С сегодняшнего дня в Усинске штрафуют за отсутствие знака «Шипы»

С сегодняшнего дня автомобилистам со стажем менее 2 лет будет запрещено буксировать другие транспортные средства. Это должны делать более опытные водители. Также отныне запрещено перевозить пассажиров начинающим водителям мопедов и мотоциклов (до достижения двухлетнего стажа). Кроме этого, за отсутствие знака «начинающий водитель» теперь предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей.
«Другие поправки в ПДД одинаково коснутся и начинающих водителей, и водителей с опытом. Так, знак «Шипы» должен быть установлен на автомобилях, которые оборудованы шипованной резиной. За отсутствие этого знака теперь предусмотрен штраф в размере 500 рублей либо предупреждение. Такая административная ответственность предусмотрена ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ», – сообщили сегодня в отделе пропаганды управления ГИБДД по Республике Коми.
Добавим, что 1 апреля вступил в силу новый регламент по надзору за дорожным движением. Этот документ представляет собой инструкцию для ДПС, в которой прописаны возможные ситуации на дороге. В частности, исключена норма о снятии номеров и добавлена возможность предъявить для проверки распечатку электронной версии полиса ОСАГО (е-ОСАГО действует с 2016 года). При определении размера штрафа инспекторы теперь обязаны учитывать «биографические данные» водителей – возраст, место жительства, семейное и имущественное положение. Поводом для остановки автомобиля теперь может быть не только нарушение ПДД, но и «обеспечение беспрепятственного проезда автомобилей специального назначения».
(с) Усинск.Онлайн
PS «Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!»
Знак клеется сзади, а значит стоя в засаде не возможно увидеть нарушение, пока инспектор не остановит машину - для чего должны быть причины.
Что даст наклейка которая подтверждает наличие шипов на моей резине другим участникам движения?
Ведь ясень пень,что зимой все нормальные люди ездят на шипованной резине,если конечно же ты сам себе не враг.
Короче товарищи очередное обдиралово от наших мало уважаемых и зажравшихся депутатов и лишний повод для наших нерадивых товарищей в погонах,чтобы остановить нас и начать выявлять нарушения!!!