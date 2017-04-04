Бомбу в метро могли взорвать члены «спящей ячейки» боевиков ИГ

После того как прошел первый шок от взрыва, эксперты начали высказывать предположения — кто может стоять за терактом в петербургском метро. Формально не отметается криминальная и бытовая версии, но уголовное дело возбуждено Следственным комитетом РФ по статье «Терроризм». На теракт указывает и начинка взорвавшейся бомбы.
По некоторым данным, заказчики и исполнители теракта принадлежат к так называемой «спящей ячейке» террористов ИГ (радикальная исламистская террористическая группировка - Исламское государство (запрещенная в России организация).
Правда, в сети некоторые специалисты уже делают предположения о том, что взрыв в петербургском метро устроили не смертники, а правые националисты. Но националисты никогда не тяготели к подобным акциям. И уж точно никогда не становились смертниками.
Чуть позже стало известно, что взрывное устройство было не одно. Вторую бомбу обнаружили на «Площади Восстания» прямо на станции. Оно лежало в черной сумке, в огнетушителе. Там же были найдены и стальные шарики, которые должны были расширить зону поражения при взрыве и нанести смертельные ранения и увечья пассажирам. Из них был сделан чехол. Точно такие же шарики и гайки нашли в телах 11 погибших во время взрыва.
Почему террорист не воспользовался бомбой, экспертам еще предстоит ответить.
Есть и еще один важный момент. Бомбу в Северной столице начали искать задолго до теракта (с утра в понедельник), в частности на станции «Черная речка» и «Маяковская». А это значит, что у оперативных служб была предварительная информация о том, что в городе готовится взрыв в метро. Но не было конкретики, и оперативники просто не успели предотвратить трагедию.
#питерпослевзрыва #питердержись #метро #теракт #оппозиция
Организаторы теракт в петербургском метро не достигли своей цели. Вместо паники и ужаса — которые являются целью любого теракта, абсолютное большинство петербуржцев перед лицом общей беды объединились и бросились помогать пострадавшим и друг другу. Тем отчетливее выделились на общем фоне законченные певцы либерализма вроде Кашина и Макаревича.
После шока, вызванного первым в новейшей истории Санкт- Петербурга настоящим терактом , город мгновенно преобразился. Сразу же после взрыва, едва пострадавший поезд остановился, пассажиры вместо того чтобы устроить панику и давку — как это обычно происходит в той же Европе, кинулись к развороченному взрывом вагону и стали вытаскивать раненых еще до прибытия спасателей и медиков. Не отставали и горожане вне метро: знакомые и незнакомые, бедные и богатые, сторонники власти и ее противники, «офисный планктон» и люди в форме—абсолютное большинство петербуржцев вдруг преобразились, и стали единым народом. Водители терпеливо стояли в многокилометровых пробках, безропотно пропуская «скорые» и полицию, а многие охотно подвозили застрявших из-за закрытого метро пешеходов. Социальные сети не справлялись с нагрузкой не только потому что люди искали своих близких, но и потому что одним из самых популярных стал хештег #домой, с помощью которого водители искали пассажиров, а пассажиры – попутные машины. Ряд компаний, в том числе такие крупные как «Таксовичкофф», сразу же после теракта отменили плату за свои услуги и начали вывозить сначала пострадавших, а затем и просто застрявших в центре горожан бесплатно, Западный скоростной диаметр поднял шлагбаумы для всех желающих, некоторые кафе и АЗС бесплатно предлагали бензин и кофе. Бесплатным стал общественный транспорт, и даже маршрутки с электричками. У места трагедии, возле метро «Технологический институт» тут же стихийно образовался мемориал, куда люди понесли цветы и куда под вечер приехал даже Президент Путин.
