Согревая теплом сердца

Усинск – город хоть и небольшой по объёму, хоть и проскальзывают в соцсетях нотки недовольства жителями, но полон он добрыми, отзывчивыми людьми. Яркий показатель тому – как проходят акции в поддержку Кирилла Крутякова.

фото: Усинская новь

Уверена, многие в городе узнали о мальчике в первый раз с месяц назад, но не пожалели своего времени, а главное, денег, чтобы на шаг или два приблизить его к выздоровлению. В стенах многих учреждений не прекращаются мероприятия, в ходе которых собираются единички и нолики, да так активно, что уже около двухсот тысяч набрали. Просто поделите количество жителей и количество собранного – вы поймёте, что добрых людей вокруг вас много.

Помогают и предприниматели – как владельцы торговых точек, так и «владельцы заводов-пароходов». Каждый старается в меру возможностей увеличить шанс Кирилла на полноценную жизнь. Помогают и общества, в которых люди собираются по интересам. Например, литературное объедение «Северная лира» на встрече, посвящённой Международному дню поэзии, организовала сбор денежных средств. Ценители русской и зарубежной литературы как никто другой знают цену жизни.

Продолжаются мероприятия в ледовом дворце, организуемые «Фабрикой праздников». Нельзя не верить, что маленькому пациенту придут на помощь не только хрустящие купюры, но и все те силы, которые ребята вкладывают в своё дело.

Близится масштабное событие в ДК, подготавливаемое Молодёжным парламентом и их единомышленниками, «ДоброБазар». Посмотрите, возможно, кто-то из вас сможет внести свой вклад в Ларец добра (магазины «Эльдорадо», «Мир», «София», «Сияние севера»). Даже опущенная в копилочку стоимость шоколадки будет маленьким, но важным вкладом в дело, затеянное неравнодушными – ведь с миру по нитке...

А на следующий день после «ДоброБазара» пройдёт благотворительный концерт в «УГТУ», где состоится премьера песни «Жить», записанная горожанами. Приходите!

И нельзя не отметить: всё, что организуется в городе для лечения Кирилла, сопровождается улыбками, теплом сердец. Уверяю, отдав немного материальных ценностей, вы получите духовный покой и уверенность в том, что ваш вклад не упал в пустоту.

Желающие пожертвовать любую сумму могут перечислить деньги на счёт, открытый специально для Кирилла по просьбе неравнодушных, 40820810128780009394 – Д.С.Ш.

(с) Екатерина Казарина, газета "Усинская новь"