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03.04.2017 12:03
На трассе Усть-Уса - Усинск "Волга" перевернулась на крышу
В результате дорожного происшествия водитель автомобиля получил перелом позвоночника.
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Как сообщили нашей редакции в отделе по пропаганде дорожных происшествий ГИБДД по Республике Коми, сегодня в 3:25 на 14 км дороги Усть-Уса - Усинск произошло дорожно-транспортное происшествие.

Водитель 1960 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ-3110, двигаясь в направлении Усинска, выбрал небезопасную скорость движения и совершил наезд на препятствие. В результате чего произошло опрокидывание автомобиля "на уши".

У водителя диагностирован перелом поясничного отдела позвоночника, он госпитализирован. Имеет водительский стаж с 1995 года, к административной ответственности не привлекался.

Выписано предписание по статья 12.24 "нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего". Машина отогнана на стоянку. У водителя отобран биоматериал для выявления содержания алкоголя в крови.

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(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (13)

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  • -=-=
    03.04.2017, 12:10:29
    1
    Какое препятствие на дороге?
    • 222
      03.04.2017, 12:24:57
      3
      На Комиинформе написано - в стеллу Лукойла
  • КС
    03.04.2017, 12:30:52
    12
    Препятствие - это трамплин для каскадеров?
    Или как всегда выбоина была такая, что машина управление потеряла?
    Пусть организация обслуживающая этот участок ответит за происшествие.
    Песком же они смогли все засыпать, причем к бабке на ходи, сразу после того как узнали об аварии.
  • Катюша
    03.04.2017, 12:41:41
    3
    "Машина отогнана на стоянку. Отобран биоматериал для выявления содержания алкоголя в крови." Что за манера писать? Возникает чувство, что биоматериал у авто отобрали...
  • ...
    03.04.2017, 13:18:54
    1
    С 1995 года не привлекался? Да ездил ли он вообще?
    Желаю выздоровления, очень нехорошая травма.
  • Марсель
    03.04.2017, 13:27:54
    -3
    Повезло парню, что в Татру сзади стоящую неупечатался, тогда я думаю легкими травмами бы не закончилось
    • Потап
      03.04.2017, 13:45:58
      8
      Перелом позвоночника - легкая травма? о_О
      • Марсель
        03.04.2017, 13:56:40
        1
        Не увидел, так быстро пробежался. Да уж, жесть.
  • Наталья
    03.04.2017, 14:45:34
    4
    Знаю этого мужчину, всю свою трудовую деятельность провел за рулем без единого дтп.
    • ДЛ
      04.04.2017, 10:02:46
      1
      Сучок то этот пьяный еще оказался!
  • wow
    03.04.2017, 20:20:55
    2
    Почему 14-й км? Откуда считать-то?
    Головные же .
  • aesea
    04.04.2017, 21:17:43
    1
    так этож мэрс на фото
    • Дядя
      05.04.2017, 7:16:35
      1
      При столкновении волга превращается в мэрс
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