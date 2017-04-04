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04.04.2017 13:38
С сегодняшнего дня в Усинске штрафуют за отсутствие знака «Шипы»
В России 4 апреля вступили в силу очередные изменения в Правила дорожного движения. В ПДД РФ добавлены новые пункты, устанавливающие ограничения для начинающих водителей и штрафы за отсутствие знаков, которые устанавливаются на транспортные средства.
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С сегодняшнего дня автомобилистам со стажем менее 2 лет будет запрещено буксировать другие транспортные средства. Это должны делать более опытные водители. Также отныне запрещено перевозить пассажиров начинающим водителям мопедов и мотоциклов (до достижения двухлетнего стажа). Кроме этого, за отсутствие знака «начинающий водитель» теперь предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей.

«Другие поправки в ПДД одинаково коснутся и начинающих водителей, и водителей с опытом. Так, знак «Шипы» должен быть установлен на автомобилях, которые оборудованы шипованной резиной. За отсутствие этого знака теперь предусмотрен штраф в размере 500 рублей либо предупреждение. Такая административная ответственность предусмотрена ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ», – сообщили сегодня в отделе пропаганды управления ГИБДД по Республике Коми.

Добавим, что 1 апреля вступил в силу новый регламент по надзору за дорожным движением. Этот документ представляет собой инструкцию для ДПС, в которой прописаны возможные ситуации на дороге. В частности, исключена норма о снятии номеров и добавлена возможность предъявить для проверки распечатку электронной версии полиса ОСАГО (е-ОСАГО действует с 2016 года). При определении размера штрафа инспекторы теперь обязаны учитывать «биографические данные» водителей – возраст, место жительства, семейное и имущественное положение. Поводом для остановки автомобиля теперь может быть не только нарушение ПДД, но и «обеспечение беспрепятственного проезда автомобилей специального назначения».

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (35)

