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04.04.2017 18:06
Как быстро выводится алкоголь из организма?
Одним из главных для большинства отечественных автомобилистов является вопрос: можно ли на следующий день садиться за руль, если накануне позволил себе немного лишнего?
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Напомним, «пьяная езда» карается в России строго. Водитель, пойманный на дороге в состоянии алкогольного опьянения, наказывается штрафом в размере 30 тыс. рублей и лишением прав на срок до двух лет. Отказ от медосвидетельствования приравнивается к признанию вины и влечет за собой такое же наказание. Вывод: чтобы сесть за руль, приходится ждать, когда алкоголь «выветрится» из организма. Встает вопрос: сколько (в минутах, часах, днях)?

Наука давно ответила на него. Есть конкретные цифры, выражающие время, которое должно пройти для того, чтобы алкоголь был полностью выведен из организма. Давайте разбираться!

Итак, есть три основных параметра, на которых строятся расчеты, - вес человека, крепость потребляемого алкоголя (для чистоты эксперимента смешивать в желудке напитки разных групп не рекомендуется – в этом случае реальные показатели могут сильно отличаться от расчетных) и, разумеется, количество выпитого. Есть и менее значимые факторы: состояние здоровья, самочувствие в данный момент, количество и качество закуски, продолжительность застолья и т.д. В любом случае, приведенные в представленной здесь таблице цифры – это лишь ориентир. Ему можно следовать, но не следует на него равняться!

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Комментарии (8)

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  • Игорь
    04.04.2017, 19:50:42
    3
    Не пей спиртное и таблица не нужна.
  • ЛМ
    05.04.2017, 4:36:09
    0
    Согласна. Лучше вообще не пить. Отдыхать и веселиться можно прекрасно и без спиртного.
    • LSD
      05.04.2017, 9:49:54
      11
      Я вот не пью, и мне очень скучно :(
    • RIo
      05.04.2017, 12:09:32
      -1
      А грустить и заливать горе?
  • татьяна
    05.04.2017, 5:13:42
    -1
    алкоголь
    как люди выходят на работу после посиделок их не палят?
    • 1
      05.04.2017, 8:14:49
      2
      Так же охота?))
    • татьяне
      05.04.2017, 9:10:57
      2
      есть очень много проверенных секретиков))))
  • Айболит
    05.04.2017, 9:01:45
    6
    Алкоголь полностью выводится из организма в течении двадцать одних суток т.е - НИКОГДА! :-)
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