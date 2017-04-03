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03.04.2017 07:30
С лета запретят перевозить детей без автокресел или бустеров
Водителей оштрафуют за использование адаптеров для ремней безопасности.
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Уже в этом году автомобилисты смогут перевозить детей лишь в автокреслах и бустерах — дешевые устройства вроде адаптеров для ремней будут запрещены. За их использование придется платить такой же штраф, как за перевозку ребенка вообще без специальных приспособлений. Сейчас он составляет 3 тыс. рублей. Соответствующий правительственный документ будет принят до июня.

Лидер движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов призвал родителей не экономить на безопасности детей.

— Если у человека нет 20 тыс. на дорогое кресло, можно купить бывшее в употреблении (если, конечно, оно не было в ДТП). Или лучше сэкономить на пиве и размере телевизора, чем на безопасности ребенка.

По данным ГИБДД, за 2016 год в России на пассажирских сиденьях погибли 308 детей в возрасте до 12 лет. Большинство трагедий произошло из-за отсутствия детского кресла или же использования некачественного удерживающего устройства.

Комментарии (17)

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  • ///
    03.04.2017, 8:39:02
    16
    А если трое детей,куда,мля,их втиснуть эти кресла?!
    • ДЛ
      03.04.2017, 9:23:59
      -8
      машину побольше купи !
  • Угу
    03.04.2017, 8:56:21
    13
    С*** одним словом, и так в такси уже проще собаку провезти, чем ребёнка.
    • КС
      03.04.2017, 12:25:19
      -1
      В такси, именно в такси, Вам без проблем предоставят детское автокресло, а вот ара-бомбилы или бывалые межвахтовики, которые могут ездить только в Усинске или в тундре, Вам ничего не предоставят.
      • Угу
        03.04.2017, 23:39:57
        0
        Без проблем говорите? А вы часто вызываете такси с утра? Его и без кресла сложно вызвать, а если будешь заказывать с креслом, то вообще хрен дождёшься. А если 2 детей, много таксистов, которые могут мне предоставить 2 кресла? Сколько вызываю такси с ребёнком, ни разу не предоставили кресло, именно вызываю, а не такси от бордюра.
  • не димон
    03.04.2017, 9:22:31
    31
    Большинство трагедий произошло из-за отсутствия ДОРОГ!
    • Димон
      03.04.2017, 15:31:53
      5
      Плюсую 100
  • Алекс
    03.04.2017, 9:30:03
    13
    Как быть если ребёнок крупный и в кресло не помещается? Наверное, тот кто продвигает это правило имеет свой магазин по продажам детских автокресел.
    • Алексу
      03.04.2017, 9:38:42
      -16
      ну,следите за питанием вашего ребёнка
      • Андрей
        03.04.2017, 13:25:47
        4
        Если родители лилипуты то можно и за питанием следить, при нормальном росте и тело сложении сто делать
    • КС
      03.04.2017, 12:26:43
      1
      Автокресло нормальное купить.
      Только китайские кресла не рассчитаны на детей разной комплекции.
  • : /
    03.04.2017, 9:47:00
    2
    вы еще скажите не рожайте здоровых детей,а если крупный ребенок бустер в помощь )
    • для :/
      03.04.2017, 10:14:59
      3
      Крупный и здоровый-это два разных ребёнка.
  • Оксана
    03.04.2017, 11:27:39
    4
    Теперь мать с двумя детьми никогда не сможет проехать в такси!!!
  • Сергей
    03.04.2017, 11:29:50
    -5
    Оне
    Сможет проехать, но только на разбитой лада седан! Они довезут, для них правил нет!!!
  • ?
    03.04.2017, 12:43:43
    4
    Передачу посмотрите главная дорога все это развод
  • Гость
    04.04.2017, 15:42:09
    1
    Что еще придумаете?
    Пиво не пьем, телевизоры новые не покупаем, т.к. итак живём впритык... Будем ездить на автобусах, там еще можно без кресла проезжать. Да, кстати, почему? Это же тоже транспортное средство)
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