Нефтяники «РН – Северная нефть» поучаствовали в экологической акции

Молодые специалисты «РН – Северная нефть», дочернего общества НК «Роснефть», приняли участие в экологической акции «Наши пернатые друзья», посвящённой Международному дню птиц и Году экологии.

Мероприятия экологической направленности с участием сотрудников «РН – Северная нефть», юных посетителей отделения реабилитации для лиц с ограниченными возможностями (центр «Берегия») и их родителей стали традицией.

Ежегодно проводится совместная акция «Цветы счастья», экологи «РН – Северная нефть» рассказывают посетителям центра о том, как ухаживать за растениями, участвуют в озеленении и благоустройстве территории «Берегини» и разбивке клумб. Зимой и весной нефтяники вместе с детьми заботятся о том, чтобы в птичьих кормушках на городской «Тропе здоровья» было в достатке корма. А в преддверие Международного дня птиц обновляют и развешивают на территории отделения реабилитации скворечники и кормушки.

В этом году акция «Наши пернатые друзья» посвящалась Году экологии и проходила в несколько этапов. Юные посетители отделения на занятиях кружка «Вместе с мамой» мастерили красочные кормушки, обновляли скворечники, готовили угощения для птиц. Волонтёры объединения «В кругу друзей» убирали снег, а молодые специалисты «РН – Северная нефть» в финале акции прикрепили скворечники, вместе с детьми развесили кормушки.

- Все экологические проекты очень важны, - считают молодые специалисты «РН – Северная нефть» Екатерина Филипеня, Сергей Пеньков и Тигран Хачатрян. – Благодаря подобным мероприятиям, дети познают окружающий мир, учатся бережно относиться к природе и братьям нашим меньшим. Всегда участвуем в таких акциях с большим удовольствием!

Справочно

В «РН – Северная нефть» в дополнение к действующему плану по контролю над воздействием производства на элементы окружающей среды реализуется план Года экологии.

В числе мероприятий – традиционные смотры-конкурсы на лучшее структурное подразделение в номинациях «Промышленная безопасность и охрана труда» и «Экологическая безопасность». Республиканская акция «Речная лента», экологические субботники, классные часы и походы по экотропе со школьниками, творческие конкурсы среди детей сотрудников, участие в экологических акциях, организованных социльными партнёрами.

Пресс-служба «РН – Северная нефть»