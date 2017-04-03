Как сообщили нашей редакции в отделе по пропаганде дорожных происшествий ГИБДД по Республике Коми, сегодня в 3:25 на 14 км дороги Усть-Уса - Усинск произошло дорожно-транспортное происшествие.
Водитель 1960 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ-3110, двигаясь в направлении Усинска, выбрал небезопасную скорость движения и совершил наезд на препятствие. В результате чего произошло опрокидывание автомобиля "на уши".
У водителя диагностирован перелом поясничного отдела позвоночника, он госпитализирован. Имеет водительский стаж с 1995 года, к административной ответственности не привлекался.
Выписано предписание по статья 12.24 "нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего". Машина отогнана на стоянку. У водителя отобран биоматериал для выявления содержания алкоголя в крови.
(с) Усинск.Онлайн
Или как всегда выбоина была такая, что машина управление потеряла?
Пусть организация обслуживающая этот участок ответит за происшествие.
Песком же они смогли все засыпать, причем к бабке на ходи, сразу после того как узнали об аварии.
Желаю выздоровления, очень нехорошая травма.
Головные же .