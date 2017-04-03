Усинские "Валенки" взяли "бронзу" чемпионата по "Что? Где? Когда?"

В минувшее воскресенье в Ухте прошел финал чемпионата Республики Коми по интеллектуальной игре.

В очном финале Коми приняли участие 24 команды из Сыктывкара, Ухты, Усинска, Печоры и других городов и районов Коми.

От Усинска участвовали 4 команды - "Случай", "ЕУ", "Красавицы и Чудовище" и "Валенки".

Турнир состоял из 4 туров по 15 вопросов каждый. По итогам 60 вопросов команда из Усинска "Валенки" ответила на 30 вопросов. Столько же баллов набрала ещё одна команда - "Додо пицца" из Сыктывкара. В результате интеллектуальной перестрелки (ответы на вопросы до первой ошибки) "Валенки" всё-таки вырвали бронзу!

Ещё две команды из нашего города вошли в первую десятку - "ЕУ" - 5 место, "Красавицы и Чудовище" - 7 место.

1 место заняла команда "2 оттенка радуги" (Сыктывкар), 2 место у команды "Женская логика" (Сыктывкар).

Состав команды "Валенки" на финале был таков:

Бударецкий Станислав

Латкин Дмитрий

Семененко Валерий

Тананыкин Олег

Тарасов Павел

Скальская Лариса - капитан команды.

- Мы настраивались на победу, тренировались весь сезон, - говорит участник команды Станислав Бударецкий. - Команды на финале очень сильные, тем ценнее "бронза" Усинска.

На этом сезон Республики закончился, однако сезон в Усинске продолжается. Ещё одна игра пройдёт в апреле, а 21 мая состоится Кубок Совета города.

(с) Усинск.Онлайн