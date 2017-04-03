С лета запретят перевозить детей без автокресел или бустеров

Водителей оштрафуют за использование адаптеров для ремней безопасности.

Уже в этом году автомобилисты смогут перевозить детей лишь в автокреслах и бустерах — дешевые устройства вроде адаптеров для ремней будут запрещены. За их использование придется платить такой же штраф, как за перевозку ребенка вообще без специальных приспособлений. Сейчас он составляет 3 тыс. рублей. Соответствующий правительственный документ будет принят до июня.

Лидер движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов призвал родителей не экономить на безопасности детей.

— Если у человека нет 20 тыс. на дорогое кресло, можно купить бывшее в употреблении (если, конечно, оно не было в ДТП). Или лучше сэкономить на пиве и размере телевизора, чем на безопасности ребенка.

По данным ГИБДД, за 2016 год в России на пассажирских сиденьях погибли 308 детей в возрасте до 12 лет. Большинство трагедий произошло из-за отсутствия детского кресла или же использования некачественного удерживающего устройства.