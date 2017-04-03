В Усинске выросли цены на перец, мандарины и колбасы

Согласно результатам еженедельного мониторинга цен по 40 наименованиям продовольственных товаров в локальных сетях, сетевых магазинах и объектах нестационарной торговли, отмечен рост цен от 3 до 25% по таким позициям как перец сладкий, мандарины, виноград свежий, колбасы сырокопчёные.

Отчасти этот рост обусловлен изменением ассортимента, сменой поставщиков, а также повышением цен у оптовых поставщиков.

За период с 16 февраля по 16 марта 2017 года отмечено снижение цен на такие продукты как апельсины, яблоки, яйцо столовое, томаты свежие, сметана м.д.ж. (15%) в среднем от 4 до 25%.

В целом ситуация на территории муниципального образования по ценам на продукты питания стабильная.