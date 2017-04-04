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04.04.2017 09:45
Утро начинается не с кофе
Несколько ДТП произошло в самом начале дня в Усинске. И ещё одно - вчера поздним вечером.
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На улицах города сегодня с уже произошло несколько ДТП.

Так, на заезде к магазину "Россия" на ул.Возейской столкнулись два автомобиля.

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Ещё одно ДТП произошло на перекрёстке улиц Кооперативная и Транспортная. Движение на участке оказалось затруднено.

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Вчера вечером на перекрёстке Транспортной и Нефтяников снова произошло ДТП с большегрузом. "Площадка" заворачивала налево, не пропустив при этом двигавшиеся по "встречке" автомобили. К счастью, на сей раз обошлось без жертв, однако два легковых автомобиля оказались повреждены.

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(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (12)

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  • -_-
    04.04.2017, 10:03:04
    32
    Несколько ДТП произошло в самом начале дня в Усинске. И ещё одно - вчера поздним вечером.
    Так гололед страшный. Наша глубоко не уважаемое, так называемое руководство города ни фига дорожников не пинает. Пескоструйки я вас спрашиваю где?
    • ВВ
      04.04.2017, 10:11:56
      20
      Не переживайте!!! В настоящее время депутаты города оформляют письмо в прокуратуру на управляющие компании и там конечно же одним из пунктов будет отсутствие пескоструек!!! Я думаю мы с Вами узнаем причину их отсутствия в июле-августе текущего года!!!
      • ЗАМ
        04.04.2017, 11:05:23
        9
        Где вся городская техника? Спросите у Коновалова. Он и депутат и техника его. Только она без топлива стоит. Хахалыч ему еще не заплатил этой зимой. В ответе прокурора это тоже будет?
        • БГБ
          04.04.2017, 11:31:50
          17
          Не шумите,
          денег нет. И не будет. Скоро разметку рисовать. Водоэмульсионку закупать надо или известь для экономии. Мел еще попробовать можно. Заборы поднять подварить. Мазуту с нкт отмыть и покрасить. Дорогу возле ЖД отремонтировать. И т.д и т.п. Размечтался.
          • да
            04.04.2017, 11:34:29
            8
            еще тендер не проведен на содержание дорог на Усадор и водозабор. Зима уже заканчивается...
    • ДПС
      04.04.2017, 20:18:26
      1
      Так не хрен гонять если гололед .
  • Шрайбигус
    04.04.2017, 10:22:14
    23
    Такаеву и Баранову срочно проехать по городу и просмотреть все перекрестки, собрать совещание и принять решение наругать снег.
  • пешеход
    04.04.2017, 10:32:37
    9
    гололед
    Согласна, гололед ужасный. И пешком ходить небезопасно. Между домами 50 и 52 по ул.Нефтяников песок не сыпят.
  • Ангел
    04.04.2017, 10:48:51
    12
    Вчера "пескарь" на улице Молодежной решив что он на главной не уступил дорогу легковому транспорту, в итоге ДТП, вот и нет песка!
    • пескоструй
      04.04.2017, 20:19:41
      1
      Некому сыпать я на ремонте
  • Пушкин
    05.04.2017, 9:35:56
    0
    А что про вчерашний бардак на Мичаельском спуске, никто не в курсе?. Между автобусом и тралом пришлось протискиваться. Они даже полосами поменялись . Там ДТП или просто залип?
    • Иван
      06.04.2017, 0:20:10
      0
      гололедица и песок вещи несовместимые
      дорога усть уса - усинск, на 67 км на подьеме трал не смог заехать, прицеп ушел на обочину, перегородил практически трассу. ГДЕ ПЕСОК С,,КА ?
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