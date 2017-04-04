Бомбу в метро могли взорвать члены «спящей ячейки» боевиков ИГ

Исполнителем теракта в Санкт-Петербурге, возможно, был террорист-смертник из ИГ*.

*ИГ - запрещенная в России организация

После того как прошел первый шок от взрыва, эксперты начали высказывать предположения — кто может стоять за терактом в петербургском метро. Формально не отметается криминальная и бытовая версии, но уголовное дело возбуждено Следственным комитетом РФ по статье «Терроризм». На теракт указывает и начинка взорвавшейся бомбы.

По некоторым данным, заказчики и исполнители теракта принадлежат к так называемой «спящей ячейке» террористов ИГ (радикальная исламистская террористическая группировка - Исламское государство (запрещенная в России организация).

Правда, в сети некоторые специалисты уже делают предположения о том, что взрыв в петербургском метро устроили не смертники, а правые националисты. Но националисты никогда не тяготели к подобным акциям. И уж точно никогда не становились смертниками.

Чуть позже стало известно, что взрывное устройство было не одно. Вторую бомбу обнаружили на «Площади Восстания» прямо на станции. Оно лежало в черной сумке, в огнетушителе. Там же были найдены и стальные шарики, которые должны были расширить зону поражения при взрыве и нанести смертельные ранения и увечья пассажирам. Из них был сделан чехол. Точно такие же шарики и гайки нашли в телах 11 погибших во время взрыва.

Почему террорист не воспользовался бомбой, экспертам еще предстоит ответить.

Есть и еще один важный момент. Бомбу в Северной столице начали искать задолго до теракта (с утра в понедельник), в частности на станции «Черная речка» и «Маяковская». А это значит, что у оперативных служб была предварительная информация о том, что в городе готовится взрыв в метро. Но не было конкретики, и оперативники просто не успели предотвратить трагедию.