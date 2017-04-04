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04.04.2017 08:28
Бомбу в метро могли взорвать члены «спящей ячейки» боевиков ИГ
Исполнителем теракта в Санкт-Петербурге, возможно, был террорист-смертник из ИГ*.
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*ИГ - запрещенная в России организация

После того как прошел первый шок от взрыва, эксперты начали высказывать предположения — кто может стоять за терактом в петербургском метро. Формально не отметается криминальная и бытовая версии, но уголовное дело возбуждено Следственным комитетом РФ по статье «Терроризм». На теракт указывает и начинка взорвавшейся бомбы.

По некоторым данным, заказчики и исполнители теракта принадлежат к так называемой «спящей ячейке» террористов ИГ (радикальная исламистская террористическая группировка - Исламское государство (запрещенная в России организация).

Правда, в сети некоторые специалисты уже делают предположения о том, что взрыв в петербургском метро устроили не смертники, а правые националисты. Но националисты никогда не тяготели к подобным акциям. И уж точно никогда не становились смертниками.

Чуть позже стало известно, что взрывное устройство было не одно. Вторую бомбу обнаружили на «Площади Восстания» прямо на станции. Оно лежало в черной сумке, в огнетушителе. Там же были найдены и стальные шарики, которые должны были расширить зону поражения при взрыве и нанести смертельные ранения и увечья пассажирам. Из них был сделан чехол. Точно такие же шарики и гайки нашли в телах 11 погибших во время взрыва.

Почему террорист не воспользовался бомбой, экспертам еще предстоит ответить.

Есть и еще один важный момент. Бомбу в Северной столице начали искать задолго до теракта (с утра в понедельник), в частности на станции «Черная речка» и «Маяковская». А это значит, что у оперативных служб была предварительная информация о том, что в городе готовится взрыв в метро. Но не было конкретики, и оперативники просто не успели предотвратить трагедию.

Комментарии (48)

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  • ((((((
    04.04.2017, 8:40:42
    24
    Искренне соболезную родным и близким погибших..Такие молодые все погибли((..Пострадавшим-скорейшего выздоровления. Питер-скорбим вместе с тобой!!!!
  • Затойчи
    04.04.2017, 9:50:47
    -10
    ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ: ТЕРАКТ ОБНАЖИЛ ЛИЦА ДУХОВНЫХ ВОЖДЕЙ ОППОЗИЦИИ И СПЛОТИЛ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ
    #питерпослевзрыва #питердержись #метро #теракт #оппозиция

    Организаторы теракт в петербургском метро не достигли своей цели. Вместо паники и ужаса — которые являются целью любого теракта, абсолютное большинство петербуржцев перед лицом общей беды объединились и бросились помогать пострадавшим и друг другу. Тем отчетливее выделились на общем фоне законченные певцы либерализма вроде Кашина и Макаревича.

    После шока, вызванного первым в новейшей истории Санкт- Петербурга настоящим терактом , город мгновенно преобразился. Сразу же после взрыва, едва пострадавший поезд остановился, пассажиры вместо того чтобы устроить панику и давку — как это обычно происходит в той же Европе, кинулись к развороченному взрывом вагону и стали вытаскивать раненых еще до прибытия спасателей и медиков. Не отставали и горожане вне метро: знакомые и незнакомые, бедные и богатые, сторонники власти и ее противники, «офисный планктон» и люди в форме—абсолютное большинство петербуржцев вдруг преобразились, и стали единым народом. Водители терпеливо стояли в многокилометровых пробках, безропотно пропуская «скорые» и полицию, а многие охотно подвозили застрявших из-за закрытого метро пешеходов. Социальные сети не справлялись с нагрузкой не только потому что люди искали своих близких, но и потому что одним из самых популярных стал хештег #домой, с помощью которого водители искали пассажиров, а пассажиры – попутные машины. Ряд компаний, в том числе такие крупные как «Таксовичкофф», сразу же после теракта отменили плату за свои услуги и начали вывозить сначала пострадавших, а затем и просто застрявших в центре горожан бесплатно, Западный скоростной диаметр поднял шлагбаумы для всех желающих, некоторые кафе и АЗС бесплатно предлагали бензин и кофе. Бесплатным стал общественный транспорт, и даже маршрутки с электричками. У места трагедии, возле метро «Технологический институт» тут же стихийно образовался мемориал, куда люди понесли цветы и куда под вечер приехал даже Президент Путин.

