В Усинске отметят Всемирный день здоровья

С 7 по 10 апреля в Усинске будут проходить оздоровительные акции, дни открытых дверей в медучреждениях и спортивные соревнования.

Так, в честь Всемирного дня здоровья 7 апреля в ООО «РГС-Мед» с 08.00 до 13.00 Ветераны ВОВ и труда смогут бесплатно посетить терапевта, а с 08. 00 до 14.00 будет принимать лор (предварительная запись по т. 22-7-19 до 10 утра 7 апреля).

В Центральной детской библиотеке пройдёт акция «Возьми книжку – получи витаминку».

В аптеке МУП «Фармация» с 14.00 до 15.00 пройдёт акция «120 на 80 давление – получи витамин для настроения», а также скидка 10 %.

В аптеке ГУП РК «ГАРК» скидка 8% на лекарственные средства, которые не включены в перечень ЖНВЛС.

Кроме того, в этот день желающие смогут бесплатно посетить спортивные учреждения города в рамках «Часа свободного посещения».

Городской бассейн — с 11.00 до 12.00 .

Ледовая арена Ледового дворца «Югдом» — с 12.00 до 13.30 .

Тренажерный зал ДЮСШ — с 10.00 до 11.00 (вместе с инструктором). «Здоровье дороже золота».

В МБУ «СШ № 1» (игровой зал) в 10. 00 пройдет мероприятие для лиц пожилого возраста — «Спортивный выходной».

Традиционные бесплатные консультации медицинских специалистов пройдут 8 апреля в ТЦ «Норд- Хаус» с 11.00 до 13.00.

Во взрослой поликлинике с 8.00 до 12.00 состоится день открытых дверей, где можно будет пройти маммографию, флюорографию, смотровой кабинет, также будет производиться выдача направлений на сдачу крови на онкомаркер рака предстательной железы мужчинам старше 40 лет.

В кабинете № 111 отделение наркологии (старый корпус больницы) с 9.00 до 11.00 будет вести прием врач психотерапевт.

С 11.00 до 13.00 на ул. Молодежная, 22 А (возле здания Роспотребнадзора) будет работать передвижная флюороустановка.

В ООО «Медис» с 09.00 до 11.00 можно будет получить бесплатную консультацию врача-невролога (по предварительной записи по т. 5-95-95).

В этот же день пройдет ряд спортивных мероприятий.

В МБУ «СШ № 1»:

— спортивный зал с 12.00 до 14.00- «Нормы ГТО сдавай и здоровье прибавляй»

— свободное посещение тренажерного зала с 12.00 до 13.00 «Взбодрись душой и телом»

В МБУ «СШ № 2» (тренажерный зал) с 10.00 до 11.00 — свободное посещение тренажерного зала «Стань сильным и красивым»

На Площади А. Босовой с 13.00 до 14.00 — «Скандинавская ходьба, всем здоровья нам дала».

9 апреля (Библиотека-филиал №14) — заседание в клубе «Школа здоровья». Тема: «Активность- путь к долголетию».

10 апреля (МБУК «ДК» д. Новикбож ) в 12.00 – ежегодная игра «Зарница» — под девизом — «Моя Республика!».

Также мероприятия для детей, родителей и педагогов, посвященные Дню здоровья, пройдут в образовательных организациях.