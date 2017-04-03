Усинские власти не хотят обучать начинающих предпринимателей

Районы Коми не используют активно систему образования начинающих предпринимателей – бизнес-инкубаторы. От ряда муниципалитетов, в том числе и от МО ГО "Усинск", несколько лет не поступают заявки, а число обучаемых предпринимателей снижается.

Как рассказала на заседании Президиума Госсовета Коми министр экономики региона Марина Анисимова, за последние годы в республике снизилось число обучаемых предпринимателей. Причиной тому она назвала низкую активность муниципальных властей, не подающих заявок на обучение.

По ее данным, с 2009 года в бизнес-инкубаторах Коми было обучено 3969 человек, 52% от общего количества обученных составили женщины – 2082 человека. За период с 2012 по 2015 годы было создано 490 хозяйствующих субъекта с 1164 рабочими местами.

- На практике не все муниципалитеты уделяют вопросам образования должное внимание. Так, за последние два года со стороны администрации Усинска, Сысольского и Усть-Цилемского районов не подавались заявки на проведение обучения. Кроме того, ни от одного муниципалитета не поступали предложения о темах обучения, - рассказала министр экономики Коми.

Также она отметила и общую тенденцию сокращения количества обучаемых предпринимателей.

- Наша главная задача – дать предпринимателям качественное образование на местах, обучить граждан основам предпринимательства, имея в виду правовые основы, основы бухгалтерского учета и ведения бизнеса. Это позволит предпринимателям эффективно использовать для развития своего бизнеса все инструменты поддержки со стороны государства, - подчеркнула Марина Анисимова.