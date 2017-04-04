04.04.2017 09:45
Утро начинается не с кофе
Несколько ДТП произошло в самом начале дня в Усинске. И ещё одно - вчера поздним вечером.
На улицах города сегодня с уже произошло несколько ДТП.
Так, на заезде к магазину "Россия" на ул.Возейской столкнулись два автомобиля.
Ещё одно ДТП произошло на перекрёстке улиц Кооперативная и Транспортная. Движение на участке оказалось затруднено.
Вчера вечером на перекрёстке Транспортной и Нефтяников снова произошло ДТП с большегрузом. "Площадка" заворачивала налево, не пропустив при этом двигавшиеся по "встречке" автомобили. К счастью, на сей раз обошлось без жертв, однако два легковых автомобиля оказались повреждены.
(с) Усинск.Онлайн
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