В Усинске прошёл «День «Роснефти»

В Усинском филиале Ухтинского государственного технического университета состоялся «День «Роснефти». Участие в нём приняли школьники профильных «Роснефть-классов» СОШ № 3, студенты и преподаватели политехнического техникума и Усинского филиала вуза.

Программа традиционного мероприятия позволила участникам лучше познакомиться с деятельностью одной из крупнейших нефтегазовых компаний мира, узнать о её приоритетах и задачах, оценить эффективность сотрудничества «РН – Северная нефть» с учебными заведениями – стратегическими партнёрами и наметить направления дальнейшей работы.

Начался «День «Роснефти» в Уф УГТУ с бизнес-игры «Мне бы в небо». Студентам пришлось проявить гибкость, изобретательность, умение работать в команде, чтобы успешно конкурировать на рынке и оказаться в лидерах. По итогам игры были выявлены победители, сумевшие продемонстрировать стратегическое мышление и другие деловые качества.

Результатами, которых удалось достичь благодаря социальному партнёрству, поделились директор СОШ № 3 Наталья Акулова, директор Усинского политехнического техникума Олег Рубан и заместитель директора Усинского филиала УГТУ Владимир Сухарев.

Приведённые ими цифры, реализованные совместные проекты, а также планы свидетельствовали о том, что стратегический союз нефтяников и образовательных организаций в полной мере отвечает характеристике «эффективный» и имеет хорошие перспективы для дальнейшего развития.

За успешную реализацию совместных проектов и эффективное взаимодействие генеральный директор «РН – Северная нефть» В. Шульга вручил социальным партнёрам благодарственные письма.

Заслуженных наград были удостоены лучшие учащиеся «Роснефть-классов», студенты политехнического техникума и филиала Ухтинского государственного технического университета, а также победители конкурса «РН – Северная нефть» «Лучший наставник 2016».

В финале «Дня «Роснефти» учащиеся образовательных учреждений смогли задать вопросы сотрудникам «РН – Северная нефть», узнать об их выборе специальности и вуза, профессиональном становлении, приоритетах и формуле успеха.

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Справка

«День «Роснефти» - традиционное мероприятие, которое ежегодно проводится в вузах – стратегических партнёрах Компани и её дочерних обществ с целью профориентации учащейся молодёжи, знакомства студентов с перспективами прохождения практики и трудоустройства в Компании.

Пресс-служба ООО «РН – Северная нефть»