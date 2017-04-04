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04.04.2017 10:23
Письмо в редакцию: "Ещё вчера этого не было"
Такую картину жильцы одного из подъездов в Усинске обнаружили сегодня утром. Стоит отметить, что вчера все было в целости и сохранности.
podezd-1.jpg

- Вчера вечером возвращалась домой с работы подъезд был в надлежащем состоянии, - пишет жительница Усинска. - Ничего не предвещало беды. На ступеньках мило сидели и ворковали две девушки лет по 15-16 и слушали музыку. Там постоянно сидят подростки, но после них редко остается мусор, а если и что-то бывает с утра, так пара фантиков, не более.

podezd-2.jpg

- Сегодня утром застала такую картину: с первого по второй этаж разбросан мусор различного характера. Там и бычки от тонких сигарет, причем преимущественно тонких, и по всюду сухарики и чипсы, - пишет усинка.

podezd-3.jpg

- Но больше всего раздосадовал тот факт, что почтовые ящики сломаны. Если мусор уберут работники нашей УК, то когда заменят ящики непонятно. Стоит отметить, что их установили совсем недавно, около полугода назад. Большая часть жильцов подъезда не желает устанавливать ни домофон, ни кодовый замок. УК не хочет "заморачиваться" по этому поводу и предлагает самостоятельно собрать подписи со всех собственников квартир в подъезде. Только в этом случае можно будет ставить замок.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (32)

