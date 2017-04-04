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04.04.2017 14:50
А глава обзывается!
Сергей Гапликов нелестно высказался о новой должности экс-мэра Сыктывкара Андрея Самоделкина.
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Скрин с официальной страницы Сергея Гапликова в twitter

В интернет сообществе Коми вновь неслабо бомбануло — поводом стал диалог в твиттер-аккаунте главы Коми Сергея Гапликова между самим главой и его подписчиками. Глава не стесняясь в выражениях называет экс-мэра Сыктывкара Андрея Самоделкина «трусом и болоболкой».

Началось все с твита главы, который он выложил в сеть: на фото сыктывкарская стела, а на заднем фоне высятся небоскребы. Венчает нехитрый коллаж надпись «Чтобы понять, что такое рай, надо перестать жить в шалаше».

Конечно, пост не остался без внимания подписчиков и первый же комментатор саркастично спросил «Это вы о выполнении программы капремонта по региону?». Главу, видимо, задел комментарий, так как программа идет без особых успехов: Коми заняла 61 место среди 85 регионов в рейтинге Общероссийского народного фронта по исполнению программы капитального ремонта многоквартирных домов в 2016 году.

В Коми в соответствии с краткосрочным планом на 2016 год было запланировано проведение работ по программе капремонта на сумму порядка 276,7 миллионов рублей. В реальности было выполнено на сумму порядка 96,8 миллионов. Фактически была проведена только треть работ от запланированного.

Об этой трети и говорит губернатор в ответ: Вы хотите за 2 рубля с копейками въехать в РАЙ? Мы и так повысили выполнение программы с "0" в предыдущие годы до 35%. Пока не достаточно.

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Тут к беседе подключается еще один интернет-пользователь, которому идея рая тоже не близка.

-Но если даже экс-мэр перебирается в другой регион, для работы там, это разве не является показателем с трудоустройством на здешних предприятиях? - дает он новое направление беседе.

На что глава реагирует еще более жестко: Нет, это говорит о том, что он просто трус и болоболка по жизни. И не более того, - заявляет Гапликов.

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Очевидно, что речь идет о новой должности Андрея Самоделкина. На днях он занял кресло директора Мурашинского фанерного завода в Кировской области. Его комментарий получить пока не удалось.

Глава Республики Коми Сергей Гапликов известен своими жесткими и эмоциональными высказываниями.

Досталось министру труда, занятости и социальной защиты РК Илье Семяшкину. На одном из мартовских заседаний правительства Глава республики пригрозил министру отставкой, если тот не уладит ситуацию с доставкой пенсионеров в дома-интернаты.

-Берите свою машину и развозите каждого пенсионера по интернатам. Если к 1 апреля интернаты не будут заполнены, выполнять поручения президента будет другой человек, - предупредил Сергей Гапликов.

Не ушла от гнева Сергея Анатольевича и министр образования Наталья Михальченкова. По ее докладу на тему организации летней оздоровительной компании у Сергея Гапликова накопилось немало претензий.

- Мы докатились! Почему в числе основных задач при организации летнего отдыха в приоритет поставлено сохранение жизни и здоровья детей? Кто из родителей после такого отпустит своих детей на отдых, - с таким вопросом обратился Сергей Гапликов к министру образования.

Как мы видим, Сергей Анатольевич за словом в карман не лезет. Видимо, не сработались руководители, Самоделкин проработал под началом главы весь свой срок на посту мэра с 18 ноября 2015 года по 17 ноября 2016. Со своей должности экс-мэр ушел по собственному желанию, указав, что выходит на пенсию. Однако уже с января 2017 года Андрей Самоделкин назначен на должность директора фанерного завода в Мурашах, который находится в Кировской области и принадлежит предприятию «СевЛесПил».

КСТАТИ

Многие сомневались в реальности высказывания и решили, что аккаунт взломали. Редакции "Комсомолки" удалось получить комментарий пресс-службы Главы, которая подтвердила, что Сергей Гапликов сам занимается наполнением контента странички и никакого взлома не было.

(с) Ольга Соловей, "Комсомольская правда"

Комментарии (25)

