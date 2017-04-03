Комментарии (9)

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Северо-западная транспортная компания» (г.Усинск), подозреваемого в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).
По данным следствия, руководитель организации уклонился от уплаты в бюджетную систему налога на добавленную стоимость и налога на прибыль, исчисленных за 2013-2015 годы, путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений. В результате в бюджетную систему Российской Федерации не поступило денежных средств на общую сумму более 20 млн. рублей.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств совершенного преступления, получение и закрепление доказательственной базы.
Как раз благодаря го-ву мы ничего своего не имеем . Все "арендуем".
Работал ты , с тебя вычитали подоходний налог , ущемлял себя , собрал денег - купил (квартиру , машину и тд.)
все вроде , нет - плати снова налоги , на имущество , на дорогу и тд .