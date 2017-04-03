На трассе Усть-Уса - Усинск "Волга" перевернулась на крышу

В результате дорожного происшествия водитель автомобиля получил перелом позвоночника.

Как сообщили нашей редакции в отделе по пропаганде дорожных происшествий ГИБДД по Республике Коми, сегодня в 3:25 на 14 км дороги Усть-Уса - Усинск произошло дорожно-транспортное происшествие.

Водитель 1960 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ-3110, двигаясь в направлении Усинска, выбрал небезопасную скорость движения и совершил наезд на препятствие. В результате чего произошло опрокидывание автомобиля "на уши".

У водителя диагностирован перелом поясничного отдела позвоночника, он госпитализирован. Имеет водительский стаж с 1995 года, к административной ответственности не привлекался.

Выписано предписание по статья 12.24 "нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего". Машина отогнана на стоянку. У водителя отобран биоматериал для выявления содержания алкоголя в крови.

(с) Усинск.Онлайн