    На фоне этого потрясающего единения ввиду совершенного подлого преступления особенно отчетливо проявились физиономии некоторых деятелей из числа либеральной «пятой колонны» - тех самых сил, которые в обычное, мирное время, пытаются раскачивать лодку государственности провоцируя молодежь на беспорядки и «майданы». Среди прочих стоит отметить представителя либеральной журналистской фауны по фамилии Кашин—который когда-то получил по голове и возомнил себя совестью нации. Вчера этот гражданин «взорвал сети» своей репликой в Твиттере по поводу того, что теракт –де, связан с передачей Исаакиевского собора Церкви: "А потому что Исакий не надо было трогать", — заявил Кашин.

    На следующем месте нашего рейтинга отметим певца Андрея Макаревича, который заявил что не собирается отменять своего концерта в Петербурге в связи с трагедией.

    И, наконец, вершину рейтинга либералов занял неустановленный пока тип либеральной ориентации, который разместил на ютубе видеообращение к молодежи, в котором обвинил в организации теракта ФСБ и лично Владимира Путина, зазывая молодых людей выходить на улицы и свергать власть.

    Рискнем предположить, что именно такие-то юноши с разбалансированной психикой и являются главной надеждой организаторов терактов — и вообще всех провокаторов будущих «майданов», как бы они не назывались, «марши несогласных» или «митинги по борьбе с коррупцией».

    Надо сказать, приемчик не нов: так поступал и приснопамятный Борис Березовский, который, как известно, был большим другом чеченских сепаратистов и финансировавших их западных спецслужб, и имел самое непосредственное отношение к их подрывной деятельности — но в пылу борьбы с Владимиром Путиным не придумал ничего лучшего как запустить фильм про то как «ФСБ взрывает Россию». На воре, как говорится, и шапка горит.0

    Хотелось бы надеяться, что данном случае компетентные органы проведут с юным «дарованием» и его вероятными последователями профбеседу – и не позволят заразе распространиться слишком широко. Впрочем, как показала реакция петербуржцев на вчерашний теракт, наш обыватель совсем не так прост, как зомбированный «ящиком» американец или европеец, и принцип доктора Геббельса «ложь должна быть очевидной, тогда люди в нее поверят» может дать обратный эффект.
    https://pp.userapi.com/c837134/v837134155/2cd56/T7VtO2eO_zY.jpg
    • Или или
      04.04.2017, 11:30:58
      4
      Или это реально терракт или отводят внимание от волнений, ответ тут ни получить ни когда
      • Моментум м...
        04.04.2017, 11:37:11
        5
        Абсолютно верно.
        Жаль, что люди были убиты. Это не их война, не им нести ответственность.
        • Затойчи
          04.04.2017, 11:59:10
          -12
          Это не их война
          Не мы ведём войну . Это с нами ведут войну . И лично ТЫ ведёшь войну со своим Народом . Подтявкивая внутренним врагам цитатками типа : "не им нести ответственность."
          Как-бы намекая что ответственность на нашем правительстве .
          Кровавой революции захотелось ? До основания разрушить ? Как в Украине и Ливии ?
          Ну так знай, ты первой кровью захлебнёшся . Своей собственной . Ты есть неумное мясо . Которое в первую очередь сгорает в топке любой революции .
          • так
            04.04.2017, 12:59:36
            5
            Соглашусь с Затойчи на этот раз, он прав в том, что слишком много развелось провокаторов, которые призывают к военным действиям. Мы и так не богато живём, а война нормальным людям ещё никогда лучше не сделала. Кровь- это всегда горе. Представьте как вся Россия заволновалась, а погибли только 11 человек,( вообще-то не только, а целых 11), а на войне их будет миллионы.
            • ззз
              04.04.2017, 13:01:55
              5
              На самом деле задача нашего народа сейчас не допустить революции, а нас намеренно к этому толкают. Все правда. Только провокаторы в нашей стране так просто не появляются и не живут. Не были бы они нужны их давно бы уже устранили. А народ как всегда отвлекают, переводят стрелки.
              • так
                04.04.2017, 13:09:00
                5
                Как их разглядишь? У них на лбу не написано, что он готовит террор. Порой всю жизнь бок о бок с человеком проживешь, и диву даешься, что он оказывается "черт с рогами".
          • Гыгил
            04.04.2017, 18:03:05
            2
            Вы шо хатити как у хахлов, начните с себя устройтесь на третью работу..и далее по списку. Сыно не путай страну и ублюдочное государство под руководством предателя вора. Если люди вышли против коррупции жто не значит что они хотят как у хохлов. Так шо пшол лесом.
      • Затойчи
        04.04.2017, 11:48:59
        -6
        Да что ты гавкаешь раньше времени ! ниполучитьникохта . Получим ответ . И тот кто это сделал - получит . Сполна . С оттяжечкой .
        И либерасты поганые - дотявкаются .
        • -_-
          04.04.2017, 12:46:00
          3
          Затойчи - выдыхай бобёр, иди таблеточку прими и баиньки
          .
  • :)
    04.04.2017, 10:24:29
    2
    Откуда
    Знаешь что не нациолисты? Писака сам из этих? Соболезную родным и близким. Скорбим.
  • Моментум м....
    04.04.2017, 11:07:41
    5
    Нет там следа Иг..., тем более оппозиции!!!
    Зайтойчи, ты типичный ватник.
    Слишком чисто сделано и без массовости.


