Письмо в редакцию: "Ещё вчера этого не было"

- Вчера вечером возвращалась домой с работы подъезд был в надлежащем состоянии, - пишет жительница Усинска. - Ничего не предвещало беды. На ступеньках мило сидели и ворковали две девушки лет по 15-16 и слушали музыку. Там постоянно сидят подростки, но после них редко остается мусор, а если и что-то бывает с утра, так пара фантиков, не более.
- Сегодня утром застала такую картину: с первого по второй этаж разбросан мусор различного характера. Там и бычки от тонких сигарет, причем преимущественно тонких, и по всюду сухарики и чипсы, - пишет усинка.
- Но больше всего раздосадовал тот факт, что почтовые ящики сломаны. Если мусор уберут работники нашей УК, то когда заменят ящики непонятно. Стоит отметить, что их установили совсем недавно, около полугода назад. Большая часть жильцов подъезда не желает устанавливать ни домофон, ни кодовый замок. УК не хочет "заморачиваться" по этому поводу и предлагает самостоятельно собрать подписи со всех собственников квартир в подъезде. Только в этом случае можно будет ставить замок.
(с) Усинск.Онлайн
Порядок надо наводить сообщя всем вместе
Нет. Это общественное место, потому что, входя в подъезд, вы не платите за вход.
А вот если в подъезде курят, то вы смело можете снимать их на камеру, ибо курить в подъезде, это нарушение закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» вступил в силу с 1 июня 2013 года.
Но правильнее, на мой взгляд, позвать участкового.
Иногда достаточно его только показать .