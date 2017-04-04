А глава обзывается!

Сергей Гапликов нелестно высказался о новой должности экс-мэра Сыктывкара Андрея Самоделкина.

Скрин с официальной страницы Сергея Гапликова в twitter

В интернет сообществе Коми вновь неслабо бомбануло — поводом стал диалог в твиттер-аккаунте главы Коми Сергея Гапликова между самим главой и его подписчиками. Глава не стесняясь в выражениях называет экс-мэра Сыктывкара Андрея Самоделкина «трусом и болоболкой».

Началось все с твита главы, который он выложил в сеть: на фото сыктывкарская стела, а на заднем фоне высятся небоскребы. Венчает нехитрый коллаж надпись «Чтобы понять, что такое рай, надо перестать жить в шалаше».

Конечно, пост не остался без внимания подписчиков и первый же комментатор саркастично спросил «Это вы о выполнении программы капремонта по региону?». Главу, видимо, задел комментарий, так как программа идет без особых успехов: Коми заняла 61 место среди 85 регионов в рейтинге Общероссийского народного фронта по исполнению программы капитального ремонта многоквартирных домов в 2016 году.

В Коми в соответствии с краткосрочным планом на 2016 год было запланировано проведение работ по программе капремонта на сумму порядка 276,7 миллионов рублей. В реальности было выполнено на сумму порядка 96,8 миллионов. Фактически была проведена только треть работ от запланированного.

Об этой трети и говорит губернатор в ответ: Вы хотите за 2 рубля с копейками въехать в РАЙ? Мы и так повысили выполнение программы с "0" в предыдущие годы до 35%. Пока не достаточно.

Тут к беседе подключается еще один интернет-пользователь, которому идея рая тоже не близка.

-Но если даже экс-мэр перебирается в другой регион, для работы там, это разве не является показателем с трудоустройством на здешних предприятиях? - дает он новое направление беседе.

На что глава реагирует еще более жестко: Нет, это говорит о том, что он просто трус и болоболка по жизни. И не более того, - заявляет Гапликов.

Очевидно, что речь идет о новой должности Андрея Самоделкина. На днях он занял кресло директора Мурашинского фанерного завода в Кировской области. Его комментарий получить пока не удалось.

Глава Республики Коми Сергей Гапликов известен своими жесткими и эмоциональными высказываниями.

Досталось министру труда, занятости и социальной защиты РК Илье Семяшкину. На одном из мартовских заседаний правительства Глава республики пригрозил министру отставкой, если тот не уладит ситуацию с доставкой пенсионеров в дома-интернаты.

-Берите свою машину и развозите каждого пенсионера по интернатам. Если к 1 апреля интернаты не будут заполнены, выполнять поручения президента будет другой человек, - предупредил Сергей Гапликов.

Не ушла от гнева Сергея Анатольевича и министр образования Наталья Михальченкова. По ее докладу на тему организации летней оздоровительной компании у Сергея Гапликова накопилось немало претензий.

- Мы докатились! Почему в числе основных задач при организации летнего отдыха в приоритет поставлено сохранение жизни и здоровья детей? Кто из родителей после такого отпустит своих детей на отдых, - с таким вопросом обратился Сергей Гапликов к министру образования.

Как мы видим, Сергей Анатольевич за словом в карман не лезет. Видимо, не сработались руководители, Самоделкин проработал под началом главы весь свой срок на посту мэра с 18 ноября 2015 года по 17 ноября 2016. Со своей должности экс-мэр ушел по собственному желанию, указав, что выходит на пенсию. Однако уже с января 2017 года Андрей Самоделкин назначен на должность директора фанерного завода в Мурашах, который находится в Кировской области и принадлежит предприятию «СевЛесПил».

КСТАТИ

Многие сомневались в реальности высказывания и решили, что аккаунт взломали. Редакции "Комсомолки" удалось получить комментарий пресс-службы Главы, которая подтвердила, что Сергей Гапликов сам занимается наполнением контента странички и никакого взлома не было.

(с) Ольга Соловей, "Комсомольская правда"