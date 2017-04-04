Утро начинается не с кофе

Несколько ДТП произошло в самом начале дня в Усинске. И ещё одно - вчера поздним вечером.

На улицах города сегодня с уже произошло несколько ДТП.

Так, на заезде к магазину "Россия" на ул.Возейской столкнулись два автомобиля.

Ещё одно ДТП произошло на перекрёстке улиц Кооперативная и Транспортная. Движение на участке оказалось затруднено.

Вчера вечером на перекрёстке Транспортной и Нефтяников снова произошло ДТП с большегрузом. "Площадка" заворачивала налево, не пропустив при этом двигавшиеся по "встречке" автомобили. К счастью, на сей раз обошлось без жертв, однако два легковых автомобиля оказались повреждены.

(с) Усинск.Онлайн