    PS Когда ребенок плачет, его внимание привлекают/отвлекают чем то другим.
    Делайте выводы, Господа.
    • затойче
      04.04.2017, 11:49:54
      8
      Ужас...к чему этот перепост????Вы реально не совсем здоровый человек (((((
      • Затойчи
        04.04.2017, 12:03:11
        -6
        А что не понравилось ? Ну так запости "правильный" репост от навального . Где он пишет
        Хотя сама запости что он пишет ...
        • затойче
          04.04.2017, 12:10:45
          13
          Погибли люди..много пострадавших...Заткнись..хотя бы на время траура,д...л ((((
    • Моментуме
      04.04.2017, 17:45:49
      1
      А тебе так хочется, чтобы "детей" не отвлекали от их "развлечений" на улицах городов под лозунги оппозиции? И как это "без массовости"- 14 погибших и сколько пострадавших!!! Себя или своих близких не хочешь представить на их месте?! Свидомый что ли? Эксперт хренов...
  • зззззз
    04.04.2017, 12:35:53
    6
    Как и тогда сто лет назад все. Народ был темен и глуп. Царь батюшка чист и светел. Церковь руководила умами и деньгами. Террористы и как теперь принято говорить оппозиция уничтожалась полицаями. Народ безмолствовал и ненавидел бунтовщиков.
    • Нуу
      04.04.2017, 13:03:47
      3
      Не путайте, террористы убивают простой народ без разбора,а при царе бунтовщики с власть имущими воевали.
      • 007
        04.04.2017, 13:46:03
        1
        Вы плохо знаете историю отечества.
    • (((((
      04.04.2017, 14:22:56
      1
      Уже 14 погибших ((((
    • А потом что
      04.04.2017, 17:30:23
      2
      что же прервал историческую цепочку? Потом была РЭВОЛЮЦИЯ!!! Судя по ее итогам получается, что народ то был прав , ненавидя бунтовщиков ?
  • ???
    04.04.2017, 12:43:32
    -3
    ???
    В новостях много кое-что говорили, что возможно Ураинцы, Игил и т.п. Но нигде нет ещё конкретного ответа!!!! Как же тогда, как связисты, таможня, транспортные постовые, все ответственные в метро(айропорту, ж/д, речном транспорте...) пропускают наркотики, взрывные устройства, оружия и т.п. Значит среди из ЭТИХ, есть наши ... !!!
    • )))
      04.04.2017, 12:47:05
      5
      Так же как в нор-ост спокойно зашла сотня террористов в костюмах. Неужели народ в этой стране так ничего и не понял.
    • те и эти
      04.04.2017, 13:04:54
      2
      Те, что с ними, уже не наши.
    • для ???
      04.04.2017, 17:48:59
      2
      Ты вообще из чума вылезал ? Метро видел?
  • Затойчи
    04.04.2017, 13:42:01
    -1
    Не думайте что террористы и оппозиция где-то там, далеко ._______________________
    "В Ухте задержали террориста из Дагестана (ВИДЕО) "
    http://progoroduhta.ru/news/6091
    ____________
    Ну и оппозиция, местного разлива .
    На "стену " их поглядите ?
    https://vk.com/vegan1987
    https://vk.com/bizon888
    • 12345
      04.04.2017, 15:32:50
      0
      думаете в Усинске меньше бородатых
  • О_О
    04.04.2017, 15:35:52
    4
    искренние соболезнования родным и близким погибших, выздоровления скорого пострадавшим. Чтоб кара божья достала нелюдей быстрее. Не только их самих, а весь их род, чтобы им подобные не остались на земле.
  • а руководители "ОПГ"
    04.04.2017, 15:48:55
    -2
    какой веры,
    нации, может кто подскажет?
    • так
      04.04.2017, 18:58:58
      2
      У них одна вера,одна нация на всех- терроризм, им не живётся спокойно, если кровь кому-то не пустят, если кто-то от горя в слезах тонет.
  • ЗАТОЧЕНОМУ
    04.04.2017, 16:28:02
    2
    Ты за все у нас в стране знаешь:за войну ,за Дагестан,за либерастов;во все темы жало свое пихаеш.ВЫВОД:ты и есть провокатор-хомячек диванный.
