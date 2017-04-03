Верховный суд решил, что ошибки гаишника в протоколе освобождают водителя от лишения прав

Верховный суд вернул права водителю, который проехался по встречной полосе. И только потому, что гаишник забыл указать, какой пункт правил нарушил водитель.

Вывод Верховного суда важен для всех, кто за рулем. Если при оформлении протокола автоинспектор допустил ошибки или пропустил существенные детали, водитель от наказания освобождается.

Именно с такой ситуацией столкнулся некто Давыденко. Его остановили за движение по встречной полосе в Краснодарском крае на дороге между Джубгой и Сочи. Инспектор недолго думая указал в протоколе, что водитель нарушил часть 4 статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушениях.

А вот какой именно пункт правил дорожного движения нарушил водитель, чтобы ему вменили такую суровую статью КоАП, предусматривающую и лишение прав, в протоколе прописано не было.

Примечательно, что мировой судья не обратил на это внимание. Отсутствие конкретного нарушения в протоколе осталось незамеченным и районным судом Краснодара, а также Краснодарским краевым судом. В итоге Давыденко был лишен прав на 4 месяца.

Однако с подобными решениями нижестоящих судов не согласился Верховный суд. Несмотря на то что сам водитель не отпирался и подтверждал, что он двигался по встречной полосе, суды должны были установить, какое именно нарушение он совершил.

Он совершал обгон под знаком "обгон запрещен"? Были установлены требования по движению по полосам? Может, был обгон на пешеходном переходе или в конце подъема? Водитель поворачивал налево или разворачивался? А может, он объезжал препятствие или обгонял тихоходное транспортное средство?

Все эти нюансы имеют значение при принятии решения о том, нарушил ли водитель правила. И если нарушил, то по какой статье КоАП это нарушение надо квалифицировать. Само по себе движение по встречной полосе еще не означает нарушения. Двигаться по встречке можно и при обгоне, если обгон не запрещен, а видимость обеспечивает безопасность маневра.

Надо сказать, что не все эти нарушения квалифицируются по части 4 статьи 12.15 КоАП. А некоторые маневры - это вообще не нарушения.

Мировой суд не соизволил изучить обстоятельства нарушения. Нигде не указано, при каких условиях было совершено нарушение. То есть совершенно непонятно, в чем конкретно виноват Давыденко. И какое именно нарушение правил он совершил. Этим не озаботился ни городской, ни краевой суд.

Именно по этой причине Верховный суд посчитал, что решения судов несправедливы. Не было проведено всесторонней и объективной оценки обстоятельств совершения правонарушения. Кроме того, по закону при недоказанности обстоятельств дело подлежит прекращению. А так как в данном случае обстоятельства вообще не изучались, то говорить об их доказанности бессмысленно.

Стоит напомнить, что любое сомнение должно толковаться в пользу обвиняемого. Но, по всей видимости, увидев в протоколе уже готовую статью КоАП, судьи не заморачивались какими-либо сомнениями.

Верховный суд отменил несправедливые решения нижестоящих судов, а также прекратил административное дело. Водителя прав не лишили.

О таких тонкостях при составлении протокола большинство водителей даже не догадываются. И покорно принимают наказание. А необходимо знать, что ошибки инспектора при составлении бумаг по сути трактуются в пользу водителя.

Примечательно, что инспекторы ДПС то ли из-за лени, то ли по незнанию довольно часто пишут в протоколе, что нарушил пункт такой-то Кодекса об административных правонарушениях.

А КоАП - это список наказаний. Но прежде чем наказывать, надо указать за что. То есть указать, какой пункт правил дорожного движения нарушил водитель. Например, корреспонденту "РГ" в подмосковных Бронницах за то, что он наехал колесом на сплошную линию, инспекторы пытались вменить часть 4 статьи 12.15. Но они так и не смогли ответить на вопрос, какой пункт правил дорожного движения он нарушил. В итоге отпустили с миром и правами.

Инспектор должен установить именно факт нарушения правил дорожного движения, а не ответственность за него. Недаром после выявления нарушения на дороге дело направляется в административную группу, где разбором ситуации занимаются опытные юристы.

Кроме того, неграмотно оформленный протокол или постановление - это повод избежать ответственности. Водителю только надо промолчать. Ни в коем случае не вносить в документ никаких изменений.

А после, когда дело дойдет до суда, спокойно и уверенно его обжаловать на том основании, что не указаны обстоятельства нарушения.