Усинские "Валенки" взяли "бронзу" чемпионата по "Что? Где? Когда?"

В очном финале Коми приняли участие 24 команды из Сыктывкара, Ухты, Усинска, Печоры и других городов и районов Коми.
От Усинска участвовали 4 команды - "Случай", "ЕУ", "Красавицы и Чудовище" и "Валенки".
Турнир состоял из 4 туров по 15 вопросов каждый. По итогам 60 вопросов команда из Усинска "Валенки" ответила на 30 вопросов. Столько же баллов набрала ещё одна команда - "Додо пицца" из Сыктывкара. В результате интеллектуальной перестрелки (ответы на вопросы до первой ошибки) "Валенки" всё-таки вырвали бронзу!
Ещё две команды из нашего города вошли в первую десятку - "ЕУ" - 5 место, "Красавицы и Чудовище" - 7 место.
1 место заняла команда "2 оттенка радуги" (Сыктывкар), 2 место у команды "Женская логика" (Сыктывкар).
Состав команды "Валенки" на финале был таков:
Бударецкий Станислав
Латкин Дмитрий
Семененко Валерий
Тананыкин Олег
Тарасов Павел
Скальская Лариса - капитан команды.
- Мы настраивались на победу, тренировались весь сезон, - говорит участник команды Станислав Бударецкий. - Команды на финале очень сильные, тем ценнее "бронза" Усинска.
На этом сезон Республики закончился, однако сезон в Усинске продолжается. Ещё одна игра пройдёт в апреле, а 21 мая состоится Кубок Совета города.
(с) Усинск.Онлайн
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