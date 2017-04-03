ЛУКОЙЛ-Коми повышает процент утилизации попутного газа

На Усинском ГПЗ ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» завершаются пусконаладочные работы на установке по сернистой очистке газа.

Новый объект позволит увеличить уровень утилизации – или полезного использования – попутного нефтяного газа (ПНГ). На Усинском месторождении, одном из крупнейших промыслов ЛУКОЙЛ-Коми, этот показатель после ввода установки выйдет на 95-процентный уровень.

Новая установка будет принимать сернистый газ с Усинского месторождения и выпускать готовую продукцию с содержанием сероводорода не выше 20 мг на кубометр.

Часть подготовленного «голубого топлива» направится на производственные нужды «ЛУКОЙЛ-Коми». Уже сегодня такой газ используется в качестве топлива на энергоцентре «Уса», где из него вырабатывают электричество. Также он будет использоваться на центральной котельной Усинска и Сосногорском ГПЗ.

Проект предусматривает организацию производственного процесса по замкнутому циклу. В колонне-абсорбере из поступающего ПНГ под воздействием чистого амина поглощается сера. Затем насыщенный амин очищается для дальнейшего использования, а отделенная от него сера будет реализовываться потребителям этого вида сырья.

Поэтапная реконструкция мощностей Усинского ГПЗ началась пять лет назад в связи с вводом в эксплуатацию новых месторождений в северной части Республики Коми и поставленной задачей повышения уровня утилизации ПНГ, добываемого вместе с нефтью и впоследствии отделяющегося от нее.

Перспективы ввода новых мощностей УГПЗ связаны не только с увеличением объема транспортировки попутного газа. Благодаря модернизации и повышению уровня полезного использования попутного газа снижается промышленное воздействие на окружающую среду за счет прекращения утилизации ПНГ на промысловых факелах.