С четверга ночная температура ожидается около нулевой отметки, дневная — от +3С до +8С! Начнется активное снеготаяние. Тепло дойдет и в Заполярье, но там по ночам прогнозируется в пределах -2...-7С, днем — 0...-5С. И везде будет ветрено.

Комментарии (5)

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  • -_-
    03.04.2017, 9:20:30
    3
    гамно, а не погода
    (
  • Ю-ю
    03.04.2017, 11:05:05
    4
    Ну и пусть приходит, у меня сапоги резиновые есть и зонтик.
  • Владимир
    03.04.2017, 12:13:42
    -2
    - Придёт ли весна ???
    -Александр, спасибо за фото.
  • урурур
    04.04.2017, 6:38:50
    1
    А мне уже все равно какая погода, оденусь потеплее и пойду.Лишь бы на душе было хорошо.
  • Местный.
    04.04.2017, 17:42:52
    1
    Все качаем лодки а транспорт в отстой!!!
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