На фоне этого потрясающего единения ввиду совершенного подлого преступления особенно отчетливо проявились физиономии некоторых деятелей из числа либеральной «пятой колонны» - тех самых сил, которые в обычное, мирное время, пытаются раскачивать лодку государственности провоцируя молодежь на беспорядки и «майданы». Среди прочих стоит отметить представителя либеральной журналистской фауны по фамилии Кашин—который когда-то получил по голове и возомнил себя совестью нации. Вчера этот гражданин «взорвал сети» своей репликой в Твиттере по поводу того, что теракт –де, связан с передачей Исаакиевского собора Церкви: "А потому что Исакий не надо было трогать", — заявил Кашин.
На следующем месте нашего рейтинга отметим певца Андрея Макаревича, который заявил что не собирается отменять своего концерта в Петербурге в связи с трагедией.
И, наконец, вершину рейтинга либералов занял неустановленный пока тип либеральной ориентации, который разместил на ютубе видеообращение к молодежи, в котором обвинил в организации теракта ФСБ и лично Владимира Путина, зазывая молодых людей выходить на улицы и свергать власть.
Рискнем предположить, что именно такие-то юноши с разбалансированной психикой и являются главной надеждой организаторов терактов — и вообще всех провокаторов будущих «майданов», как бы они не назывались, «марши несогласных» или «митинги по борьбе с коррупцией».
Надо сказать, приемчик не нов: так поступал и приснопамятный Борис Березовский, который, как известно, был большим другом чеченских сепаратистов и финансировавших их западных спецслужб, и имел самое непосредственное отношение к их подрывной деятельности — но в пылу борьбы с Владимиром Путиным не придумал ничего лучшего как запустить фильм про то как «ФСБ взрывает Россию». На воре, как говорится, и шапка горит.0
Хотелось бы надеяться, что данном случае компетентные органы проведут с юным «дарованием» и его вероятными последователями профбеседу – и не позволят заразе распространиться слишком широко. Впрочем, как показала реакция петербуржцев на вчерашний теракт, наш обыватель совсем не так прост, как зомбированный «ящиком» американец или европеец, и принцип доктора Геббельса «ложь должна быть очевидной, тогда люди в нее поверят» может дать обратный эффект.
https://pp.userapi.com/c837134/v837134155/2cd56/T7VtO2eO_zY.jpg
Жаль, что люди были убиты. Это не их война, не им нести ответственность.
Как-бы намекая что ответственность на нашем правительстве .
Кровавой революции захотелось ? До основания разрушить ? Как в Украине и Ливии ?
Ну так знай, ты первой кровью захлебнёшся . Своей собственной . Ты есть неумное мясо . Которое в первую очередь сгорает в топке любой революции .
И либерасты поганые - дотявкаются .
Знаешь что не нациолисты? Писака сам из этих? Соболезную родным и близким. Скорбим.
Зайтойчи, ты типичный ватник.
Слишком чисто сделано и без массовости.
PS Когда ребенок плачет, его внимание привлекают/отвлекают чем то другим.
Делайте выводы, Господа.
Хотя сама запости что он пишет ...
"В Ухте задержали террориста из Дагестана (ВИДЕО) "
http://progoroduhta.ru/news/6091
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Ну и оппозиция, местного разлива .
На "стену " их поглядите ?
https://vk.com/vegan1987
https://vk.com/bizon888
Зато теперь можно сказать "народ не суетитись вы,давайте лучше объединимся против общего врага".
Вспомните все то же самое было когда он только пришел к власти,вспомните сколько терактов было в России,на этих терактах он и закрепился в президентском кресле!!!
Он закрепился на том, что международную политику ведет так, что нас пока никто не трогает, пугают только терактами. Он любому провокатору даст отпор и без бумажки найдёт что и как сказать любому, хоть за рубежом, хоть здесь, в России. За него не стыдно, как за президента.
Единственное, что он не проработал, так это не создал здесь достойное окружение. Кроме нескольких человек типа Лаврова, практически всех надо заменить. Плохо, что доверяет таким, как Медведев.