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03.04.2017 09:50
В Усинске выросли цены на перец, мандарины и колбасы

Согласно результатам еженедельного мониторинга цен по 40 наименованиям продовольственных товаров в локальных сетях, сетевых магазинах и объектах нестационарной торговли, отмечен рост цен от 3 до 25% по таким позициям как перец сладкий, мандарины, виноград свежий, колбасы сырокопчёные.

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Отчасти этот рост обусловлен изменением ассортимента, сменой поставщиков, а также повышением цен у оптовых поставщиков.

За период с 16 февраля по 16 марта 2017 года отмечено снижение цен на такие продукты как апельсины, яблоки, яйцо столовое, томаты свежие, сметана м.д.ж. (15%) в среднем от 4 до 25%.

В целом ситуация на территории муниципального образования по ценам на продукты питания стабильная.

Комментарии (6)

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  • Павел
    03.04.2017, 11:07:25
    4
    Цены на бензин кто нибудь мониторит?
  • Гостья
    03.04.2017, 11:28:35
    0
    С теми ценами что сейчас в магазинах скоро вообще воздухом питаться будем
  • Нюк
    03.04.2017, 11:50:50
    3
    Это не новость для стабильного государства. Вот если бы это все подешивело..
  • усинка
    03.04.2017, 19:21:51
    0
    Если ничего не покупать, то цены нормальные
  • р
    03.04.2017, 20:22:53
    0
    Зато инфляция на месте
  • ххх
    04.04.2017, 6:36:25
    0
    Цена на яйца скоро взлетит, пасха на носу.
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