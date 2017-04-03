В Усинске прошёл «День «Роснефти»

Программа традиционного мероприятия позволила участникам лучше познакомиться с деятельностью одной из крупнейших нефтегазовых компаний мира, узнать о её приоритетах и задачах, оценить эффективность сотрудничества «РН – Северная нефть» с учебными заведениями – стратегическими партнёрами и наметить направления дальнейшей работы.
Начался «День «Роснефти» в Уф УГТУ с бизнес-игры «Мне бы в небо». Студентам пришлось проявить гибкость, изобретательность, умение работать в команде, чтобы успешно конкурировать на рынке и оказаться в лидерах. По итогам игры были выявлены победители, сумевшие продемонстрировать стратегическое мышление и другие деловые качества.
Результатами, которых удалось достичь благодаря социальному партнёрству, поделились директор СОШ № 3 Наталья Акулова, директор Усинского политехнического техникума Олег Рубан и заместитель директора Усинского филиала УГТУ Владимир Сухарев.
Приведённые ими цифры, реализованные совместные проекты, а также планы свидетельствовали о том, что стратегический союз нефтяников и образовательных организаций в полной мере отвечает характеристике «эффективный» и имеет хорошие перспективы для дальнейшего развития.
За успешную реализацию совместных проектов и эффективное взаимодействие генеральный директор «РН – Северная нефть» В. Шульга вручил социальным партнёрам благодарственные письма.
Заслуженных наград были удостоены лучшие учащиеся «Роснефть-классов», студенты политехнического техникума и филиала Ухтинского государственного технического университета, а также победители конкурса «РН – Северная нефть» «Лучший наставник 2016».
В финале «Дня «Роснефти» учащиеся образовательных учреждений смогли задать вопросы сотрудникам «РН – Северная нефть», узнать об их выборе специальности и вуза, профессиональном становлении, приоритетах и формуле успеха.
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Справка
«День «Роснефти» - традиционное мероприятие, которое ежегодно проводится в вузах – стратегических партнёрах Компани и её дочерних обществ с целью профориентации учащейся молодёжи, знакомства студентов с перспективами прохождения практики и трудоустройства в Компании.
Пресс-служба ООО «РН – Северная нефть»
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