Письмо в редакцию: "Ещё вчера этого не было"

Такую картину жильцы одного из подъездов в Усинске обнаружили сегодня утром. Стоит отметить, что вчера все было в целости и сохранности.

- Вчера вечером возвращалась домой с работы подъезд был в надлежащем состоянии, - пишет жительница Усинска. - Ничего не предвещало беды. На ступеньках мило сидели и ворковали две девушки лет по 15-16 и слушали музыку. Там постоянно сидят подростки, но после них редко остается мусор, а если и что-то бывает с утра, так пара фантиков, не более.

- Сегодня утром застала такую картину: с первого по второй этаж разбросан мусор различного характера. Там и бычки от тонких сигарет, причем преимущественно тонких, и по всюду сухарики и чипсы, - пишет усинка.

- Но больше всего раздосадовал тот факт, что почтовые ящики сломаны. Если мусор уберут работники нашей УК, то когда заменят ящики непонятно. Стоит отметить, что их установили совсем недавно, около полугода назад. Большая часть жильцов подъезда не желает устанавливать ни домофон, ни кодовый замок. УК не хочет "заморачиваться" по этому поводу и предлагает самостоятельно собрать подписи со всех собственников квартир в подъезде. Только в этом случае можно будет ставить замок.

(с) Усинск.Онлайн