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03.04.2017 16:43
В Усинске директор предприятия скрыл налогов на сумму 20 млн. рублей
В Усинске директор ООО «Северо-Западная транспортная компания» подозревается в совершении налогового преступления.
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Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Северо-западная транспортная компания» (г.Усинск), подозреваемого в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

По данным следствия, руководитель организации уклонился от уплаты в бюджетную систему налога на добавленную стоимость и налога на прибыль, исчисленных за 2013-2015 годы, путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений. В результате в бюджетную систему Российской Федерации не поступило денежных средств на общую сумму более 20 млн. рублей.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств совершенного преступления, получение и закрепление доказательственной базы.

Комментарии (9)

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  • Фекла
    03.04.2017, 17:26:13
    1
    А как его зовут?
    • Всезнайка
      03.04.2017, 23:35:12
      1
      Габит Эдик
  • Усинск
    03.04.2017, 17:41:48
    4
    Вокруг одно жульё. Все скрывают, уклоняются, присваивают. Имеют по 10 квартир, часов. И это в масштабах одного Усинска. А в масштабах всей России- подумать страшно. Вот всё сетуем на жизню ПЛОХУЮ.
    • Труд
      03.04.2017, 19:32:55
      -1
      сотрудника сразу видно! А мы не верим!
  • бекрия
    03.04.2017, 18:32:44
    4
    Ну в пору кричать "грабь,награбленное".
  • Усинка
    04.04.2017, 9:22:08
    -1
    посмотрю я как вы сами когда откроете фирму, заработаете, захотите ли отдавать государству дань...)))))
    • Гость
      04.04.2017, 14:03:56
      0
      Усинке
      Вообще-то, благодаря тому, что есть государство, ты и можешь открыть фирму и зарабатывать. Надо быть не против налогов, а против их разворовывания и неправильного расходования.
      • Hopi
        04.04.2017, 15:12:02
        2
        Гостю
        Да очнитесь вы наконец .
        Как раз благодаря го-ву мы ничего своего не имеем . Все "арендуем".
        Работал ты , с тебя вычитали подоходний налог , ущемлял себя , собрал денег - купил (квартиру , машину и тд.)
        все вроде , нет - плати снова налоги , на имущество , на дорогу и тд .
  • Усинке
    04.04.2017, 21:43:43
    -2
    В каждом государстве население платит налог.Это в первую очередь принцип государственности.Даже по Библии сказано отдать десятину.В том ,что предприниматели якобы скрывают часть налогов ,очень возможно не совсем правда...У нас так часто меняются "положения"о налогах.. что вполне можно допустить элементарную ошибку в начислении налога.Налоговики могут смотреть по одним "пунктам"положениям...а человек заплатил - но применил другие положения.Но если переплатил,назад ты их не получишь...не "вырвешь"...канут в лету.
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