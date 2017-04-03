На этой неделе в Усинск придет весна

Предполагается, что в понедельник и во вторник территория республики еще останется в холодном арктическом воздухе.

фото: Александр Кавиев

Как сообщает центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми, температурный режим практически не поменяется, по ночам все так же ожидается в пределах -8...-15С, днем 0...-5С. На крайнем северо-востоке -15...-22С ночью и -5...-10С — днем.

В середине недели погода резко ухудшится. Ожидается, что территория республики попадет под влияние атлантических циклонов. С юго-западными ветрами будет поступать теплый и влажный воздух. Осадки на юге уже будут выпадать преимущественно в виде дождя, на севере — мокрого снега.

С четверга ночная температура ожидается около нулевой отметки, дневная — от +3С до +8С! Начнется активное снеготаяние. Тепло дойдет и в Заполярье, но там по ночам прогнозируется в пределах -2...-7С, днем — 0...-5С. И везде будет ветрено.