  • "затойчи"
    04.04.2017, 17:59:15
    5
    Откуда у вас столько агрессии?
    • БГБ
      04.04.2017, 18:12:33
      -2
      Да он милейший
      предобрейший человек.
    • ***
      04.04.2017, 18:17:22
      4
      недолюбленный затойчи, походу с детства, вот и агрессивный. Иногда вроде и толковые вещи постит, но как от себя, своими словами начнет писать, -клиника прослеживается моментально, вот и минусит народ его
      • БГБ
        04.04.2017, 18:22:36
        -2
        Это все собачий вопрос.
        Вот уберут бродячек с улиц, хозяева начнут выгуливать по правилам, он успокоется.
        • для БГБ
          04.04.2017, 18:56:10
          4
          Он с детства такой..и собаки здесь ни при чём((
  • Щорс
    04.04.2017, 18:00:22
    2
    Да воры это, внимание от себя отвлекают.
  • Гыгил
    04.04.2017, 18:07:17
    4
    Кремлевское ворье отвлекает от коррупции и повсеместного бардака, а тупицы и платные тролли все хохлами пугают..Россея.
    • Революционеру Г
      04.04.2017, 18:34:55
      0
      А которые "острицы", те никого и ничего не боятся у нас!!! Везде воры и коррупция! Прям спать им не дает! Живите свою жизнь, а не нравится "Россея", есть другие страны. Окраина например. Там любимые вами хохлы уже сколько лет орут хором "Держи вора!"
    • так
      04.04.2017, 19:06:06
      3
      Гыгид, он и есть Гыгил. Что тут ещё скажешь. В России сейчас хохлами называют троллей и баламутов. А нормальных людей с уважением называют - украинцами. Дружили и будем с ними, украинцами дружить.
  • Сергей Миронов
    04.04.2017, 19:57:15
    3
    Слушайте люди
    Народ,а вы не подумали о том,что это все Путлеровские шавки (спецслужбы) замутили,чтобы отвлечь внимания народа от реальных проблем и от всех тех волнении которые возникли в последнее время?
    Зато теперь можно сказать "народ не суетитись вы,давайте лучше объединимся против общего врага".
    Вспомните все то же самое было когда он только пришел к власти,вспомните сколько терактов было в России,на этих терактах он и закрепился в президентском кресле!!!
    • Слушаем
      04.04.2017, 21:24:21
      4
      ещё и думаем
      Чего мелишь? на каких терактах?.
      Он закрепился на том, что международную политику ведет так, что нас пока никто не трогает, пугают только терактами. Он любому провокатору даст отпор и без бумажки найдёт что и как сказать любому, хоть за рубежом, хоть здесь, в России. За него не стыдно, как за президента.
      Единственное, что он не проработал, так это не создал здесь достойное окружение. Кроме нескольких человек типа Лаврова, практически всех надо заменить. Плохо, что доверяет таким, как Медведев.
    • ***
      04.04.2017, 22:12:32
      4
      Чудовищное предположение. Не хочется даже мысли такой допускать. Путин конечно не золотой червонец, чтобы всем нравится, но он- не монстр. И уважать его есть за что. а команду- да, надо менять...
  • Я
    05.04.2017, 6:48:53
    1
    Ого сколько у нас тут оказывается в Усинске фашистов))
    • Ника
      05.04.2017, 8:18:00
      5
      Виноваты мы сами! Слишком добренькие и лояльные! Наши двери открыты! ! Как в песне" Приходите к нам в дом. наши двери открыты" Едут все. кому не лень! И творят свои грязные делишки!
  • народ
    05.04.2017, 16:55:48
    0
    терроризм
    Это наверное отвлекающий манёвр власти на расследования вора в законе медведева
    • "народ"-у
      05.04.2017, 23:08:42
      1
      не выдумывайте...
      Не переживайте, никто теперь не забудет Медведева, как бы нас не отвлекали. Анекдоты о нём ещё долго будут рассказывать.
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