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  • Dad
    04.04.2017, 15:05:54
    2
    Поживем-увидим. Хотя только кого мы уже не видели на должностях -и перестройщиков, и "патриотов", и местных кадров, а воз и ныне там.
  • Алла
    04.04.2017, 15:13:47
    3
    УДАЧИ!
    Так их, Сергей Анатольевич, гните их и загибайте, а то расслабились "слуги народа" благодаря прежним Главам, особенно Спиридонову, который Усинск чуть на колени не поставил вместе с Гуревичем.
    • БГБ
      04.04.2017, 15:14:55
      -1
      Любимая поза?
    • Алле
      04.04.2017, 15:44:17
      3
      Там еще один деятель был. Сейчас в депутатах.
      • я
        04.04.2017, 15:49:15
        2
        кто?
  • ГидроПонка
    04.04.2017, 15:26:54
    14
    "Это говорит о том, что он просто трус и болоболка по жизни". - А это говорит, о том, что губер - быдло и неадекват. А мэра Сыкты - каждого первого - отправляют под суд, потому что закон такой вышестоящей властью или напрашиваться на срок. Самоделкин что, идиот - под суд идти - правильно - год отработал и убежал подальше - кому охота присесть лет на 5-7? Конечно, легко быть смелым, когда у тебя за спиной ВВП)))
  • Р
    04.04.2017, 16:07:35
    20
    Олимпстрой обворовал,теперь Коми будет обворовывать.А ему всё мало,хотя их же много.
  • мы не воруем
    04.04.2017, 16:22:28
    -6
    поэтому нам
    Гапликов не мешает)))
  • Р
    04.04.2017, 16:30:47
    6
    Но и не помогает никому.
    • +++
      04.04.2017, 16:56:00
      15
      Да ничего он вообще еще для Республики не сделал, что бы с гордостью произносить вместе с нами -Наша Республика!
      • 321
        04.04.2017, 17:06:38
        10
        Это просто .ВВП поставил своего человека навести типа порядок. а на самом деле контроль центра в РК с целью пощупать что осталось . Ну может развить то . что при СССР работало. А тут акромя собак ну мягко говоря мало чо развивается и процветает. Близкие люди Гайзера сидят по норам. Им не выгодно . Вот он и злится ( Гапликов) и высказывает то, что думает. А правда это или ложь время покажет.
  • ***
    04.04.2017, 17:25:15
    21
    Действительно...время бежит,а" воз и ныне там!"Что сделано ?...Поговорили о "завышенных "коммунальных тарифах...поговорили о "перекупщиках" электроэнергии, поговорили о недобросовестных УК...Но все четко остается на своих местах...В нашем городе если бы не Богатырев,так и говорить было бы не о чем.Его личность превратили в своего рода в "отвлекалочку"...вроде бы все свободно могут говорить,главное о "злободневном"...а по сути своей...о чем...
    • ох
      04.04.2017, 18:45:06
      7
      Мы горы свежего снега вывезти не можем, а вы хотите, чтобы такую заледенелую глыбу чиновников по всей республике один человек за год-два сдвинул?
      • -=-=
        04.04.2017, 18:46:44
        2
        Если уж начал обзывать, вернее называть их своими именами, то скоро "прорвёт".... надеюсь.
  • Угу
    04.04.2017, 19:30:50
    1
    Это хорошо, что в твиттере глава вступает в диалог, много вопросов есть.
  • Семенов О Ххалкине
    04.04.2017, 20:19:10
    10
    ПОЧЕМУ УДАЛИЛИ АБЗАЦ ИЗ ПЕРВОИСТОЧНИКА О ХАХАЛКИНЕ
    Глава Республики Коми Сергей Гапликов известен своими жесткими и эмоциональными высказываниями. За примерами далеко ходить не нужно: 16 февраля этого года на заседании правительства Коми на тему переселения из аварийного жилья выговор получил мэр Усинска Станислав Хахалкин.
  • я
    04.04.2017, 20:26:55
    5
    удалили
    второй увольнение , а где его зам по стройкам?
  • 11
    04.04.2017, 20:28:00
    8
    Повезло!
    Глава - хамло!
    Быдло району - быдло главарь.
  • Хахалк
    04.04.2017, 20:40:51
    9
    Какие мы нежные! Критику не любим! Это Гапликов ещё про снег не знает.
  • я
    04.04.2017, 22:13:28
    1
    а где ?
    как в сказке чем дальше тем снег быстрее растает,
  • Р
    04.04.2017, 22:52:40
    9
    Да класть гапликову на наш снег,в сыкту приезжал во дворы невозможно заехать,сугробы и колея.И всё это у него под носом.Его больше дела финансово-глобальные интересуют.Он везде где бабки крутятся,своих людей сожает.И это факт.
  • Р
    04.04.2017, 22:52:56
    3
    Или фак
  • 1
    05.04.2017, 0:12:43
    1
    С Самоделкиным знаком. Пустозвон, болтун. Но почему-то люди такого типачасто попадают в руководители. По складу характера и психологии типичный ротный замполит. Так, что глава не так уж и не прав.
    • З. Фрейд
      05.04.2017, 6:27:17
      7
      Нашему мэру характеристику набросайте.
  • Марина
    06.04.2017, 13:19:00
    1
    А что удивительного, что Самоделкин, с настоящей кировской фамилией ушел работать в Кировскую область?
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