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  • Катя
    04.04.2017, 11:04:51
    3
    А вы хотите чтобы все за вас сделали. Когда мы устанавливали кодовый замок, муж с соседом прошлись по всем соседям вечером, на сл день отнесли заявление в ук, и замок был установлен. Вообще не вижу проблемы
    • берия
      04.04.2017, 11:59:35
      14
      Всех звезд подъездный посиделок надо снимать на фото -видео и попросить удалится из подъезда и соответственно сделать звонок в полицию.Подъезд это часть собственности каждого там проживающего и на правах собственника каждый может потребовать порядка и удалится посторонних людей. И при этом это надо делать сообщя ,то есть звоните в соседние квартиры чтобы люди выходили на площадки
      Порядок надо наводить сообщя всем вместе
      • Ололоша
        06.04.2017, 16:05:34
        0
        "Подъезд это часть собственности каждого"
        Нет. Это общественное место, потому что, входя в подъезд, вы не платите за вход.
        А вот если в подъезде курят, то вы смело можете снимать их на камеру, ибо курить в подъезде, это нарушение закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» вступил в силу с 1 июня 2013 года.
        Но правильнее, на мой взгляд, позвать участкового.
    • Ю-ю
      04.04.2017, 12:23:21
      2
      А сколько стоит замок этот поставить?
      • Катя
        05.04.2017, 8:21:32
        0
        В 2010 с 15 квартир по 150 рублей вроде, не Шипко дорого, самое главное что ваше дело заявление с подписями, все остальное установку и дальнейшее БЕСПЛАТНОЕ обслуживание дело управляющей компании
  • Сорока
    04.04.2017, 11:30:22
    2
    Хотите жить спокойно - потрудиться со сбором подписей всё же придётся. Это же, прежде всего, вам самим надо, а не УК. А вот какой замок УК поставит и спасёт ли он от вандалов - другой вопрос.
  • Хэй
    04.04.2017, 11:32:43
    4
    Поросята.
  • спорно
    04.04.2017, 11:37:14
    8
    кодовый замок ничего не решает. Летом детскую площадку построили во дворе, так и кодовый замок не спасал, все подъезды загажены были. Сейчас вовсе сняли замок, сломался. Летом снова будем "ароматами" быдлодетей дышать.
    • БГБ
      04.04.2017, 11:40:58
      -1
      Дети - цветы жизни!
      Не могут они плохо пахнуть. А туалет не помешал бы.
    • ))))))
      04.04.2017, 11:46:09
      31
      Если в подъезде живут подростки-ваш код от двери будут знать все их друганы ((((Устала с такими бороться:тупо смотрят на тебя выпученными глазами...И баночку им ставила под окурки и просила не мусорить...Бесполезно ((((.Свиньи-рожденные от таких же свиней...прости Господи (((
      • для ))))
        04.04.2017, 15:31:29
        8
        абсолютно верно! Точно такая же картина в нашем подъезде. От осинки не родятся апельсинки...
        • смешно
          04.04.2017, 17:12:17
          -4
          кто минусует комментарий, свинья?
  • Бим
    04.04.2017, 11:41:00
    15
    малолетние ублюдки
  • Не понимаю
    04.04.2017, 11:41:26
    25
    В этом подъезде слепоглухонемые жители? Ящики металлические бесшумно ломали? Неужели некому было выгнать хулиганов из подъезда? Полицию вызвать? Ленивые и равнодушные жители готовы обвинить УК, депутатов, Хахалкина, Гапликова и Папу Римского вместо того, что бы снять телефонную трубку.
  • Житель
    04.04.2017, 11:48:55
    7
    А у нас на Комсомольской 7сами соседи свинячят.
    • )))))
      04.04.2017, 12:06:45
      7
      Простите...не по теме.но о детях (((( Нахожусь в гостях на Строителей,15.Сзади дома 15.А ,на территории детского сада ходит с детьми большая ряжая собака.Как она попала туда???!!(((и где воспитатели???А дальше я испытала шок:трое "деточек"4-5 лет начали её кулаками избивать..Без комментариев ((((через пару минут всё закончилось:детей увели..собаку прогнали....Как то печально и грустно от увиденного стало...(((((
  • -_-
    04.04.2017, 12:47:59
    0
    Большая часть жильцов подъезда не желает устанавливать ни домофон, ни кодовый замок
    Вот вам и ответ. Не жалуйтесь
  • ник
    04.04.2017, 12:51:35
    8
    Замок не спасет. Надо гонять посиделки эти. Они хоть и обещают чистоту после себя, в итоге грязь. Гнать надо.
    • кин
      04.04.2017, 15:32:43
      2
      гоняли. Измазали ручку двери грязью.
  • Долдон
    04.04.2017, 12:56:38
    7
    Так у вас в подьезде наверное живет половина неадекватных людей.Им нас**** что творится в подьезде.Они не знают кто рядом живет,сидят в четырех стенах.Пошли- переступили через ,,г****,, и ладно.Надеются,что кто то уберет.А таких хамов,как ,,дети,, гнать надо сраной метлой с подьездов.Пусть в своих подьездах бардачат.
  • Затойчи
    04.04.2017, 13:51:33
    -2
    Маленький "пшик" из газового баллончика удивительным образом очищает подъезд от всякого рода шпаны .
    Иногда достаточно его только показать .
    • БГБ
      04.04.2017, 14:18:45
      2
      Для тебя это унизительно.
      Порубить их на куски.
  • Усинец
    04.04.2017, 16:21:22
    4
    ...
    В пятой общаге та же картина. Сломали все ящики, мусор, толпы малолеток с пивом и сигаретами, мат и обоссаные углы.
  • Гг
    04.04.2017, 17:10:47
    4
    В нашем подъезде стоит домофон , но даже он не спасает то уродов . Летом было дело , нагадили прямо в лифте .Весь подъезд ходом пешком .
  • Для "затойчи"
    04.04.2017, 17:46:38
    1
    Я восхищаюсь вашими "способностями" и даром любви ко всему живому.Вы рекомендуете собак травить.Подростков тоже травить.Дело до соседей вам не угодных доходит.Мне тоже не нравится когда гадят в подъезде.Вот прошедшее лето.Вроде хорошее дело сделали.Для детей ЛУКОЙЛ построил детскую площадку.Играть на площадку даже с Пармы приезжали,привозили своих детей.Хорошо,не правда ли?Мамочки с играли с детками...и эти же мамочки дружно водили по подъездам своих возлюбленных чад в туалет...На замечания были и такие ,что с матом кидались в драку-когда их не пускали...Это уровень культуры.Я всегда утверждала и утверждаю.родившись "хабалкой" купи ты себе хоть три диплома об образовании...хабалкой помрешь.Кодовый замок обычно выламывают вахтовики - квартиранты...так им просто проще попасть домой. Чужое -не жалко.В том что пакостят подростки в подъезде виноватые так же и родители.Если это даже не ваш ребенок - а его друг,значит ваш ребенок в чужом доме ведет себя так же неадекватно ,как его друзья у него в подъезде.
    • для для "затойчи"
      04.04.2017, 19:05:30
      -2
      та не обращайте на него внимания..
      бывают больные-залеченные,а этот-не долеченный((
  • Гость
    04.04.2017, 17:55:46
    -1
    Панки Сэр.......
  • Гость
    04.04.2017, 18:52:06
    -1
    Напишите , пожалуйста , по какому адресу все это произошло.
  • гость
    04.04.2017, 18:53:06
    -1
    Напишите,пожалуйста по какому адресу это все произошло.
  • Jam
    05.04.2017, 8:00:16
    0
    Ну вот а то все про собачьи какашули)) вот где грустно ((
  • Татьяна
    05.04.2017, 8:31:00
    0
    Почему то раньше проверяли подъезды ДНД, хоть "гоняли" подростков , которые находились в подъездах. Творится такое безобразие, эта молодежь курят, распивают спирт. напитки, затем выбрасывают в мусоропровод и бутылки и стаканы. В подъезде до 5 час. утра стоит такой шум, что не возможно уснуть. Я одна выхожу и делаю замечания. Всем остальным все равно. Их все устраивает. Буду вызывать полицию.
  • Лолик
    07.04.2017, 16:41:06
    0
    И как обычно никто ничего не слышал, каждая мышь сидела в своей квартирке и ссала на голяшки, пока отбитая наглухо молодежь крушила им подъезд, ОВЦЫ молчите дальше пусть вас стригут и доят еще больше
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