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  • Greff
    04.04.2017, 13:47:07
    3
    Только в Усинске с сегодняшнего дня штрафуют?
  • fferG
    04.04.2017, 13:53:10
    1
    Дык, вроде же по русски написано что в Усинске!!! )))
  • Бим
    04.04.2017, 14:07:14
    32
    Какой смысл в этих знаках? Не знают уже как с народа бабло срубить!
  • Тапочки
    04.04.2017, 14:26:00
    0
    Не смешите мои тапочки. Кто штрафовать то будет, кто будет контролировать выполнение правил? В Усинске то гаишников нет.
    • БГБ
      04.04.2017, 14:37:02
      9
      Есть один неравнодушный инспектор.
  • Мишген
    04.04.2017, 14:37:14
    8
    2 экипажа по городу лютуют по страшному
    • Хз
      04.04.2017, 14:45:54
      2
      Так это временно, пока агония после Сыктывкарских не утихнет. Через неделю всё станет как было всегда)))
    • Зх
      04.04.2017, 14:46:55
      0
      2 экипажа на 20 000 машин. Ну ну, налютуют много...
  • я
    04.04.2017, 14:56:26
    2
    написано же штраф или предупреждение,пускай предупреждают
  • Димон
    04.04.2017, 15:00:02
    14
    Такая правовая коллизия -масло масляное маслом помазанное. Сначала законом вводят обязанность установки зимней резины в соответствии с сезоном, а потом еще обязанность обозначить это знаком. Это все равно , что во всех СМИ писать, - "Люди.......! Сейчас зима!".
    • БГБ
      04.04.2017, 15:03:45
      8
      Зимняя резина
      бывает без шипов.
      • Леха
        04.04.2017, 15:10:12
        7
        И до этого прицепятся, скажут что должны быть шипы, у наших гаишников нету здравого смысла!
  • Леха
    04.04.2017, 15:04:26
    11
    В очередной раз выпустили псов зарабатывать деньги и ущемлять народ!
  • Димона мама
    04.04.2017, 15:12:32
    8
    Казна пустеет, милорд.
    PS «Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!»
  • старый север
    04.04.2017, 15:16:48
    9
    Где еще не раскупили, обскакал весь город,продавцы ржут,выставили последнюю по 250 р. купили даже не поинтересовались,почему дорого.
  • Алексей
    04.04.2017, 15:59:50
    1
    для БГБ
    Представ есть ЛИПУЧКА и она безшипов.....
    • БГБ
      04.04.2017, 17:40:11
      1
      А я о чем?
      А M+S.
    • 33
      05.04.2017, 15:58:48
      2
      В Авто-Стиле есть на расепшене! У них много,собрались сегодня туда со знакомыми съездили,взяли . И все ОК
      • ИИИ
        05.04.2017, 17:15:24
        1
        Нефтяников 33 ( 2 этаж) тоже есть в рекламном агентстве. И цена не 250)))))). Сегодня заезжали купить.
  • ахаха
    04.04.2017, 17:14:00
    4
    а кто решает "...штраф 500рублей или предупреждение..."?????
  • Инженер 1 кат
    04.04.2017, 17:16:51
    1
    за то за тонировку трогать не будут)))) причина остановки у Вас нет наклейки "Ш" ахахаха))
    • RC
      04.04.2017, 20:23:22
      6
      А пусть попробуют обосновать причину остановки.
      Знак клеется сзади, а значит стоя в засаде не возможно увидеть нарушение, пока инспектор не остановит машину - для чего должны быть причины.
  • Светлана
    04.04.2017, 17:42:51
    -3
    Комментарий удален. Нарушение правил сайта
  • Лэри
    04.04.2017, 17:50:55
    -3
    наклейки по стандарту продают в доме быта на втором этаже типограф
  • Злая тётя
    04.04.2017, 18:40:13
    8
    Пусть они лучше штафуют за парковку на пешеходном. Сегодня в обед нива стояла в 1 метре поперёк дороги у пешеходного... и чихать, сотрудники ГИБДД проехали мимо и незаметили , они же торопятся на обед)))
  • этот
    04.04.2017, 19:05:58
    6
    про шипы
    ну вот опять не слава богу. одумались опомнились они. а ведь совсем недавно помню строго. ты в зиму без шипов ни как ни ни. они у всех вращаются по кругу. они давно как правило у всех. но чтоб не забывали еще раз. лепи к стеклу наклейку на показ. к чему зачем потом понятно будет.а нас пока инспекторы осудят. зачем наклейка если все в шипах. в моей башке мне кажется случился крах.
  • Константин Волков
    04.04.2017, 19:44:51
    13
    Достали уже........
    Достали уже волки позорные,не знают как с простого народа бабла срубить.В чем смысл этих наклеек,ну шипованная у меня резина зимой и что дальше?
    Что даст наклейка которая подтверждает наличие шипов на моей резине другим участникам движения?
    Ведь ясень пень,что зимой все нормальные люди ездят на шипованной резине,если конечно же ты сам себе не враг.
    Короче товарищи очередное обдиралово от наших мало уважаемых и зажравшихся депутатов и лишний повод для наших нерадивых товарищей в погонах,чтобы остановить нас и начать выявлять нарушения!!!
    • Владимир
      05.04.2017, 7:12:06
      4
      Ш
      Теперь колхозными наклейками должны обклеивать своих ласточек, как тюнинг в лихие 90е)
  • 11
    04.04.2017, 22:23:15
    3
    Очередной грабеж населения бандитами в погонах! Уже ничего не стыдятся! Тьфу ..ля!!! СЛОН
  • Водитель
    05.04.2017, 7:16:53
    -2
    А я на цветном принтере себе и друзьям наделал )))
  • 100%
    05.04.2017, 8:28:20
    7
    А не проще ли клеить наклейки тем, кто зимой на летней резине катается?
    • Пирожки
      05.04.2017, 8:49:18
      -1
      Не взрывай мозг гаишникам)))) Им бы хотя бы с этими наклейками справиться))))
  • 111
    05.04.2017, 9:25:27
    2
    Сыктывкарские никуда не уезжали, и теперь долго не уедут
    • 100%
      05.04.2017, 9:38:25
      4
      Еще бы, они тут в гаишный рай попали - кого не останови, все с нарушениями )))
  • Надо заставить
    05.04.2017, 21:20:34
    1
    производителей "шипованной" резины красить её в яркий цвет, а не напрягать народ обклеивать свои авто всякими фантиками)))
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