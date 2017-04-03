<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

03.04.2017 08:46
Усинские власти не хотят обучать начинающих предпринимателей

Районы Коми не используют активно систему образования начинающих предпринимателей – бизнес-инкубаторы. От ряда муниципалитетов, в том числе и от МО ГО "Усинск", несколько лет не поступают заявки, а число обучаемых предпринимателей снижается.

inkubator.jpg

Как рассказала на заседании Президиума Госсовета Коми министр экономики региона Марина Анисимова, за последние годы в республике снизилось число обучаемых предпринимателей. Причиной тому она назвала низкую активность муниципальных властей, не подающих заявок на обучение.

По ее данным, с 2009 года в бизнес-инкубаторах Коми было обучено 3969 человек, 52% от общего количества обученных составили женщины – 2082 человека. За период с 2012 по 2015 годы было создано 490 хозяйствующих субъекта с 1164 рабочими местами.

- На практике не все муниципалитеты уделяют вопросам образования должное внимание. Так, за последние два года со стороны администрации Усинска, Сысольского и Усть-Цилемского районов не подавались заявки на проведение обучения. Кроме того, ни от одного муниципалитета не поступали предложения о темах обучения, - рассказала министр экономики Коми.

Также она отметила и общую тенденцию сокращения количества обучаемых предпринимателей.

- Наша главная задача – дать предпринимателям качественное образование на местах, обучить граждан основам предпринимательства, имея в виду правовые основы, основы бухгалтерского учета и ведения бизнеса. Это позволит предпринимателям эффективно использовать для развития своего бизнеса все инструменты поддержки со стороны государства, - подчеркнула Марина Анисимова.

Комментарии (7)

Добавить комментарий
  • ИП
    03.04.2017, 9:02:43
    4
    при нынешнне
    • ватсон
      03.04.2017, 10:48:59
      3
      Сама идея этого инкубатора просто смешна , и создана была для видимости деятельности
  • ох
    03.04.2017, 10:31:55
    4
    Простите, а чему могут научит наши муниципалитеты будущих руководителей? Так как они "работают" учиться не надо, достаточно школу закончить.
    Учиться у настоящих, грамотных и умелых руководителей, многие захотели бы.
  • Шрайбигус
    03.04.2017, 10:35:20
    11
    Заголовок поменять: Усинские власти не хотят НИЧЕГО!
    • -=-=
      03.04.2017, 10:58:37
      3
      Не хотят, или не умеют?
  • ПБЮЛ
    03.04.2017, 11:05:31
    5
    Пусть не помогают, лишь бы перестали мешать.
  • Обыватель
    03.04.2017, 15:11:46
    4
    Трудно .а точнее невозможно учить тому - чего сам не умеешь делать.Теория -к сожалению,увы,очень далека от практики.Обучение же предпринимателей- это просто бизнес,ничего личного...
Последние комментарии
Последние объявления
   
 