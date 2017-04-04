С сегодняшнего дня в Усинске штрафуют за отсутствие знака «Шипы»



В России 4 апреля вступили в силу очередные изменения в Правила дорожного движения. В ПДД РФ добавлены новые пункты, устанавливающие ограничения для начинающих водителей и штрафы за отсутствие знаков, которые устанавливаются на транспортные средства.

С сегодняшнего дня автомобилистам со стажем менее 2 лет будет запрещено буксировать другие транспортные средства. Это должны делать более опытные водители. Также отныне запрещено перевозить пассажиров начинающим водителям мопедов и мотоциклов (до достижения двухлетнего стажа). Кроме этого, за отсутствие знака «начинающий водитель» теперь предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей.

«Другие поправки в ПДД одинаково коснутся и начинающих водителей, и водителей с опытом. Так, знак «Шипы» должен быть установлен на автомобилях, которые оборудованы шипованной резиной. За отсутствие этого знака теперь предусмотрен штраф в размере 500 рублей либо предупреждение. Такая административная ответственность предусмотрена ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ», – сообщили сегодня в отделе пропаганды управления ГИБДД по Республике Коми.

Добавим, что 1 апреля вступил в силу новый регламент по надзору за дорожным движением. Этот документ представляет собой инструкцию для ДПС, в которой прописаны возможные ситуации на дороге. В частности, исключена норма о снятии номеров и добавлена возможность предъявить для проверки распечатку электронной версии полиса ОСАГО (е-ОСАГО действует с 2016 года). При определении размера штрафа инспекторы теперь обязаны учитывать «биографические данные» водителей – возраст, место жительства, семейное и имущественное положение. Поводом для остановки автомобиля теперь может быть не только нарушение ПДД, но и «обеспечение беспрепятственного проезда автомобилей специального назначения».

(с) Усинск.Онлайн