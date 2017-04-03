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03.04.2017 14:04
Согревая теплом сердца
Усинск – город хоть и небольшой по объёму, хоть и проскальзывают в соцсетях нотки недовольства жителями, но полон он добрыми, отзывчивыми людьми. Яркий показатель тому – как проходят акции в поддержку Кирилла Крутякова.
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фото: Усинская новь

Уверена, многие в городе узнали о мальчике в первый раз с месяц назад, но не пожалели своего времени, а главное, денег, чтобы на шаг или два приблизить его к выздоровлению. В стенах многих учреждений не прекращаются мероприятия, в ходе которых собираются единички и нолики, да так активно, что уже около двухсот тысяч набрали. Просто поделите количество жителей и количество собранного – вы поймёте, что добрых людей вокруг вас много.

Помогают и предприниматели – как владельцы торговых точек, так и «владельцы заводов-пароходов». Каждый старается в меру возможностей увеличить шанс Кирилла на полноценную жизнь. Помогают и общества, в которых люди собираются по интересам. Например, литературное объедение «Северная лира» на встрече, посвящённой Международному дню поэзии, организовала сбор денежных средств. Ценители русской и зарубежной литературы как никто другой знают цену жизни.

Продолжаются мероприятия в ледовом дворце, организуемые «Фабрикой праздников». Нельзя не верить, что маленькому пациенту придут на помощь не только хрустящие купюры, но и все те силы, которые ребята вкладывают в своё дело.

Близится масштабное событие в ДК, подготавливаемое Молодёжным парламентом и их единомышленниками, «ДоброБазар». Посмотрите, возможно, кто-то из вас сможет внести свой вклад в Ларец добра (магазины «Эльдорадо», «Мир», «София», «Сияние севера»). Даже опущенная в копилочку стоимость шоколадки будет маленьким, но важным вкладом в дело, затеянное неравнодушными – ведь с миру по нитке...

А на следующий день после «ДоброБазара» пройдёт благотворительный концерт в «УГТУ», где состоится премьера песни «Жить», записанная горожанами. Приходите!

И нельзя не отметить: всё, что организуется в городе для лечения Кирилла, сопровождается улыбками, теплом сердец. Уверяю, отдав немного материальных ценностей, вы получите духовный покой и уверенность в том, что ваш вклад не упал в пустоту.

Желающие пожертвовать любую сумму могут перечислить деньги на счёт, открытый специально для Кирилла по просьбе неравнодушных, 40820810128780009394 – Д.С.Ш.

(с) Екатерина Казарина, газета "Усинская новь"

Комментарии (12)

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  • я
    03.04.2017, 14:28:54
    11
    Дай Бог чтобы Кириллу провели успешно операцию и чтобы он выздоровел и навсегда забыл о своей болезни. Здоровья всем кто пытается ему помочь а его маме терпения.
  • ))))))
    03.04.2017, 15:14:52
    8
    парню-выздоровления!!!!
    Деньги таким детям нужно выделять из бюджета,а вот заболевшим власть имущим-собирать на 1 канале и на 5)))
  • Кира
    03.04.2017, 15:56:11
    -8
    Комментарий удален. Нарушение правил сайта
    • тебе
      03.04.2017, 16:29:24
      1
      Ты за каждым следила и в кошелек что-ли заглядывала?
  • ***
    03.04.2017, 16:16:17
    -1
    В нашем то крае? У нас есть такие богатые нефтяные компании.Могли "нефтяные магнаты" скинуться на операцию.Почему не делают по "квоте",коль у самих денег нет.
  • Люся
    03.04.2017, 16:44:07
    4
    квота?
    У нас пока квоту дождешься......., а при онкологии промедление не есть хорошо.
  • Ливингстон
    04.04.2017, 0:48:07
    1
    йа собсна за обьем города хотел узнать, каков он? в литрах
    • ЫЖЫЧЛО
      04.04.2017, 7:21:25
      0
      Апиридил)
  • ЫЖЫЧЛО
    04.04.2017, 7:20:53
    0
    А что, простите, значит город "небольшой по объему"? Это сколько кубов?
  • зззз
    04.04.2017, 12:39:29
    0
    Последнее время слишком много желающих попиариться на почве благотворительности в нашем городе как видно тоже. Тот кто реально помогает о тех не слышно. И их не видно. А эти акции завлекаловки типа дашь денежку дадим бесплатно приз или что-то еще как-то благотворительностью не пахнут. А чем-то мутным. Есть расчетный счет для нуждающихся в лечении, тихо денег кинули и все, кто действительно хочет помочь. Ну, если другим способом не выманить людей на добро, хоть так. И все же.
  • Вика
    05.04.2017, 17:23:34
    0
    Стикина и Попов , хватит пиариться. Займитесь работой , у вас одни только гульки в вортасе..
    • БГБ
      05.04.2017, 17:24:57
      0
      Зато какие шедевры после них.
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